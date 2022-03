I-E plantea una muestra permanente de Rafael Moneo en Sementales

El grupo municipal de I-E de Tudela propuso este miércoles destinar el edificio de Sementales a una exposición permanente de la obra del prestigioso arquitecto tudelano Rafael Moneo, salas para convenciones y para exposiciones artísticas de mediano formato, talleres de creación artística y “un restaurante de primer nivel, con características enfocadas a nuestra verdura y gastronomía de alta gama, que podría dar sostenibilidad parcial a la infraestructura a través de una concesión”, dijo la edil Olga Risueño.

Consideró que este edificio, “cuya rehabilitación se tiene que abordar con premura dado su deterioro evidente e inadmisible”, no es adecuado para albergar el centro audiovisual y de videojuego que ha planteado el equipo de Gobierno de NA+. Una iniciativa que presentó el Ayuntamiento al Gobierno foral, a través del Consorcio Eder, para optar a los fondos europeos Next Generation, con un coste de 11,5 millones de euros.

Como indicó Risueño “el hub audiovisual no es nada más que una idea, no decimos buena o mala, pero no encaja en el proyecto para Sementales que realizó Rafael Moneo”. Un proyecto de centro cultural que llevó a cabo el arquitecto tudelano en 2006 con un coste de 11 millones y que se paralizó por la crisis.

LA ALTERNATIVA

Risueño consideró la propuesta de I-E para Sementales “más ajustada a las necesidades de la ciudad, a la ubicación del edificio y a la sostenibilidad de la inversión”.

Concretó que la muestra permanente de Moneo, “es una forma bonita de tener un legado con su figura en Tudela y tendría bastante tirón en turismo cultural”. Respecto a las salas expositivas y de convenciones dijo que “subsanarían las carencias que hay” de este tipo de espacios en la ciudad, así como los talleres para creadores locales, “porque Tudela no tiene un pequeño palacio de congresos”.

Para llevarlo a cabo abogó por actualizar el proyecto de Moneo y tratar de financiarlo “con recursos del Ayuntamiento, del Gobierno foral, aprovechar el 1% del Ministerio de Cultura para este tipo de iniciativas y si se pudiera conseguir fondos europeos, mejor”.

Criticó que NA+ “no ha hecho una apuesta real por este edificio porque la del hub audiovisual carece de un programa de necesidades y no tiene un estudio de viabilidad económica”. Añadió que I-E trabaja en una propuesta para el citado centro audiovisual “o algo similar, pero no en Sementales”.