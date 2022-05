Tudela estrenará su nueva piscina de Clara Campoamor el 18 de junio

Tudela estrenará el 18 de junio las piscinas de verano del nuevo complejo deportivo municipal Clara Campoamor que, junto a los también nuevos campos de fútbol, han supuesto una inversión de 6,6 millones de euros, una de las más importantes en los últimos años. En esta fecha se abrirán también las otras dos piscinas hasta ahora existentes en la ciudad, las de los complejos de Ribotas y Ciudad de Tudela, en una temporada que se prolongará hasta el 18 de septiembre y ya sin restricciones. El horario será, de lunes a domingo, de 10 a 13 horas. No obstante, para dar a conocer a la ciudadanía las nuevas piscinas, habrá jornadas de puertas abiertas los días 15 y 16 de junio, de 10 a 13 y de 15 a 21 horas.

Así lo ha anunciado la edil de Deportes, Irune García, tras adjudicar este viernes la gestión de las nuevas piscinas a la UTE formada por Veolia Servicios Norte y Ocio Sport Rioja, también adjudicataria de las piscinas cubiertas de Clara Campoamor. Como refleja el acuerdo de adjudicación dado a conocer por el Ayuntamiento, la concesión de la gestión será por cuatro años y la adjudicataria abonará un canon anual de 5.000 €. Por su parte, el consistorio sigue gestionando las piscinas de Ribotas y Ciudad de Tudela.

DOS CUOTAS PARA LAS TRES

Para Ribotas y Ciudad de Tudela, el Ayuntamiento mantiene las tarifas para 2022 que había en 2019, antes de la pandemia, por lo que, por ejemplo, el abono familiar cuesta 129,60 euros, a lo que hay que aplicar un 20% de descuento para socios. Un descuento que, como indicó, también se va a aplicar a los socios anuales de las piscinas cubiertas de Clara Campoamor sobre la tarifa propuesta por el adjudicatario que, en el caso del abono familiar es de 152,60 euros -122,08 € con el descuento-.

La edil explica que, por su parte, la empresa gestora tramita las tarifas a abonar por el uso de las actuales piscinas cubiertas y las nuevas de verano de Clara Campoamor. En este sentido, recuerda que el Ayuntamiento, cuando sacó a licitación en 2012 las piscinas cubiertas, “incluyó en el pliego que los socios anuales de las mismas tuvieran acceso gratuito a las de Ciudad de Tudela y Ribotas en la temporada de verano, y eso se mantiene igual, porque el contrato sigue vigente”.

Añade que en las nuevas piscinas de verano también se mantienen “las exenciones y bonificaciones que actualmente tenemos para personas en situación de desempleo, personas con discapacidad, carné joven, etc”. “Para ello, el Ayuntamiento incluyó en el pliego esta obligación hacia la adjudicataria, si bien su reducción de ingresos sería asumida íntegramente por el Ayuntamiento”, comenta.

Irune García, que en su día apuntó la posibilidad de que los tudelanos pudieran hacerse socios de las tres piscinas y decidir a la que quisieran ir en cada momento, señala que los socios de Ribotas y Ciudad de Tudela no tendrán acceso a las tres con el mismo carné porque “es complicado, ya que el sistema informático con el que trabajamos no contempla esa situación, y no es lo mismo la gestión directa que hacemos en Ribotas y Ciudad de Tudela con una indirecta de otra instalación”. “Si te quieres hacer socio de las tres tienes que abonar una cuota por Ciudad de Tudela y Ribotas, y tendrías que pagar el abono de Clara Campoamor, manteniendo que los de Clara Campoamor pueden acceder a las dos que gestiona el Ayuntamiento”, insiste.

Reconoce que poner en marcha este incremento de instalaciones “es complejo, lo que pasa es que hay que empezar a andar y, poco a poco nos iremos haciendo”.

Dice que las nuevas piscinas tienen un aforo total de 4.915 personas -unas 2.200 en cada una de las dos restantes- “y no son solo de temporalidad de verano” ya que cuentan con más dotación deportiva, por lo que consideró que la diferencia de precio entre unas y otra “es muy poca”.

Xabier Iglesias, responsable de Ociosport Rioja, afirma que “pondremos todo nuestro trabajo y buen hacer en cumplir las expectativas”.

ADJUDICADOS LOS BARES DE LAS TRES PISCINAS



La edil de Deportes, Irune García, ha anunciado que se han adjudicado los bares de las tres piscinas de la ciudad. Ocioesport Rioja gestionará el de los nuevos campos de fútbol del complejo Clara Campoamor, abonando un canon anual de 6.000 € y realizando una inversión de 89.375,76 €; y el bar restaurante de las piscinas de verano del citado complejo por un canon anual de 24.000 € e invirtiendo 182.438,12 €. La adjudicación es por 8 años “más dos posibles prórrogas”, dijo la edil. La misma duración tendrá la adjudicación del bar restaurante del complejo Ribotas y los dos bares del Ciudad de Tudela -piscina y pabellón-. Se han adjudicado a Ramón Lázaro Martínez. En estos casos, abonará un canon de 6.513 € con una inversión de 24.039 € en el primero; y 5.010 € de canon al año y 38.950 € de inversión en los otros dos.