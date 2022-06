Tudela inicia la venta de abonos para sus 3 piscinas municipales con 2 tarifas distintas

una temporada que comenzará el próximo sábado 18 de junio y que se prolongará durante tres meses, hasta su cierre el 18 de septiembre. Tudela ya ha puesto en marcha las inscripciones a las piscinas de verano paray que se prolongará durante tres meses, hasta su cierre el 18 de septiembre.

En esta ocasión, la principal novedad de la campaña es el estreno de las nuevas piscinas de verano del Complejo Deportivo Municipal Clara Campoamor, ubicado en el barrio del Instituto. Unas piscinas estas que se suman a las ya existentes de carácter municipal de Ribotas y Ciudad de Tudela.

A diferencia de las de Ribotas y Ciudad de Tudela, que son gestionadas directamente por el Ayuntamiento de Tudela, las nuevas piscinas de verano Clara Campoamor están gestionadas por la UTE formada por Veolia Servicios Norte y OcioSport Rioja.

Debido a esta diferencia en la gestión, se han establecido dos tarifas diferentes para las tres piscinas municipales. Por una parte, el Ayuntamiento mantiene en Ribotas y Ciudad de Tudela las tarifas que regían en 2019, con lo que, por ejemplo, el abono familiar tiene un precio de 129,60 euros. En cambio, este mismo abono en las nuevas piscinas Clara Campoamor tiene un precio de 152,60 euros.

Aquellas personas que ya sean abonadas a cualquiera de estas tres instalaciones municipales tienen un 20% de descuento en los precios establecidos en las distintas modalidades de abono para la campaña de verano.

Esta diferencia de tarifas fue criticada por los grupos de la oposición en el Ayuntamiento (I-E y PSN), que presentaron una moción en el pleno para solicitar un único abono para las tres instalaciones, algo que fue rechazado por el equipo de gobierno de NA+.

Las personas interesadas en abonarse a las piscinas de Ribotas y Ciudad de Tudela pueden hacerlo en el centro de gestión de Deportes de Ribotas o en las oficinas del SAC ubicadas en el zaguán de la Casa Consistorial o en el barrio de Lourdes. Por su parte, aquellos que deseen inscribirse para las piscinas Clara Campoamor pueden hacerlo, de lunes a sábado, de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.

Quejas por la diferencia de precios y solicitud de un abono único



La diferencia de precios entre los abonos establecidos para las piscinas de Ribotas y Ciudad de Tudela (gestionadas por el Ayuntamiento) y las marcadas por la empresa responsable de las nuevas de Clara Campoamor ha generado malestar entre un sector de la ciudadanía que considera que, al tratarse de instalaciones municipales, el consistorio debería haber establecido un abono único.

Este malestar quedó patente este lunes en la taquilla de las piscinas Clara Campoamor durante el primer día de apertura de las inscripciones para la campaña de verano por parte de la firma gestora.

Una de las primeras en acudir a la ventanilla fue Mª Paz Sánchez Sesma. “Dos abonos distintos para tres piscinas es algo que no me parece bien. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un servicio público y de carácter social, y en estas cuestiones no hay que mirar la rentabilidad económica”, explicó Sánchez, quien señaló que, “en este tipo de situaciones siempre ganan las empresas privadas”.

Otro de los vecinos que mostró su malestar con esta situación fue José Luis Martínez Arranz. “No se pueden dejar estas cuestiones en manos de empresas privadas que, además, como ocurre aquí, ofrecen un servicio muy deficiente. Debemos reclamar servicios iguales para todos y con precios asequibles”, indicó.

Esta misma opinión fue compartida por Jon Ander Lerín Ugarte, quien también defendió la gestión pública de estas tres piscinas tudelanas. “Al final, todos los vecinos estamos pagando unas tasas y la ciudad debería contar con sus propias piscinas, con una única gestión, un solo bono y que se pueda acceder con él a las tras instalaciones”, señaló.

Por su parte, la vecina Olga Ursa Casado, natural de Bilbao y residente en Tudela desde hace 2 años, apuntó que esa posibilidad de acceder con un mismo abono a las tres piscinas “podría provocar que se juntara mucha gente en una misma instalación”. “He venido a informarme de los precios para mi nieta y para mí, y creo que están muy bien”, dijo.

Otra de las solicitantes de información en Clara Campoamor fue Carmen López Carrasco. “Hasta ahora hacía uso de las piscinas de verano del Ciudad de Tudela. Pero ahora, con estas nuevas instalaciones, más cerca de casa, mi intención es inscribirme aquí aprovechando además el 20% de descuento por ser abonada del complejo durante el año”, apuntó.