El adiós más solidario a su marido

El relato ¿Te puedo ayudar? Encantada, de Mari Carmen Eza Moreno, en el que narra el último año y medio de vida junto a su marido, el cascantino Joaquín Díaz Magaña, desde que le diagnosticaron un cáncer hasta que falleció en junio de 2021, a los 63 años, ya ha entregado sus primeras aportaciones para la lucha contra esta enfermedad. Su autora, natural de Murchante y vecina de Cascante, ha donado 5.000 euros, procedentes de la venta de los primeros 500 ejemplares, al CIMA, para la investigación de esta enfermedad, y a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de la Ribera -2.500 € para cada entidad-.

La sede de la AECC de Tudela acogió el acto de entrega de estas cantidades que recibieron Enrique Álvarez (CIMA) y Mamen Motilva (delegada de AECC en Tudela y la Ribera) en presencia de los alcaldes de Cascante y Murchante, Alberto Añón y Luis Sancho, respectivamente. Ambos Ayuntamientos han sufragado los costes de edición de este relato por lo que, como apuntó Eza, “toda la recaudación por la venta de los ejemplares, a 10 euros cada uno, es para donar”. “Qué mejor uso para este dinero, por mi marido y por todos los que han pasado por ello y pasarán. A ver si podemos poco a poco con la enfermedad”, señaló, al tiempo que se mostró “más que contenta” por la respuesta obtenida, ya que los 300 primeros ejemplares se agotaron en las presentaciones que hizo en Cascante y Murchante. “Pedí 200 más y los vendimos en pocos días porque había mucha gente interesada, y luego otros 200, de los que quedarán unos 80, con lo que se han adquirido hasta ahora, en un mes y pico, 620”, señaló, al tiempo que añadió que próximamente, aún sin fecha, se presentará en Tudela, en la librería Letras a la Taza “y, a lo mejor, en la Asociación de Jubilados del barrio de Lourdes”. “También me han ofrecido presentarlo en el CIMA de Pamplona”, comentó. de estas cantidades que recibieron Enrique Álvarez (CIMA) y Mamen Motilva (delegada de AECC en Tudela y la Ribera) en presencia de los alcaldes de Cascante y Murchante,, respectivamente. Ambos Ayuntamientos han sufragado los costes de edición de este relato por lo que, como apuntó Eza,. “Qué mejor uso para este dinero, por mi marido y por todos los que han pasado por ello y pasarán. A ver si podemos poco a poco con la enfermedad”, señaló, al tiempo que se mostró “más que contenta” por la respuesta obtenida, ya que. “Pedí 200 más y los vendimos en pocos días porque había mucha gente interesada, y luego otros 200, de los que quedarán unos 80, con lo que se han adquirido hasta ahora, en un mes y pico, 620”, señaló, al tiempo que añadió que próximamente, aún sin fecha,, en la librería Letras a la Taza “y, a lo mejor, en la Asociación de Jubilados del barrio de Lourdes”., comentó.

SEGUIR VIVIENDO

Mari Carmen Eza explicó que su trabajo “es un relato de una vivencia, de la enfermedad que padeció mi marido”. Se decidió a editarlo porque “un familiar me decía, en el transcurso de la enfermedad de mi marido, que tendría que contar de la manera que vivíamos esa enfermedad, porque podía ayudar a la gente”. “Después, cuando murió, una persona a la que invité a venir a casa y le regalé un bastón de los que hacía mi marido, como el que aparece en la portada del relato, me dijo que tenía que contarlo porque iba a ayudar a mucha gente y podrían ver otra forma de afrontarlo”, añadió. Una forma que detalló así: “Una vez que te dan el ‘notición’ dices ¿qué hacemos? ¿Seguimos viviendo o nos amargamos lo poco que nos queda, nos encerramos en casa y no hablamos con nadie? Tomamos la decisión de aceptarlo, con su proceso que no fue cosa de un día, y seguir viviendo y disfrutando de todo lo que podíamos tener hasta que llegara el final, y aceptarlo”, señaló.

Reconoció que no le gusta decir a nadie lo que tiene que hacer. “No doy consejos, pero pienso que como lo llevamos nosotros se lleva mejor. Mi marido, al final, dijo que, a pesar de todo, ese año le había merecido la pena”, recalcó Eza, quien no dudó al afirmar que si Joaquín pudiera ver su trabajo con este relato y el fin que le ha dado, “no estaría sorprendido, pero sí muy orgulloso”.

Por su parte, los alcaldes de Cascante y Murchante dijeron que ambos Ayuntamientos seguirán financiado más ediciones mientras sigan las ventas. Se mostraron “encantados” de poder colaborar con iniciativas de este tipo y animaron a adquirir el relato porque no hay “ningún tipo de lucro y puede ayudar a muchos”.