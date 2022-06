Tudela: ¿cohete o chupinazo?

Los plenos del Ayuntamiento de Tudela son claves para el día a día de la ciudad: inversiones, servicios que se ofrecen a la ciudadanía... Pero, en ocasiones, los debates derivan en temas no tan trascendentales e, incluso, sorprendentes.

Todo empezó cuando se estaba hablando de la ampliación de un día de las fiestas, que concluirán el 31 de julio y no el 30 como es habitual, y el concejal de Izquierda Ezkerra Alberto Lajusticia se refirió al momento cumbre del inicio festivo como chupinazo.

Todo quedó ahí, hasta que, en ruegos y preguntas, salió de nuevo el tema de fiestas, en este caso en relación con la ubicación de las ferias, que el alcalde anunció que estarán por último año en su lugar habitual, el paseo del Prado. I-E preguntó sobre si ya hay autorización de la CHE y Toquero respondió acusando a la izquierda de ser “felices con la tristeza de los demás”. “Viven de que la gente se sienta mal para culpar a la derecha y erigirse de salvadores”, dijo, antes de añadir que “serían felices si no hubiera ferias, terrazas, encierros, toros, si no hubiese un día más de fiestas, que han votado en contra, y si no hubiese fiestas en general”.