La ordenanza del ruido enfrenta a los grupos y genera críticas vecinales

Los problemas de ruido que soportan los vecinos del Casco Antiguo de Tudela volvieron a ocupar este lunes gran parte del pleno del Ayuntamiento.

El debate sobre esta cuestión y el modo de dar una solución a la misma enfrentaron al equipo de gobierno de NA+ con los grupos de la oposición (I-E y PSN). Además, generaron las críticas de la veintena de vecinos de esta zona de la ciudad que, por segunda vez consecutiva, acudió al pleno para acusar a los 21 ediles de “inacción” ante este problema.

CONFRONTACIÓN DE LOS GRUPOS

La caja de los truenos se abrió a los pocos minutos de comenzar la sesión. El concejal de Urbanismo, Zeus Pérez, tomó la palabra para presentar las claves de la futura ordenanza del ruido que expuso para su aprobación inicial. Entre ellas se encuentra la posibilidad de declarar Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) a aquellas áreas del casco urbano donde el Ayuntamiento de Tudela determine que hay problemas de ruido y donde el consistorio podría, incluso, no otorgar nuevas licencias a actividades potencialmente ruidosas.

La sorpresa para NA+ saltó cuando el portavoz del PSN, Ángel Sanz, anunció que votaría en contra de la aprobación inicial de la ordenanza, “no por considerar que no sea una buena ordenanza, sino por la firme convicción de que, teniendo en cuenta todas las alegaciones que se puedan presentar en el periodo de exposición pública por parte de los tudelanos y grupos municipales, puedan ser aceptadas sus propuestas y podamos llegar a acuerdos que beneficien al conjunto de la ciudadanía para su aprobación final”.

Esta posición en contra fue compartida por I-E cuando su portavoz, Olga Risueño, tomó la palabra para afirmar que ese sería el sentido del voto de su grupo, “no porque estemos en contra de toda la ordenanza, sino porque la única manera que tenemos de poder hacer alegaciones es votar en contra, ya que si votamos a favor o nos abstenemos no lo podríamos hacer”.

Esta posición en contra de I-E y PSN fue calificada por Pérez como “un acto de solemne felonía”. “Ustedes -indicó el edil de NA+- han sido desleales a este gobierno y, en concreto, a mí, ya que este texto estaba consensuado con ustedes; llevé a cabo la participación ciudadana que me pidieron reuniéndome con los vecinos; no han dicho nada en comisión; y ahora vienen aquí y votan en contra”.

I-E y PSN insistieron en su posición a favor de la aprobación de una ordenanza, pero recalcaron no querer dar su voto a favor o abstención para poder alegar. Ante esta insistencia, y ya avanzado el pleno, dentro de ruegos y preguntas, el alcalde Alejandro Toquero dio la palabra al secretario, Miguel Chivite, quien indicó que, a su juicio, “se podría haber votado a favor y presentar alegaciones”. Al final, se aprobó inicialmente con el voto de calidad del alcalde, ya que faltó el edil de NA+ Fernando Ferrer y había empate a 10.

CRÍTICAS DE LOS VECINOS

Fue en ese turno de ruegos y preguntas cuando los vecinos del Casco Antiguo presentes en la sesión volvieron a mostrar su malestar con un problema de ruidos que calificaron como “muy grave” y que “va a acabar mal, ya que se está dando en otros puntos de Tudela”.

Así lo señaló el vecino del Casco Antiguo Jesús Álava, quien fue el primero en tomar la palabra. “Nosotros no generamos ningún problema con los bares, sino que son ellos los que los provocan. Y hablar con los bares puede estar muy bien, pero hay algunos a los que les entra por allí y les sale por allá ya que la pela es la pela”, explicó Álava a los ediles, a quien solicitó que “hasta que se apruebe y entre en vigor la futura ordenanza, se cumpla la que está en vigor”.

“No me sirve, señor alcalde, que me diga que esto pasaba antes. ¡Pues mal hecho también! Y eso que estaba yo -Álava fue concejal con UPN-. Pero yo no era el alcalde, sino un concejal que obedecía lo que me decía mi alcalde”, indicó.

Otros de los afectados allí presentes apuntaron que este problema se lleva arrastrando “durante 20 años” y señalaron también a la falta de limpieza que se da en algunas de las terrazas de los establecimientos de hostelería de la parte vieja.

PETICIÓN DE UNA FINANCIACIÓN "ADECUADA" DE LA SEDE DE ANFAS

​El Ayuntamiento de Tudela instará al Gobierno de Navarra “a financiar de forma adecuada la sede de ANFAS y de otras entidades de discapacidad en Tudela, que permita una atención descentralizada a las personas con discapacidad cerca de su domicilio y entorno”. Así lo recogía la moción presentada por el equipo de gobierno de NA+ y que se aprobó solo con sus votos a favor, ya que I-E se abstuvo y el PSN lo hizo en contra. Los socialistas defendieron la actuación del Ejecutivo foral a favor de las entidades de atención a personas con discapacidad y acusaron a NA+ de intentar “confrontar contra el Gobierno de Navarra”. Por su parte, I-E también consideró que el Gobierno foral “está haciendo un esfuerzo importante en el apoyo a estas entidades” y abogó por “hacer política honesta y no este tipo de política-ficción”.

Tudela contará con línea de autobús a los polígonos industriales y de ocio

Tudela creará una línea de autobús que conectará el casco urbano con los polígonos industriales, comerciales y de ocio de la capital ribera. Esta es una de las principales novedades del futuro servicio de transporte urbano. El pleno del Ayuntamiento aprobó este lunes por unanimidad el expediente de contratación para esta concesión que espera poder adjudicar antes de que concluya el mes de julio. El nuevo servicio, con una duración de 10 años, tiene un importe máximo de licitación de 9.243.956,78 euros, siendo el valor estimado de contrato de 10.168.352,46 euros.

La citada nueva línea (azul) tendrá conexiones con los polígonos industriales municipal y Labradas; y los comerciales y de ocio de la Barrena, el de Decathlon y el centro comercial Eroski. Para los primeros, funcionará los días laborables, desde las 5.15 a las 23.40 horas. En cuanto a los polígonos de ocio se refiere, el horario será hasta las 23.40 horas los sábados, domingos y festivos.

Esta nueva línea azul contará con un vehículo híbrido que estará a prueba durante 18 meses. En lo que respecta a las líneas ya existentes (roja, verde y amarilla), los vehículos serán 100% eléctricos: dos de 12 metros y uno de 9 metros (microbús). Estas líneas también ampliarán su horario, tanto de inicio como de finalización, con el objetivo de mejorar el servicio al Hospital Reina Sofía, así como las líneas especiales a los Institutos Benjamín y ETI, que tendrán más frecuencias con el fin de dar respuesta a la demanda existente en ambos centros.

En concreto, la nueva flota estará compuesta por un total de 7 vehículos -todos ellos 100% accesibles-, incluidos los de reserva. De ellos, los 3 eléctricos y el híbrido, estarán adscritos al servicio y, al finalizar el contrato, pasarán a ser de propiedad municipal. Los 3 restantes, los de las líneas a Institutos y reservas, no estarán adscritos al servicio.

Esta apuesta por la modernización también se verá reflejada en la digitalización del servicio. Así, las principales paradas contarán con pantallas digitales en las que se mostrará el tiempo de espera estimado para la llegada del autobús.

Las tarifas del nuevo servicio se mantendrán igual que ahora.