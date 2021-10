Tudela recuerda al pintor César Muñoz Sola

‘Muñoz Sola. Los años secretos (1940-1960)’ es el título de la exposición con la que la capital ribera conmemora el centenario del nacimiento del pintor tudelano César Muñoz Sola (1921-2000). Una muestra que se inauguró ayer en el museo que lleva su nombre y que incluye cuadros de la etapa menos conocida en la trayectoria del artista, entre los años 1940 y 1960, en los que vivió entre Madrid, Roma, París y Estados Unidos, aunque sin perder el vínculo con su tierra natal. Son, como aseguró su hijo Tomás Muñoz Asensio, diseñador de esta exposición, alrededor de una treintena de obras las que se pueden ver, hasta el 9 de enero, en el Museo Muñoz Sola de Arte Contemporáneo. “El Gobierno de Navarra ha cedido tres, que son los retratos de Orteguita y el Conde de Rodezno y un cuadro de Roma, y las demás han sido cedidas por particulares y familiares”, afirmó, al tiempo que añadió que conseguir algunos retratos “ha sido una labor un poco detectivesca”, debido a que la obra de ese periodo de Muñoz Sola se encuentra en su mayor parte dispersa.

La apertura de la exposición corrió a cargo del alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, que estuvo acompañado de Celia Martín Larumbe, jefa de la Sección de Museos del Gobierno de Navarra y el propio Tomás Muñoz. Al acto asistieron, entre otros, ediles del Ayuntamiento de Tudela, la también hija del artista Teresa Muñoz y otros familiares, y personas que han cedido cuadros.

Toquero calificó a César Muñoz Sola como “una persona sensible y buena, un maestro del arte y un gran tudelano que amaba a su tierra”. Añadió que con esta muestra “que incluye algunas de sus obras menos conocidas y que, como la de Orteguita o paisajes de Roma, no se habían visto antes en la ciudad, Tudela quiere celebrar el centenario de su nacimiento por todo lo alto, a la vez que poner en valor la colección permanente del Muñoz Sola”. Celia Martín destacó la importancia de esta muestra porque “la figura de Muñoz Sola merece la pena ser conocida no solo por la ciudadanía de Tudela sino de toda Navarra”, y coincidió con Toquero en que, además, “es una oportunidad” para conocer el museo.

EL RETRATO, HILO CONDUCTOR

Tomás Muñoz dijo que los 20 años en los que se centra la exposición de su padre “son muy interesantes porque son años de búsquedas estilísticas, dentro siempre de ese gusto por el realismo, y porque, de alguna manera, reflejan diferentes lugares y la vida de un pintor que se está abriendo paso a una sociedad que, quizás, no era la más propicia para el arte”. Añadió que el hilo conductor de esas dos décadas “es el de su actividad como retratista” . “Tuvo la fortuna de tener un gran don para los retratos”, indicó, al tiempo que añadió que en su trayectoria artística realizó unos 1.000.

Explicó que ha distribuido la muestra en ocho sectores temáticos y cronológicos, “y cada sector se resuelve en 4 o 5 cuadros nada más para adaptarlos al espacio”. Los citados sectores son: Madrid, Veranos en Tudela, Toreros, Roma, París, Retratos y más, Estados Unidos y El Taller.

Dijo que su padre fue “realmente feliz” en Roma, donde, por ejemplo, retrató a Julián Cortés-Cavanillas, corresponsal de ABC “que sale en la película Vacaciones en Roma dando la mano a Audrey Hepburn”. Y que también se sintió muy feliz en París “donde tuvo la suerte de vivir, durante el año y medio que estuvo, en la misma casa en la que vivía el modisto Cristóbal Balenciaga”. De su estancia en Estados Unidos señaló que “fue para él el culmen de su labor como retratista, pero, al mismo tiempo, una experiencia muy dura porque no soportaba el estilo de vida americano y no soportaba el inglés”.

Tomás Muñoz reconoció que lo que siempre le ha impactado de su padre “es la determinación de alguien que procedía de una familia de hortelanos y que desde el primer momento tuvo claro que quería ser artista”. Y es que, de niño, César Muñoz Sola empezó a dibujar escenas taurinas con trozos de carboncillo en las aceras de la calle Capuchinos de Tudela, mientras su vecino, el también tudelano Julián Marín, daba sus primeros capotazos antes de ser torero. “Y le gustaba que la gente pasara sin pisarlos”, dijo.