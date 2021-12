Tudela no tendrá Olentzero pero el Ayuntamiento hará cabalgata y el resto de actos

Olentzero no paseará este año por las calles de Cabalgata del 5 de enero. Elno paseará este año por las calles de Tudela , pero sí lo harán, en principio, los Reyes Magos de Oriente en la tradicionaldel 5 de enero.

La Asociación de Amigos y Amigas del Olentzero de Tudela anunció este miércoles la suspensión de la llegada a la ciudad de este popular personaje navideño, prevista para este viernes, “debido a la situación marcada por el delicado escenario sanitario que atraviesa Navarra y nuestra Ribera, fruto de la incidencia de positivos por coronavirus en esta sexta ola”.

“Esta decisión obedece a la reflexión realizada por nuestra asociación, la cual no tiene otro objetivo que ayudar a que la situación sanitaria no empeore”, indicó la entidad organizadora en un comunicado en el que reconoce “que esta medida no será del agrado de muchos sectores de nuestra ciudad, pero nuestra responsabilidad nos obliga a tomar esta decisión en beneficio de nuestra comunidad”.

PAPÁ NOEL Y LOS REYES, SÍ

Quien sí paseará este viernes por las calles de Tudela será Papá Noel. El Ayuntamiento mantiene así el desfile que ya celebró el pasado año. En esta ocasión, Papá Noel saludará a los niños desde un coche clásico descapotable con el que recorrerá distintas calles de la ciudad por la mañana, de 11 a 14; y por la tarde, de 17 a 20 horas.

Los que también han confirmado su presencia en Tudela, siempre a la espera de posibles restricciones, son los Reyes Magos. El Ayuntamiento sigue preparando el recibimiento que realizará a Sus Majestades de Oriente el próximo 5 de enero tal y como estaba previsto.

Así pues, los Reyes arribarán a Tudela a las 12 horas. Lo harán montados a caballo a través del puente del Ebro para, posteriormente, llegar hasta la Catedral donde adorarán al Niño Jesús.

Ya por la tarde, a partir de las 18.30 horas, protagonizarán una cabalgata que partirá desde la calle Raimundo Lanas para recorrer la avenida de Zaragoza y la calle Gaztambide-Carrera, antes de llegar a la plaza de los Fueros.

La concejala de Festejos, Verónica Gormedino, apuntó este miércoles que la decisión del Ayuntamiento de Tudela ha sido mantener los actos previstos para estas fiestas “ya que se celebran al aire libre y ahí no rige ninguna restricción de aforo, distancia o uso de mascarilla”. Sus palabras, recabadas ayer por la mañana, llegaron antes de que el Gobierno central anunciara que impondrá el uso de mascarilla en exteriores, por lo que sí sería obligatorio llevarla durante la cabalgata.

En este sentido, Gormedino defendió que “desde el Ayuntamiento debemos intentar hacer todo lo que se pueda dentro de las limitaciones..., y creo que en una cabalgata al aire libre debemos tener en consideración a los niños, que ya vale”.

San Silvestre sin menores de 12 años y al inicio con mascarilla

Tudela también celebrará este año la Carrera Popular San Silvestre el 31 de diciembre. Pero lo hará con restricciones debido a la situación de pandemia. Y es que el Ayuntamiento ha decidido no celebrar las pruebas de las categorías escolares para niños menores de 12 años.

Además, será obligatorio el uso de mascarilla entre los participantes al inicio de la prueba. Los corredores accederán a la línea de salida, en la calle Herrerías, con la mascarilla colocada, y se la podrán quitar cuando abandonen la citada calle. Deberán guardarla durante la prueba y volver a colocársela al cruzar la meta.

Por otra parte, la carrera se dividirá en dos pruebas de 4,4 kilómetros cada una: una para corredores que hagan el km por encima de los 5 minutos, a las 17.30 h.; y otra para atletas que hagan el km en menos de 5 minutos, a partir de las 18.15 h.

Otras cuatro localidades riberas cancelan sus Olentzeros

Además de Tudela, otras cuatro localidades de la Ribera han suspendido sus respectivos desfiles de Olentzero. Se trata de Ablitas, Buñuel, Ribaforada y Fustiñana, donde las correspondientes entidades organizadoras de este acto han tomado ya la decisión de no celebrarlo.

Donde por el momento se mantiene la visita del carbonero es en Corella, Castejón, Cascante, Cortes, Milagro y Villafranca, localidades que, en algunos casos, acotarán el recorrido o suprimirán el reparto de castañas y caramelos.

En cualquier caso, Olentzero ya ha pasado este año por la Ribera ya que el pasado domingo visitó Cintruénigo para recoger las peticiones de regalos de los niños y niñas de la localidad.