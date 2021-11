Tudela recupera el espíritu de sus fiestas

Santa Ana que, por culpa de la pandemia, ha tenido que suspender en sus dos últimas ediciones. Encierros infantiles, conciertos, pasacalles musicales, toro de fuego, desfile de gigantes e, incluso, el baile de La Revoltosa. Tudela ha recuperado este fin de semana parte del espíritu de sus fiestas patronales de verano en honor aque, por culpa de la pandemia, ha tenido que suspender en sus dos últimas ediciones.

Ayer, las calles de la capital ribera acogieron un variado programa de actos que, bajo el nombre de ‘San Queremos’, se prolongará durante la jornada de hoy domingo, y continuará el próximo viernes y sábado con sendos festivales de DJ locales en la plaza de toros dentro de las Fiestas de la Juventud.

EL CASCO VIEJO COMO ESCENARIO

Esta iniciativa surgió gracias a la unión del Ayuntamiento y la Federación de Peñas de Tudela, que han trabajado al unísono para conseguir que los vecinos de la ciudad pudieran dar rienda suelta a sus ganas de disfrutar de unos días de fiesta tras dos años de parón.

La mayor parte de los actos celebrados ayer, junto a los previstos para hoy, tuvieron como escenario el Casco Antiguo. Sus calles y plazas se llenaron de música con las actuaciones de grupos de estilos tan diversos que fueron desde las charangas a las gaitas, txistus y trikitixas, pasando por el rock, el blues o las jotas navarras.

Los más pequeños tuvieron la ocasión de correr ante los toricos simulados que protagonizaron un encierro infantil matinal y, ya por la tarde, con el toro de fuego que se quemó en la plaza de los Fueros.

Posteriormente llegó uno de los momentos más esperados de la jornada, con el baile de La Revoltosa, una danza tradicional de las noches de fiestas en julio que, de forma excepcional, se bailó ayer en pleno mes de noviembre.

Blanca Aldanondo

Vuelven los encierros infantiles al Casco Antiguo

San Queremos no se ha olvidado de los niños. Por eso, y tras dos años sin fiestas patronales de julio y, por tanto, sin poder celebrarse uno de sus actos preferidos, como son los encierros infantiles en el Casco Viejo que promueve en esas fechas la Orden del Volatín, ayer regresó esta actividad a esta zona de la ciudad, con cambio de escenario. En esta ocasión, los corrales de los astados se ubicaron en la peña La Teba, situada en la calle Portal, y los aledaños de la sede de la entidad se llenaron de pequeños, acompañados de sus padres u otros familiares, con el fin de dar por finalizada la larga espera para poder ponerse ante los morlacos. Fueron 4 toros simulados que condujeron otros tantos jóvenes integrantes de peñas de Tudela desde el punto de partida para acceder por la calle Verjas a la plaza de San Jaime, y seguir hasta la plaza Vieja para volver a los corrales. En principio se iban a hacer dos vueltas aunque, finalmente, viendo las ganas de los pequeños, fueron tres. “Vamos al ritmo de los niños y disfrutando, que es de lo que se trata”, afirmó Javier Ramírez, de la peña Andatu, uno de los que condujeron a los morlacos.

Entre los corredores se encontraba Alberto Gorrindo Manero, de 9 años, gran aficionado a este acto. “He venido con mi torico, que guardo en el garaje. Tenía ganas de sacarlo porque hace mucho que no había encierros infantiles ni fiestas en julio. Estoy disfrutando un montón”, dijo.

Ainara Fernández Enciso, de 5 años, natural de Madrid y residente en Tudela, dijo: “Tenía dos años la última vez que viene a un encierro, y lo echaba de menos. Me lo he pasado muy bien y no me he cansado porque practico atletismo”, señaló tras correr las tres vueltas acompañada de su madre y su perrito de peluche.