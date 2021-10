Toquero acusa a PSN e IE de "manipular" una resolución del TAN para "dar relevancia a temas instrascendentes"

dos tuits que ya fueron eliminados de Twitter hace meses" y ha considerado que ambas formaciones buscan "intentar dar relevancia a temas intrascendentes, creando noticias ficticias e inflando asuntos irrelevantes para tapar que ni tienen con qué hacer oposición seria ni están cumpliendo lo que prometieron a los tudelanos en las pasadas elecciones". El alcalde de Tudela Alejandro Toquero , ha acusado a PSN e Izquierda-Ezkerra de "manipular" una r esolución del Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) que pide la retirada de "" y ha considerado que ambas formaciones buscan "intentar dar relevancia a, creando noticias ficticias e inflando asuntos irrelevantes para tapar que ni tienen con qué hacer oposición seria ni están cumpliendo lo que prometieron a los tudelanos en las pasadas elecciones".

El edil se ha pronunciado de esta manera en un comunicado, después de que el TAN considerase procedentes la eliminación de unas publicaciones, realizadas en el año 2020 e impugnadas por PSN e IE al considerarlas un uso "partidista y ventajista" de las redes sociales del Ayuntamiento por parte de Toquero.

El alcalde ha explicado que estas publicaciones "fueron fruto de un error puntual en el manejo de una cuenta de Twitter y fueron retiradas antes de que PSN e IE interpusieran su recurso al TAN".

Para Alejandro Toquero, "es lamentable" que los dos partidos "gasten tiempo y recursos por dos tuits", sin bien ha añadido que "no es de extrañar después de que Tudela haya sido arrastrada hasta el Tribunal Supremo por los socialistas por no querer pagarnos una subvención de 120.000 euros que era nuestra".

A este respecto, ha considerado que "al contrario que ellos, nosotros cumplimos con nuestros deberes y asumimos nuestros errores; en este caso, se eliminaron los tuits en cuanto se detectó el error, pero ellos han preferido gastar recursos en acudir a la vía administrativa que procura el TAN para crear un titular y una noticia ficticia".

Finalmente, Alejandro Toquero ha demandado a la oposición que "trabaje con mayor seriedad y teniendo en cuenta las demandas e intereses reales de la ciudadanía". "Con la cantidad de problemas que tienen los ciudadanos, resulta incluso ofensivo que su labor de oposición sean dos tuits ya eliminados en vez de, por ejemplo, acudir a sesiones parlamentarias en las que se abordan temas tan importantes para Tudela como la carta de capitalidad o el campus de la UPNA en nuestra ciudad", ha criticado, en referencia a "la ausencia de IE en ambas sesiones de trabajo y a la negativa de los socialistas a estos proyectos".

Por ello, ha instado a los dos partidos a que "no sigan creando cortinas de humo con las que tapar las verdaderas necesidades que tiene Tudela, como una financiación justa que no nos mantenga como ciudadanos de segunda en Navarra". "La gente es inteligente y no se deja manipular", ha concluido.