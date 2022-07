El TSJN avala la adjudicación de la limpieza de 17 municipios riberos

La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha avalado la actuación de la Mancomunidad de la Ribera en la adjudicación, hace año y medio, del contrato de limpieza de 17 municipios riberos a FCC-Grupo Rubio por más de 24,5 millones de euros para diez ejercicios . Desestima así el recurso que presentó Cespa-Acciona, la otra licitadora que optaba al contrato, contra el acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra (TACPN) de marzo de 2021 que rechazó su reclamación en materia de contratación pública contra la citada adjudicación en la que solicitaba la exclusión de su rival por considerar que incumplía varias de las condiciones del pliego.

El TSJN ha declarado ahora esta resolución recurrida “conforme al ordenamiento jurídico”, imponiendo las costas a Cespa. Cabe recurso de casación.

Como se recordará, en el largo y complejo proceso de adjudicación del servicio mancomunado de limpieza iniciado en 2019, Cespa-Acciona presentó tres recursos ante el TACPN. En los dos primeros le dio la razón, pero en el tercero, en el que recurrió la adjudicación, rechazó todas sus reclamaciones, entre otras las que se referían a que FCC-Grupo Rubio incumplía el pliego en las horas totales de limpieza, el descanso de los trabajadores, o la obligación de colocar dispensadores de ácido acético en la maquinaria para eliminar hierbas.

UN AÑO EN MARCHA

En su sentencia, el TSJN dice que “no es cierto” el incumplimiento del pliego en el dimensionamiento por parte de FCC-Grupo Rubio de las horas efectivas de limpieza -las dedicadas a la limpieza real de la calle-. Respecto al descanso de los trabajadores, comparte la afirmación del TACPN de que no hay una base que permita concluir “con claridad y precisión”, que el hecho de no ser desglosado en la oferta de la adjudicataria el tiempo de descanso obligatorio de la plantilla “tenga la consecuencia de que ese tiempo deba descontarse automáticamente de las horas que figuran como efectivas”.

En este sentido, recuerda que FCC-Grupo Rubio viene ofreciendo el servicio desde hace un año -se puso en marcha en junio de 2021- “sin que consten quejas ni de los municipios afectados ni de sus propios trabajadores”.

Respecto a la reclamación de Cespa-Acciona ante este tribunal sobre el incumplimiento de las horas de baldeo mixto, dice que “no solo se respeta el número mínimo de horas” con tal fin, sino que se ofrecen más, en concreto 3.156 horas anuales frente a 1.872 del pliego. Finalmente, y respecto a la “omisión” de dispensador en la máquina de ácido acético, otra de las reclamaciones de Cespa-Acciona, afirma que prestar este servicio de forma manual “cumple el objeto del contrato”. “Esta sala, con la Mancomunidad y la codemandada adjudicataria, concluye que la solución ofertada se ajusta al pliego pues, aun cuando se haga uso de operarios y vía manual para llevar a cabo el tratamiento con herbicidas, concurren razones de índole medioambiental que así lo aconsejan pues el citado ácido tiene elementos de corrosión”, dice.

FERNANDO FERRER DICE QUE "SE DEMUESTRA QUE NO HA HABIDO MALA GESTIÓN"

Fernando Ferrer, presidente de la Mancomunidad de la Ribera y edil de NA+ en Tudela, se mostró “muy satisfecho” por la resolución del TSJN. Tras reconocer que lo ha pasado “muy mal” con el proceso de adjudicación de la limpieza mancomunada, consideró que “esto era lo que tenía que ocurrir ya que se ha demostrado que hemos hecho las cosas de manera adecuada”. “El mejor síntoma de ello es que Tudela está más limpia”, consideró.

Por otra parte, se refirió a la dimisión como presidente de la entidad que pidieron en tres ocasiones a lo largo del citado proceso 17 partidos y agrupaciones de izquierdas. Ferrer afirmó que “la izquierda politizó con esas dos mesas que se pusieron delante de la sede de la Mancomunidad en Tudela hablando de mala gestión”, en referencia a dos ruedas de prensa que ofrecieron en este lugar. “Se ha demostrado que no ha habido mala gestión ni hubo nada. Ahora me gustaría saber si me puedo poner yo en la mesa pidiendo la dimisión de la gente que pidió la mía. Ahora ¿qué hago yo?”, apuntó.

CRONOLOGÍA

Desde 2016 Fue en la anterior legislatura, con Tomás Aguado, ex alcalde de Murchante (PSN), en la presidencia de la Mancomunidad de la Ribera, cuando surgió la iniciativa de mancomunar el servicio de limpieza viaria. Se sumaron 17 municipios de la entidad: Arguedas, Barillas, Buñuel, Cabanillas, Cascante, Castejón, Cintruénigo, Cortes, Fitero, Fontellas, Fustiñana, Monteagudo, Murchante, Ribaforada, Tudela, Tulebras y Valtierra. Corella y Ablitas decidieron gestionar directamente este servicio.

El concurso En enero de 2019 salió a concurso este servicio, con un presupuesto máximo de 27,6 millones para 10 años. Se presentaron cuatro ofertas: Urbaser; la UTE Brocoli-Sifu-OHL; Cespa-Acciona y FCC-Grupo Rubio. La mesa de contratación eliminó las dos primeras ofertas al no llegar a la puntuación mínima prevista en el pliego. También excluyó la de Cespa-Acciona, basándose en el informe del gerente de la Mancomunidad que dijo que no cumplía el pliego en las horas de barrido manual de Tudela. Los otros dos técnicos de la mesa se opusieron a su exclusión.

Recursos Cespa-Acciona recurrió su exclusión ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos (TACPN) , que le dio la razón e instó a la Mancomunidad a volver a valorar la oferta. Basándose en un informe externo, la entidad decidió no cumplir el acuerdo del tribunal y anular el concurso para convocar otro modificando el pliego. Cespa-Acciona volvió a recurrir, dándole la razón el TACPN, quien instó a la Mancomunidad a seguir con el concurso valorando su oferta. Ante esta resolución, la entidad rectificó y lo retomó.

Adjudicación Finalmente, el servicio se adjudicó a FCC-Grupo Rubio por algo más de 24,5 millones. Cespa-Acciona volvió a recurrir al TACPN por considerar que la adjudicataria incumplía el pliego, aunque en esta ocasión dio la razón a la Mancomunidad, ratificando la adjudicación.

Nuevo recurso Cespa-Acciona volvió a recurrir, esta vez ante la sala de lo contencioso administrativo del TSJN, que lo ha desestimado.