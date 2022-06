Tudela inaugura su nueva piscina que pondrá en marcha el sábado

Como se recordará, el Ayuntamiento adjudicó la gestión de las nuevas piscinas municipales a la UTE Veolia Servicios Norte y Ocio Sport Rioja, por lo que este año hay dos abonos, uno para esta instalación y otro para las otras dos piscinas, Ribotas y Ciudad de Tudela, que gestiona directamente el Ayuntamiento. Una medida que originó críticas de la oposición y malestar entre un sector de la ciudadanía.

Como dijo la edil de Deportes Irune García en la inauguración, hasta ese momento, a falta de datos concretos, el número de abonados a las nuevas piscinas “está en torno a los 300, y en Ribotas y Ciudad de Tudela alrededor de 200 para las dos, un poquito más bajo que otros años a la espera, creo, de ver cómo son las nuevas instalaciones”. No obstante, señaló que “estamos en cifras de todos los años en estas fechas ya que es en los últimos días cuando se apunta mucha gente”. Indicó que, dada la situación excepcional de contar con una piscina más, “será a final de temporada cuando sabremos cómo se han repartido los usuarios y la respuesta que ha habido”.

PARA 2.000 PERSONAS AL DÍA

La inauguración del complejo corrió a cargo del alcalde, Alejandro Toquero, que estuvo acompañado de Miguel Pozueta, director gerente del Instituto Navarro de Deporte; el edil de Urbanismo, Zeus Pérez; la propia Irune García; y el equipo de arquitectos, ingeniería y dirección de obra del complejo.

Toquero dijo que “no ha sido nada sencilla” la consecución de este complejo “de justicia para Tudela” y que supone “la mayor inversión en años” en la ciudad. “Tudela necesitaba un proyecto como este, porque están ligados a las demandas reales de los ciudadanos”, dijo. Pozueta destacó la colaboración de las tres administraciones en “esta instalación maravillosa”.

La zona de piscinas consta de un vaso con una lámina de agua de 1.500 metros cuadrados y toboganes, otra de chapoteo, zona de recreo infantil y de estancia, bar restaurante, espacios deportivos o asadores, entre otros servicios. La previsión es que la capacidad máxima del recinto sea de en torno a 2.000 personas por día. En el césped se han instalado 30 sombrillas para dar sombra, ahora inexistene ya que los árboles plantados “tienen que ir creciendo”, dijo García.

En la jornada inaugural se celebró el primero de los dos días de puertas abiertas para que la ciudadanía conozca las instalaciones. La segunda será hoy, de 10 a 13 y de 15 a 21 horas.

SE ADELANTA LA APERTURA DE LA PISCINA DE RIBOTAS DEBIDO A LA OLA DE CALOR

El Ayuntamiento anunció a finales de mayo el inicio de la temporada de piscinas de verano para el 18 de junio , abriéndose por tanto en esa fecha las tres piscinas municipales -la nueva de Clara Campoamor y las de Ribotas y Ciudad de Tudela-. No obstante, debido a la ola de calor que sufre estos días Tudela, indicó ayer que, como medida excepcional, va a adelantar esa apertura en Ribotas. En concreto, las piscinas de este complejo abrirán hoy jueves y mañana viernes, en horario de 15 a 21 horas. En este sentido, desde el consistorio ribero indicaron que, también “de forma excepcional”, las dos tardes ya citadas podrán entrar a Ribotas tanto los abonados de este complejo como los de los de Ciudad de Tudela y de las nuevas piscinas de Clara Campoamor.

La edil Irune García explicó que no se pueden abrir antes las tres piscinas “porque estaba todo preparado para hacerlo el sábado, y hay que esperar los certificados de agua y demás”. “De lo contrario, evidentemente hubiéramos abierto antes. Lo que sí podemos hacer es adelantar las tardes del jueves y viernes en Ribotas para que, por lo menos, vayan a darse un chapuzón”, dijo.



CRÍTICA DE LA OPOSICIÓN

El grupo municipal del PSN criticó que “aún no han comenzado las obras de reparación de las piscinas del Ciudad de Tudela que serán posibles gracias a una enmienda socialista de 115.000 €”. Afeó ayer, al igual que I-E, la “mala gestión” de NA+ con las piscinas encontrándose ayer las tres cerradas estando la Ribera “en alerta roja ante las altas temperaturas”, dijo este último. I-E y PSN recordaron que “se negó a unificar el abono” - hay dos, uno para las nuevas, que gestiona Veolia Servicios Norte y Ocio Sport Rioja, y otra para Ribotas y Ciudad de Tudela, que gestiona el Ayuntamiento-.