NA+, I-E y PSN se unen para impulsar la necrópolis islámica de Tudela

necrópolis islámica (maqbara) de la ciudad, descubierta en 2019 en el cerro de la Torre Monreal y del Corazón de María, y que podría ser la mayor del norte de la Península Ibérica. Y es que hasta la fecha se han hallado 438 enterramientos, de los que 336 salieron a la luz durante la primera fase de las excavaciones realizada en verano de 2019 en el citado cerro con motivo de la ampliación del colegio de Educación Especial Torre Monreal. A estos se sumaron otros 72 el año pasado, descubiertos en un solar de la avenida del Barrio donde la residencia Solera-Torre Monreal prevé construir 32 apartamentos tutelados. No obstante, tras los sondeos realizados por el Gobierno de Navarra en 2020 se estimó que la superficie de la maqbara podría ser de 10.500 m2 y contar con unos 6.000 enterramientos. Los tres grupos políticos del Ayuntamiento de Tudela (NA+, I-E y PSN) unieron este lunes sus votos para trabajar en la conservación y puesta en valor de la, descubierta en 2019 en el cerro de la Torre Monreal y del Corazón de María, y que podría ser la mayor del norte de la Península Ibérica.

El consenso político se produjo tras una moción que presentó I-E para solicitar al Ejecutivo foral que la necrópolis sea declarada Bien de Interés Cultural, y que modificó, a petición del equipo de gobierno de NA+, al ver apropiada su propuesta de “concretar más los pasos previos”, señaló la edil de I-E, Marisa Marqués.

De este modo, el acuerdo recoge el compromiso del Ayuntamiento para poner en marcha proyectos para el estudio, excavación, conservación, investigación y análisis de la necrópolis “con el fin de ponerla en valor y evitar su deterioro”, buscando para ello la colaboración de otras administraciones públicas, entidades y universidades.

Además, el consistorio recogerá en el Plan General Urbanístico de la ciudad que la zona del cerro de Torre Monreal sea ‘zona arqueológica’, y también se compromete a iniciar “a la mayor brevedad, las gestiones oportunas para estudiar la viabilidad y pasos previos necesarios para proceder a la solicitud al Gobierno de Navarra” de que la citada zona donde se ubica la necrópolis sea declarada Bien de Interés Cultural”, con la protección que esta figura jurídica conlleva para su salvaguarda.

CONSENSO

El edil de Urbanismo, Zeus Pérez, agradeció a I-E que aceptase las matizaciones realizadas por NA+, “y que ha atendido, junto al PSN”, por lo que puso en valor el consenso alcanzado. Explicó que la redacción del Plan Urbanístico Municipal se está iniciando “y una de las intenciones que tenemos es distinguir entre el patrimonio arquitectónico y arqueológico”. “Dentro de este último se tendrán en cuenta las zonas arqueológicas, como esta, con nuestras propias normas específicas de protección”, afirmó.

Señaló que cuando se tenga esa normativa municipal “habremos dado uno de los pasos que hay que dar, entre otros muchos que iniciaremos a la mayor brevedad para la solicitud de la declaración de Bien de Interés Cultural que haremos en consonancia y colaboración con la Dirección General de Patrimonio del Ejecutivo foral”.

Marqués dijo que “debemos evitar, desde ya, que cualquier intervención urbanística en el cerro se haga sin tomar las medidas oportunas como zona arqueológica que es”. Y es que, según apuntó, “tenemos constancia de que en al menos dos obras en este lugar no se trataron restos como se debía, y nos preocupa”. Añadió que mientras se lleva a cabo el procedimiento para la declaración, el Ayuntamiento debe velar para que no se deterioren los restos “y que se sensibilice a la población sobre el legado que tenemos”, ya que desde que se iniciaron los sondeos “han pasado dos años y no se ha hecho nada”. “El Ayuntamiento no debe esperar”, reflejó.

Para Ángel Sanz (PSN) procede iniciar el procedimiento de declaración “por la importancia de la necrópolis para Tudela”, y que también sería conveniente “un compromiso económico” del consistorio. “Mientras se desarrolla todo esto podría hacer campañas de divulgación de la necrópolis”, dijo. Añadió que apoyó la moción “para apostar por Tudela y hacer bien las cosas, aunque ustedes -dirigiéndose a NA+- solo entienden de confrontar”. Pérez le respondió que “menos mal que estamos todos de acuerdo en este punto” y que “hay cuestiones con las que no merece la pena perder el tiempo”.