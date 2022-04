Tudela elimina la votación popular para elegir el cartel de las fiestas

fiestas patronales de Tudela no será elegido por votación popular, como se venía haciendo desde 2016 a 2019, último año celebrado hasta ahora ya que después llegó el parón por la pandemia. El El cartel que anunciará este año lasno será elegido por votación popular, como se venía haciendo desde 2016 a 2019, último año celebrado hasta ahora ya que después llegó el parón por la pandemia. El Ayuntamiento , gobernado por NA+, ha decidido eliminar este modo de elección que, precisamente en 2016, puso en marcha el anterior equipo de Gobierno (I-E, PSN y Tudela Puede) y volver a la fórmula anterior, es decir, que sea un jurado mixto, compuesto por ediles de todos los grupos municipales y expertos en arte o diseño gráfico el que designe al ganador y accésit del certamen.

Se mantienen los mismos premios que en ediciones anteriores: 2.000 y 700 euros, respectivamente.

UNA MEDIDA "EN DECLIVE"

La edil de Festejos, Verónica Gormedino, explicó este miércoles que se ha tomado esta medida porque esa participación popular “ha ido bajando de una manera muy grande”. “Para mí, la participación popular es importante y creo que tiene sentido cuando la hay, pero cuando lleva años de declive, a lo mejor es que no está funcionando en ese tema concreto, lo que no quiere decir que no funcione en otros”, apuntó, al tiempo que consideró que en este caso, dado el descenso “progresivo”, no ven mucho sentido en mantenerla.

En concreto, entre 2016 y 2019 el jurado elegía seis finalistas y, entre estos, los votos del público designaban al vencedor y accésit. En 2016 hubo 48 obras y 1.151 votos; 28 carteles y 428 votos en 2017; 23 obras y 244 votos en 2018; y 48 en 2019 con 645 votos.

Otro motivo para este cambio que argumentó Gormedino es que esa votación popular, que se podía realizar en los dos SAC o a través de la web municipal , en este último caso, se hacía “a través de un programa que tenía el Ayuntamiento, pero ahora, con la implantación de la administración electrónica, ese programa no está incluido y había que pagarlo aparte, lo que suponía un coste económico elevado”.

Consideró que “lo mejor es que haya un jurado y se elija de manera profesional como se hace en Pamplona y otras localidades”. Añadió que se evita así la posibilidad, por ejemplo, de que alguien pudiera “pedir el voto en redes sociales”, en cuyo caso podría ganar “quien más amigos tuviera”. También se pretende “evitar toda la polémica” que hubo en varias ediciones y que alcanzó en 2018 su punto máximo cuando el jurado seleccionó a los seis finalistas y, tras presentarlos, eliminó a cuatro por incumplir las bases teniendo que volver a seleccionar otros cuatro.

Se ultiman los pliegos para los espectáculos con un día festivo más

Otra novedad de las bases del concurso de carteles es que el texto que deben incluir las obras es: ‘Tudela, fiestas de Santa Ana 2022. Del 24 al 31 de julio”, y no hasta el 30, ya que tras el parón de dos ediciones por la covid, el Ayuntamiento decidió alargarlas un día este año. En este sentido, Gormedino dijo que trabajan en los pliegos, que prevé presentar “en dos semanas máximo”, para sacar a concurso los conciertos y espectáculos; fuegos artificiales y la gestión de la plaza de toros “para un día más de fiestas”. A falta de concretarlos, apuntó que se mantienen dos conciertos relevantes gratuitos; se estudia si hacer un día más de fuegos artificiales o potenciarlos; habrá un encierro más; y se seguirá sin subvencionar los festejos taurinos con muerte.