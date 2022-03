El TSJN avala que Educación pague a Tudela 329 € más y no los 249.000 que pedía

departamento de Educación al gastos de los cursos 2018/19 y 2019/20, y no los 249.000 que pedía el Ayuntamiento, una diferencia más que significativa. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJN ha confirmado que el pago realizado por elal Ayuntamiento de Tudela por los gastos de la escuela infantil Santa Ana es correcto. Por tanto, avala que el Gobierno tenía que abonar 329 euros más por losde los cursos 2018/19 y 2019/20, y no los 249.000 que pedía el Ayuntamiento, una diferencia más que significativa.

El origen del tema está en un recurso del Ayuntamiento contra las cantidades que le había abonado Educación por esos dos cursos. Consideraba que no eran suficientes y menores que en años anteriores, y justificaba los gastos con informes de la directora de la escuela. Alegó que el Gobierno nunca había querido abonar el coste efectivo (gastos de personal, de funcionamiento y de reposición) y añadió que antes se aproximaba bastante a los gastos porque no descontaba íntegro lo que pagaban las familias, algo que empezó a hacer a partir del curso 2018/19.

Finalmente, el tribunal sentenció que el Gobierno tenía que recalcular el pago porque no estaba debidamente justificado.

Algo que hizo con el resultado de los 329 euros más citados, que correspondían a que no se habían actualizado los gastos de personal de septiembre a diciembre de 2019 en un 0,25%. Al mismo tiempo, reconoce que los cursos anteriores al 2018/19 no se descontaron los ingresos de las tarifas que se cobran a las familias, algo que marca el decreto foral. En la resolución de Educación, se dice que “se desconoce la razón” de por qué no se hacía antes, lo que implicaba, según el TSJN, que se estaba pagando al Ayuntamiento más dinero del que le correspondía. Algo que considera “llamativo y disfuncional por la falta de explicación” por parte del Gobierno foral.

A pesar de ello, añade que Educación ha justificado los cálculos de los pagos y ratifica el abono de esos 329 euros más. Por tanto, abona 377.274 € por el curso 2018/19, frente a los 468.679 que pedía el Ayuntamiento; y 436.122 del 2019/20, por los 594.000 que solicitaba el consistorio.

El portavoz del PSN en Tudela, Ángel Sanz, denunció la “mala gestión” del alcalde, Alejandro Toquero (NA+), que “una vez más es cuestionada por los tribunales”. Y añadió que no restar los pagos de los familias antes de 2018 “no determina que ahora no se haya de hacer debidamente”.

Definió al alcalde como “especialista en intentar confundir a la ciudadanía con planteamientos confusos y contradictorios, y ahora lo ha intentado hacer con los tribunales”, y defendió la actuación de Educación “conforme a ley”.