Un viaje por el género musical Grindcore

Reconoce que escribir es su afición, lo que se ha traducido en la publicación, desde 2014, de dos libros de relatos y otras tantas novelas cortas. El murchantino Iván Hernández Aguado, de 38 años e ingeniero técnico industrial mecánico, suma ahora un nuevo trabajo que salió a la luz a finales del pasado mes de diciembre y que lleva por título 'Grindcore'. Un viaje a través del género. El autor, apasionado del Metal Extremo, realiza en este libro una antología sobre este tipo de música, pero centrándose específicamente en el Grindcore, uno de los géneros del Metal que más le gusta y del que siempre había querido escribir una obra centrándose exclusivamente en él.

De este modo, tras un año recopilando datos y documentación, y estudiando y conociendo este género de la manera más precisa, ha publicado este libro que, como indica “es un enfoque del Grindcore, de cómo nació, sus comienzos, y una revisión de la trayectoria musical del mismo desde que surgió hace 40 años”, comenta, al tiempo que lo define como “uno de los géneros musicales más extremos que el mundo haya alguna vez conocido” y que tiene millones de seguidores repartidos por todo el mundo.

En su trabajo, a lo largo de sus 400 páginas, analiza un total de 200 producciones (discos) de este tipo de música desde su origen en 1980. “Analizo cada producción y escribo mi opinión personal y subjetiva siempre del disco”, afirma. Añade que el prólogo ha sido escrito por Dave Phillis, de Tear of god, “una banda suiza mítica y una de las fundadoras del Grindcore”.

Para documentarse y poder escribir el libro ha buscado en numerosas revistas, Internet o fanzines. Además, se ha puesto en contacto con los diferentes grupos que plasma en su trabajo de cara a recibir su autorización para incluir sus fotografías. Un contacto que ha conseguido a través de plataformas digitales, correos electrónicos, sellos discográficos y clubes de fans. “La reacción y la respuesta de los grupos ha sido extraordinaria por el interés que han mostrado hacia este trabajo. Se han puesto en contacto conmigo 160 bandas de las 200 de las que habla el libro, que son de 60 países de los 5 continentes, sobre todo Europa, incluyendo, cómo no, a España, Norteamérica y Sudamérica. Unas siguen activas en el panorama musical y otras ya están extinguidas, pero todas han mostrado gran interés. Tras contactar con estos grupos, no tuvieron ningún problema en transmitirme información, datos, etc.”, comenta. De hecho, su trabajo está ilustrado con fotografías de 25 bandas que han colaborado con el autor.

Iván Hernández, que trabaja como director técnico en una empresa de automoción, reconoce que le gusta escribir “sobre cualquier tema que me interese o suscite mi curiosidad”.

el trabajo que ha realizado "ha sido laborioso y arduo". "Además, lo hacía después de trabajar, alrededor de dos horas cada día", señala el autor, quien añade que ha recibido "noticias, felicitaciones, y también alguna crítica constructiva de grupos desde los lugares más dispares y alejados de Murchante y, como digo, repartidos en los 5 continentes". Explica que para este libro, que comenzó a escribir en diciembre de 2020 y un año más tarde ha visto la luz,

Añade que este libro, que se vende en Amazon al precio de 24 euros, es una primera parte. “Mi próximo proyecto es acabar esta antología analizando las producciones desde 2010 hasta la actualidad, dice, al tiempo que afirma que le gustaría disponer “de tiempo y dinero para editar el libro en inglés”. “Está escrito en castellano, y hacerlo en inglés ha sido una de las mayores peticiones que me han transmitido las bandas extranjeras”, explica Iván Hernández.