Todos los grupos abogan por iniciar la reforma del centro Gayarre en 2022

Representantes de los seis partidos políticos con representación en el Parlamento foral abogaron este sábado en la capital ribera por instar al Gobierno de Navarra a realizar el proyecto de ampliación y remodelación del centro de salud Gayarre (Tudela-Oeste) y el inicio de las obras a lo largo de 2022, “previa inclusión” dentro de los presupuestos generales de la Comunidad foral para el próximo ejercicio. Así mismo, estuvieron de acuerdo en instar al Ayuntamiento de Tudela “solicitando que facilite la cesión de espacios necesarios conforme al resto de necesidades de la ciudad”.

Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Este es el compromiso que obtuvo lade Tudela de los seis políticos que participaron en la mesa redonda que convocó bajo el título “¿Qué pasa con el centro de salud Tudela-Oeste en la calle Gayarre?’ que, como explicó la integrante de la citada asociación, Patrizia Lorente, necesita una actuación “prioritaria y urgente, ya que su situación actual es de precariedad y falta de espacio enorme” y cuyas obras se anunciaron en 2019, sin haberse acometido, por lo que “llevamos tres años de retraso con una situación insostenible”.

Los políticos participantes en la cita, desarrollada en el salón de actos del centro Castel-Ruiz con la asistencia de más de 40 personas, fueron Irene Royo (edil de NA+ en Tudela); Olga Risueño (edil de I-E) en la capital ribera; Patricia Fanlo (parlamentaria del PSN); Daniel López (secretario de Organización de Podemos y ex edil de Tudela); Txomin González (EH Bildu); y Ana Ansa (parlamentaria de Geroa Bai). Todos ellos rubricaron con sus firmas el documento que, tras dos horas de intervenciones y preguntas de los asistentes, les puso encima de la mesa la asociación con los dos puntos ya citados.

DERRIBO DEL SEMINARIO

Durante el debate, Patricia Fanlo (PSN), afirmó que el Gobierno foral, presidido por los socialistas, “tiene clara la apuesta por la necesaria reforma de este centro”, toda vez que la anterior se hizo hace más de 30 años. En este sentido, anunció que “ya se están llevando a cabo los trámites propios en colaboración con el Ayuntamiento de Tudela, que es con el que el Gobierno foral tiene que ir coordinado”. Concretó que la consejera de Salud y el Área de Salud de Tudela han mantenido diversas reuniones con el consistorio y que ya se ha comenzado el Plan Especial de Actuación Urbana “en el que se está contemplando el derribo del actual pabellón del Seminario -contiguo al centro de salud y propiedad del Ejecutivo- cuya fachada da a la calle Gayarre y el planteamiento de un nuevo edificio que lo sustituirá”. Añadió que “se estudiará también la reorganización general de todo el conjunto prestando mucha atención a la zona sur de la parcela, que es la zona de la famosa pérgola”. “Está contemplado que para 2022 se tenga la licitación del proyecto, en lo que también tiene que haber una colaboración del Ayuntamiento, y en este 2022, una vez que estén las obras licitadas, comenzar la ejecución”, dijo, al tiempo que reconoció que, debido a la pandemia, se ha retrasado esta reforma “un año o año y medio”, y apuntó que el estudio que se está llevando a cabo “lo está reaizando y lo va a pagar el Gobierno foral, cuando se podía haber realizado y pagado desde el Ayuntamiento”.

Irene Royo, edil de NA+, coalición que gobierna en Tudela, dijo que no apuestan por la ‘manzana sanitaria’, una de las opciones que recogía el estudio de modernización de la red de Atención Primaria ribera presentado en 2018 por el departamento de Salud y el Ayuntamiento de Tudela, gobernado entonces por I-E, PSN y Tudela Puede, y que incluía, entre otros aspectos, trasladar Servicios Sociales -cuyo edificio, de propiedad municipal, está junto al centro Gayarre- a los antiguos juzgados.

“Creemos en la ampliación de Gayarre con otros espacios, no con Servicios Sociales. En estos momentos, Gobierno y Ayuntamiento van de la mano con Gayarre. Ha sido el propio Ejecutivo el que ha propuesto otros espacios, no porque el Ayuntamiento haya dicho que no cedía , y todas las propuestas que se han puesto encima de la mesa las hemos facilitado”, dijo.

Daniel López señaló que “a lo mejor ha tomado el Gobierno foral esa decisión porque tiene enfrente un muro con el que no puede trabajar”. Una afirmación que compartió Olga Risueño, quien recordó que “hace poco, el alcalde Alejandro Toquero dijo que no se cedía el edificio de Servicios Sociales, y es difícil consensuar un espacio si dices no a lo que tienes que ceder tú”. Txomin Domínguez abogó por diseñar centros de salud “no para 5 o 10 años, sino para una generación”, y Ana Ansa pidió al Ayuntamiento que “facilite la gestión de los espacios”.

Tras distintas críticas entre los políticos, y planteamientos favorables o contrarios a la ‘manzana sanitaria’ o al tercer centro de salud en el barrio de Lourdes, uno de los vecinos que acudió al acto les dijo que “hemos venido a debatir sobre el centro Gayarre”. Otros asistentes plantearon separar el debate político del sanitario; invertir menos en el TAV y más en salud; o que el compromiso que adquirieron los seis políticos no sea como grupos parlamentarios sino como Ejecutivo, ya que algunos “sois Gobierno de Navarra, muy cercanos al Gobierno o colaboradores”.

Un centro de salud que está “totalmente saturado”

Entre los asistentes al acto se encontraba Mariano Hernández, director del centro de salud Gayarre, quien, en una aplaudida intervención por parte de los asistentes, dijo que en el citado centro “tenemos una sensación de peloteo de un lado a otro, viendo año tras año, presupuesto tras presupuesto, cómo en otros sitios sí se hacen centros de salud con otras circunstancias mejores que en las que está este”. “La prestación sanitaria que damos a la población, y eso es lo grave, es ínfima, totalmente mejorable, y eso supone una falta de igualdad total. Estamos totalmente saturados y así no podemos seguir mucho más”, afirmó. Dijo que “en esto tenemos que mojarnos todos”, independientemente de las siglas políticas. “Es momento de comprometernos en serio, con una obligación con mayúsculas de cara a la ciudadanía”, comentó.