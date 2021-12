el nivel 2 de emergencia, ya que “se prevén desbordamientos graves en las próximas horas con afecciones en el casco urbano y vías de acceso”. El Ebro no dejó de crecer este sábado a su paso por la Ribera cortando carreteras; anegando campos; y haciendo que los vecinos de la comarca no dejaran de mirar al río ante las previsiones de la punta de la crecida para este domingo. Algo que llevó a Tudela a activar por la tarde, ya que “se prevén desbordamientos graves en las próximas horas con afecciones en el casco urbano y vías de acceso”.

Y es que, durante toda la jornada, el caudal del Ebro fue en aumento hasta alcanzar su máximo en Castejón durante esta madrugada. Una punta que, según las previsiones de la CHE, llegará a Tudela a lo largo de esta mañana.

No obstante, a media tarde de ayer, la CHE rebajó sus pronósticos del viernes que apuntaban a que la comarca iba a sufrir la mayor crecida del Ebro en 40 años con un caudal máximo en Castejón de 2.916 m3/s. Según los datos que ofreció a las 19 horas, el caudal entre Castejón y Tudela rondará entre 2.500 y 2.800 m3/s al haberse registrado importantes desbordamientos aguas arriba.

Entre las carreteras cortadas, destaca el cierre de la nacional N-113 en Castejón, algo que no ocurría desde 2018, pero que ya suma 14 cortes desde 2003.

"INCERTIDUMBRE" EN TUDELA

En Tudela se vivió ayer una maratoniana jornada de cambio de previsiones y sin dejar de mirar al Ebro. Mientras muchos se acercaban al río para contemplar su crecida, otros, con sus propiedades anegadas en anteriores ocasiones, se preparaban para intentar paliar sus consecuencias en esta ocasión, colocando barreras ante sus puertas o bajeras. Entre ellos se encontraba Mª Carmen Nevot, vecina de la plaza San Francisco, quien, mientras levantaba enseres de su bajera, afirmó: “Ya sabemos que viene el agua, pero la incertidumbre es cuánta y cuándo”.

Un agua que inundó el Pº Prado y obligó a cerrar las piscinas municipales de Ribotas, aunque afectó al Casco Viejo en menor medida de lo esperado, ya que, hasta la noche, había anegado las calles Verjas y parte de Huerto del Rey, llegando también a la plaza San Francisco el agua que sacaban dos bombas instaladas en el garaje de la calle Miguel Servet. También se cortó el Camino del Cristo, en su confluencia con el puente del Ebro. El alcalde, Alejandro Toquero, dijo que “hasta que no llegue el pico no sabemos si ha podido influir en que no haya entrado, de momento, tanta agua al Casco Viejo las compuertas de las desembocaduras de los ríos Queiles y Mediavilla”.

Con activación del nivel 2 de emergencia para este domingo, como apuntó el Ayuntamiento, “se entra en una situación de mayor incertidumbre ante el comportamiento del río”, por lo que se cortará el tráfico por el puente del Ebro y la circulación desde el mismo hacia El Molinar y El Cristo, y del tráfico del Pº Pamplona, dirección Pamplona, a la altura del restaurante chino, entre otras medidas.