El coste de la reforma del estadio Ciudad de Tudela ronda los 5 millones

El coste de la reforma integral del estadio municipal Ciudad de Tudela será de cerca de 5 millones euros, uno más que los 4 que se estimaron inicialmente. En concreto, el proyecto de ejecución de las obras, redactado por AA Arquitectos Asociados y aprobado a mediados de diciembre por el Ayuntamiento, cifra el presupuesto final en 5.200.238,60 euros, incluido IVA, gastos generales y beneficio industrial.

No obstante, como apuntó el martes el edil de Urbanismo, Zeus Pérez, el citado proyecto incluye 224.691,43 euros para la iluminación del estadio, una cantidad que hay que restar del coste global del mismo ya que el consistorio ha adelantado esta fase de instalación de la iluminación de cara a posibilitar que el Club Deportivo Tudelano, transformado en Sociedad Anónima Deportiva, cumpliera con los requisitos de la Real Federación Española de Fútbol para poder disputar la competición de la Primera División RFEF en la que milita ahora.

Como se recordará, consistorio y Tudelano firmaron en noviembre un acuerdo para financiarla, por el que el club aporta 173.039,71 € y el Ayuntamiento la cuantía restante, hasta completar los 423.500 euros por los que adjudicó en diciembre esta obra que, con cargo al presupuesto de 2021, se prevé iniciar a finales de mes. “Esta iluminación que vamos a ejecutar ahora es mejor que la que incluye el proyecto, porque es la que se exige en la categoría que juega ahora el Tudelano”, apuntó Pérez.

Por lo que se refiere al alrededor de un millón de euros de incremento en el proyecto, señaló que el principal motivo es “por la revisión de precios que se ha hecho como consecuencia de la crisis de materiales y el incremento de precios que se está actualmente sufriendo en muchísimos de ellos”.

PARA 4.000 ESPECTADORES

Respecto al proyecto ahora aprobado, el edil dijo que desarrolla el anteproyecto que presentó el Ayuntamiento hace un año, y que el cambio más significativo es el incremento de aforo para presenciar partidos de fútbol. “Se ha dimensionado para 4.000 espectadores, frente a 3.162 que se había dicho al principio. 2.500 son en tribuna principal y general, que se completan con otras dos gradas en los fondos para 750 personas cada una”, dijo. Añadió que el aforo para espectáculos, como conciertos, se mantiene en los 10.000 espectadores anunciados en su día.

Otros de los cambios son “que, al incrementar el aforo para partidos habrá más aseos, por normativa; y en la urbanización exterior del estadio, que estaba previsto parte en tierra y otra con pavimento, se aumentan los metros de pavimento”, apuntó.

El proyecto incluye la ejecución en siete fases “con un plazo total de obra de 27 meses que, evidentemente, se reduciría si se acometiera todo a la vez”, señaló. Las fases son, además de la de la iluminación, de reparaciones estructurales; demolición de los fondos del estadio, ya que dado su deterioro no se pueden rehabilitar, y parte de urbanización exterior, que incluirá un parking de 125 plazas y 3 autobuses; seguridad de evacuación del campo y adecuación de gradas; salas, vestuarios y fachada del estadio; urbanización exterior; y renovación del césped. “El proyecto incluye césped artificial. Si, finalmente, no lo acomete el Ayuntamiento, puede estar sujeto a cambios, siempre que lo autorice el consistorio”, señaló, al tiempo que indicó que las dos fases que más han incrementado su coste por la revisión del gasto en los materiales son la de la demolición de fondos -852.491,31 €- y la de seguridad y gradas -1.169.983,36 €-.

Como se recordará, esta reforma integral, dado el gran estado de deterioro del campo, incluye un cambio en los accesos -entradas para aficionados a las dos esquinas, otras dos en los lados de general y la de tribuna solo para jugadores y personal; un camino perimetral alrededor del estadio; la creación de las instalaciones necesarias como vestuarios, sala de prensa y antidoping, etc, en la zona baja de tribuna, o la colocación en la fachada principal de placas de espuma de aluminio y acristalamiento en la zona superior, entre otras intervenciones.

A finales de enero se inician las obras de la iluminación del campo

​

El Ayuntamiento prevé iniciar a finales de este mes de enero las obras de instalación de la nueva iluminación del campo de fútbol, que ha adjudicado a Montajes Eléctricos Alba por 423.500 €, lo que supone una baja del 10,47% respecto al precio de licitación, cifrado en 473.039,71 €. Los trabajos, que incluyen, entre otros aspectos, la instalación de 4 torres de 30 metros de altura con sus respectivos proyectores LED, tienen un plazo de ejecución de 90 días naturales. Como se recordará, el Ayuntamiento y el Club Deportivo Tudelano llegaron a un acuerdo para financiar estas obras de cara a posibilitar que este último cumpliera con los requisitos de la Real Federación Española de Fútbol de que el campo cuente con una iluminación de, al menos, 600 lúmenes. Fruto del mismo, el consistorio aportaba del presupuesto inicial estimado 300.000 € y el club los 173.039,71 restantes. La bajada en la adjudicación se aplicará a la cantidad que aporta el consistorio.

El Tudelano “corrobora” su interés en financiar la obra a cambio de su cesión

rehabilitación del estadio a cambio de su cesión, por un periodo de tiempo sin determinar para su explotación en exclusiva, y que el consistorio estaba trabajando con el club la fórmula de concesión de obra pública, que se traduce en que el Tudelano pague la obra y explote el campo, que seguiría siendo municipal. El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero , anunció el pasado mes de diciembre que el Tudelano había planteado al consistorio asumir el coste de ladel estadio a cambio de su cesión, por un periodo de tiempo sin determinar para su explotación en exclusiva, y que el consistorio estaba trabajando con el club la fórmula de concesión de obra pública, que se traduce en que el Tudelano pague la obra y explote el campo, que seguiría siendo municipal.

Este martes, la edil de Deportes, Irune García, señaló que “nos han vuelto a corroborar ese interés de hacerse cargo de las obras y nos han dicho que, por favor, agilicemos la tramitación, porque para ellos es una apuesta importante”.

Dijo que “lo que estamos haciendo ahora es el primer borrador para tener el pliego de concesión administrativa de uso privado de dominio público del estadio y, posteriormente, habrá que licitar la concesión del estadio”. “De momento, no tenemos plazos. Nos han dicho que, para marzo, les gustaría que saliera ya la licitación de la reforma porque es un tema que les urge y consideran importante para poder acometer su proyecto y que la gente vea que están apostando por el Tudelano”.

La edil añadió que a esa licitación “se pueden presentar más empresas que quieran hacer la obra”. “No creo que haya muchas, y el Tudelano dice que se quiere presentar y hacerse cargo de la obra”, comentó.

Explicó que todavía no está cerrado para cuántos años sería la cesión del estadio y que, en caso de que el Tudelano planteara introducir cambios en el proyecto definitivo de rehabilitación aprobado en diciembre por el Ayuntamiento, “esos cambios tendrían que ser validados por el Ayuntamiento y aprobados en Junta de Gobierno Local”, señaló. No obstante, apuntó que “vieron el proyecto y estaban muy conformes”.

Por otra parte, dijo que la ley permite en este tipo de concesión que el estadio pueda contar con un máximo de 1.500 metros “donde pueda ubicarse en la parte baja de la fachada, por ejemplo, un pequeño restaurante o una tienda de deporte, pero no mucho más. No nos podemos ir a una galería comercial como tal porque no vamos a meter en cambios urbanísticos”, apuntó la edil.