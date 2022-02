Tudela fija la reforma de San Nicolás como objetivo “prioritario” este año

“objetivo prioritario” el inicio de la rehabilitación de la antigua iglesia de San Nicolás este año. Como concretó este lunes el edil de Urbanismo, Zeus Pérez, existe un proyecto para esta reforma desde hace más de 10 años -era inicialmente para ampliar el centro cívico Rúa y se paralizó en 2011 por la crisis - “y próximamente encargaremos el de ejecución, que se financiará a cargo de remanente de tesorería, y aparte hay un proyecto de contenido del edificio que se está elaborando”. El Ayuntamiento de Tudela, dentro de las iniciativas de actuación para hacer frente al deterioro del Casco Antiguo de la ciudad, se fija comoel inicio de la rehabilitación de la antigua iglesia de San Nicolás este año. Como concretó este lunes el edil de Urbanismo,, existe un proyecto para esta reforma desde hace más de 10 años -era inicialmente para ampliar el centro cívico Rúa y se paralizó en 2011 por la crisis - “y próximamente encargaremos el de ejecución, que se financiará a cargo de remanente de tesorería, y aparte hay un proyecto de contenido del edificio que se está elaborando”.

La rehabilitación de este edificio es una de las medidas incluidas en la moción que presentó el equipo de Gobierno de NA+ tras consensuarla con la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, que plasma que “si la administración municipal no interviene con carácter de urgencia, de manera continuada e intensa, en 20 años habrá desaparecido la mitad de su población y declarada en ruina la mitad de las construcciones” de este barrio de la ciudad.

En la misma, el consistorio acordó, por unanimidad de NA+,I-E y PSN, analizar los estudios existentes sobre la situación de edificios y solares del Casco Antiguo para aprovechar sus conclusiones y tramitar “con urgencia” la Ordenanza de Solares y Edificios. Además, tendrá que tener en cuenta la realidad socioeconómica del Casco Antiguo y, atendiendo a la misma, se compromete a “estudiar alternativas para facilitar la rehabilitación en situaciones vulnerables”. También promoverá actuaciones de rehabilitación urbana como, por ejemplo, la que se proyecta en la plaza de la Vida, y ratificará el acuerdo que todos los grupos políticos firmaron en 2018 a favor de la regeneración del Casco Antiguo, en el que se comprometieron, entre otros aspectos, a destinar al menos 500.000 euros al año a esta zona de la ciudad.

Los dos restantes puntos de la moción salieron adelante con la abstención de I-E y PSN. Fueron el que refleja el compromiso del Ayuntamiento a dedicar al Casco Antiguo un trato preferente en los presupuestos y que fija como objetivo prioritario la rehabilitación de San Nicolás ya citada; y el que contemplaba que “todos los grupos políticos han de apoyar el proyecto de recuperación del edificio Sementales presentado por el Ayuntamiento y el Consorcio EDER al Gobierno de Navarra para la obtención de fondos Next Generation, y que en caso de no prosperar dicha propuesta se estudiarán otras soluciones viables para este edificio con carácter de urgencia”. Un proyecto que consiste en hacer un centro audiovisual y del videojuego en Sementales con un coste estimado de 11,5 millones.

Los dos partidos de la oposición coincidieron en no votar favorablemente a proyectos de los que “no sabemos nada”.

EL PROYECTO PARA SEMENTALES

Juan Antonio Román (PSN) mostró “cierta sorpresa” porque la moción “dista mucho de la que presentaron los vecinos con anterioridad” a los grupos. Se preguntó si esta asociación “¿son una o más personas?”. Dijo que en esta legislatura las actuaciones del Ayuntamiento en el Casco Antiguo “han sido bastante escasas y no está tomando las medidas para atajar este deterioro”. Además, afeó el proceder de NA+ en San Nicolás, que hace unos meses paralizó las campañas arqueológicas en el edificio “demostrando no tener capacidad de diálogo y dejando desamparados a los que apostábamos por ellas”. De Sementales y su deterioro dijo que “estamos en esta situación por falta de planificación y proyecto político de NA+”.

Marisa Marqués (I-E) consideró que NA+ “ha metido un gol” a la Asociación de Vecinos con una moción que tildó de “tramposa, cargada de un brindis al sol y cinismo”. Añadió que el texto que había presentado la citada asociación a todos los grupos era distinto del acordado con NA+.

Afirmó que en la pasada legislatura, gobernaba por I-E, PSN y Tudela Puede, nació la mesa del Casco Antiguo que ahora no funciona, un programa para recuperar solares abandonados, y se hicieron proyectos como el del cerro de Santa Bárbara o Coscolín, “sin olvidar lo más importante, el acuerdo de 2018 de todos los grupos con los vecinos y NA+ no lo ha cumplido”. Señaló que le parece fascinante que el equipo de Gobierno “haya tenido tanta cara dura en su planteamiento” para pedir el apoyo de la oposición para el proyecto de Sementales, “que desconocemos, para financiarlo con fondos a los que votan en contra en el Estado y recurren para que no lleguen a Navarra”.

Zeus Pérez negó que la moción fuera un gol a los vecinos. “Ustedes querían una fiesta para decir que malos somos y qué poco hacemos. Parece que soy un aguafiestas. Hemos dialogado. En ningún momento hemos querido ponernos ninguna medalla”, afirmó. Añadió que la actual oposición cuando gobernó la pasada legislatura inició en el Casco Antiguo “un camino a ninguna parte no solucionando nada”. Afirmó que el proyecto para rehabilitar San Nicolás, “que no hicieron en 4 años ustedes” no lo puede enseñar porque aún no está, y del de Sementales, les dijo que “ustedes lo tienen”. “Queremos una solución para ese edificio, pero si no resulta estaré encantado de escuchar sus propuestas y de trabajar juntos”, comentó.

La Asociación dice que el Casco Antiguo “se está muriendo” y no se hace nada

El presidente de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, Juan Luis Chueca, dijo sentirse ofendido por la pregunta de Román “sobre si somos una persona o más”. Señaló que no son políticos, pero que con la moción consiguieron “que se esté hablando de nuestras propuestas”. “Defendemos las propuestas concretas, porque si no no se hace nada”, afirmó, al tiempo que dijo a los ediles que “no estáis haciendo nada ni unos ni otros en los 13 años que llevamos”. “El Casco Antiguo se está muriendo y lo único que hacéis es poner parches. Sois parte de los culpables”, les dijo. Ángel Sanz (PSN) señaló que Román había querido decir que Pérez se reunió solo con Chueca, quien con él no contactó.