Tudela hará pequeñas obras para mejorar varias zonas por 146.000 €

La más inmediata será la ampliación de un pequeño tramo de acera de la avenida de Zaragoza, en la zona de carga y descarga de vehículos que hay frente a la tienda de moda Aquerreta.

En este punto, el paso peatonal se complica por la estrechez de la acera y lo que se va a hacer es eliminar esa zona de aparcamiento para ganar en amplitud, aunque, según explicó el concejal de Urbanismo, Zeus Pérez, estas plazas se reubicarán en la calle Barrio Verde y en la plaza Sancho El Fuerte.

Los trabajos ya se han adjudicado a J. Ángel Aparicio por 6.855,44 euros y hay un plazo de un mes para ejecutarlos, aunque todavía no hay fecha de inicio. Una actuación que, según añadió Zeus Pérez, responde a la petición de varios comercios y que busca favorecer el tránsito peatonal en ese punto.

Las otras tres inversiones previstas acaban de salir a concurso por un montante de casi 140.000 euros en tres lotes distintos. El más importante económicamente afectará a la mediana del vial Merindades. Se trata de una segunda fase que irá desde la glorieta Merindad de Olite a la carretera de Corella. Consistirá, al igual que la primera, en sustituir el césped artificial que se colocó hace años y que está muy deteriorado, por un hormigón impreso que simula adoquines. El coste máximo será de 84.239 euros y la idea, según añadió Zeus Pérez, es que, una vez concluida la obra, se continúe en el paseo de los Poetas entre el vial y Díaz Bravo.

CARRIL BICI Y CALLE ARCO IRIS

La segunda actuación es continuar con la reparación del carril bici que llega hasta el hipermercado Eroski y que enlaza con el nuevo hacia Fontellas, aunque a este último todavía le queda una segunda fase para que esté totalmente terminado. Ya se hizo el 40% de su longitud y ahora queda el tramo hasta el citado hipermercado, ya que hay muchas zonas con el pavimento deteriorado por las raíces de los árboles. En este caso, el coste ascenderá a 39.656 euros.

La última inversión prevista por el Ayuntamiento corresponde a la calle Arco Iris, una pequeña calle ubicada en el barrio de Lourdes. En este caso, el problema está en que las aceras son muy estrechas y ni siquiera hay espacio, por ejemplo, para poder transitar en silla de ruedas, además de estar visiblemente deterioradas.

Para solucionarlo se van a invertir 16.046 euros en su reurbanización para dar más anchura a las aceras, para lo que también será necesario reubicar las farolas. Además, una vez concluida la obra, se reasfaltará.

Otra de las próximas actuaciones que se va a llevar a cabo es la segunda fase de reasfaltado de varias calles de la ciudad. Aunque el concejal de Urbanismo, Zeus Pérez, no concretó el coste ni las calles a las que va a afectar, a la espera de que se apruebe el pliego de licitación, algo que puede ocurrir este mismo mes o a primeros de mayo, la actuación principal se hará en la avenida de Zaragoza, una de las arterias más importantes de la ciudad.

En este caso, se llevará a cabo en el tramo que va desde el paseo de Pamplona hasta la Cuesta de la Estación, que se encuentra muy deteriorado por el paso del tiempo y también por las últimas obras que se realizaron para reparar las arquetas. Si todo va bien, los trabajos podrían iniciarse en junio e implicarán afecciones importantes al tráfico.

Estos reasfaltados serán la segunda fase que se acometa esta legislatura. La primera, con 241.106 € de coste, se llevó a cabo el año pasado en 11 calles de la capital ribera, entre ellas la avenida Central, Aranaz y Vides, avenida Santa Ana, Cuesta Loreto o paseo de Invierno.

Pequeñas grandes obras

​En muchas ocasiones, gobiernos y ayuntamientos, incluido también el de Tudela, se obsesionan con faraónicos proyectos y grandes inversiones. Proyectos también necesarios porque sirven para que las ciudades avancen y prosperen. Pero, también en muchas ocasiones, estas instituciones se olvidan de lo más terrenal, del día a día, y que en muchas ocasiones se convierten en las mayores preocupaciones de los vecinos. Esos vecinos que lo que quieren es poder caminar por la acera sin torcerse el tobillo o sin pisar esas baldosas trampa que les llenan de agua todo el pantalón. O sentarse en un banco que no esté lleno de excrementos de pájaros. O tener una ciudad más limpia, unos jardines mejor cuidados y unos parques infantiles en los que sus hijos no se la jueguen cada día por su mal estado. O vivir en una calle en la que los ruidos no les ‘taladren’ día tras día sus oídos. Pueden parecer nimiedades, cosas sin importancia, pero no hay que dejarlas de lado y seguir manteniendo la ciudad como merece.



Jesús Manrique