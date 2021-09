El Ayuntamiento de Tudela congela las tasas e impuestos para 2022

Ayuntamiento de Tudela congelará las tasas e impuestos para el próximo año y, en algunos casos concretos, como las de las terrazas y veladores de los bares o las de parte del Mercado de Abastos, las reducirá en un 20 y un 50%, respectivamente, con el fin de apoyar la actividad económica hostelera e impulsar el citado Mercado. Elcongelará laspara el próximo año y, en algunos casos concretos, como las de las terrazas y veladores de los bares o las de parte del Mercado de Abastos, las reducirá en un 20 y un 50%, respectivamente, con el fin de apoyar la actividad económica hostelera e impulsar el citado Mercado.

Así lo anunció este viernes la edil de Hacienda, Irene Royo, quien basó la decisión del consistorio de no subir tasas -tampoco sufrirá incremento la contribución urbana- en “un ejercicio de responsabilidad y de empatía con las familias”.

Recordó que “estamos en un momento de gravísima crisis económica motivada por la covid, con un IPC interanual, en este momento, del 3,3%, y con unos elevados costes para el Ayuntamiento a nivel de gastos corrientes, porque ha subido la luz, los costes en cantidad de servicios o personal”. Añadió que el Ayuntamiento “se planteaba si repercutir de alguna manera los costes que suponen para el Ayuntamiento la prestación de los servicios o congelar las tasas”, como así se ha decidido. En este sentido, señaló que forma parte de la filosofía del equipo de Gobierno de NA+ “el hecho de que entendemos que en una situación de crisis económica el dinero, los recursos, tienen que estar en el bolsillo, en manos de los ciudadanos, y no del sector público”.

OTRAS MEDIDAS

Además de esta congelación de impuestos, la edil dio a conocer modificaciones que se van a acometer en distintas ordenanzas fiscales como la de vados, uso de instalaciones deportivas o culturales, o del aprovechamiento cinegético del coto local de la ciudad, entre otras, que, según dijo, van en la línea de a tender “a cuestiones de regulación y no de fiscalidad”.

En la de vados, señaló que “a partir de 2022 cualquier usuario que quiera darse de baja, previamente habrá tenido que restablecer la acera a su modus inicial y devolver luego el vado, algo que en estos momentos es al revés”. Además, “se deberá pintar de amarillo la calzada, en lugar del bordillo del vado para eliminar el riesgo de caída para los peatones que existe ahora en los rebajes de las aceras que albergan vados”, expuso.

Por otra parte, se establece una tasa solo para empresas con ánimo de lucro por el uso del centro Castel-Ruiz. “Para el salón de actos será de 200 euros por evento y día, y de 400 euros para el patio y claustro”, dijo. Si la actividad se celebra fuera del horario en que tiene el edificio conserje, habrá que contratar uno, con un coste de 28,06 €/hora a cargo del organizador.

En cuanto a instalaciones deportivas, “se introduce una petición de los clubes ya que cuando usaban el Nelson Mandela o el pabellón del IES Valle del Ebro tenían que pagar por la instalación en su conjunto, y ahora se puedan acoger a poder pagar por la media pista”, señaló. También salen de la ordenanza que regula las instalaciones deportivas el campo de fútbol del Lourdes, ya desaparecido, y se introducen los nuevos del complejo deportivo, “a la espera de hacer una nueva ordenanza que regule esas instalaciones cuando se abran”, comentó.

En la ordenanza de aprovechamiento del coto local “por un lado, el pase de temporada de caza mayor y menor pasa de 275 a 200 euros para vecinos de Tudela, y de 550 a 400 para foráneos”. “Además, como hay cantidad de problemas con los daños de conejos y jabalíes, se ha establecido una nueva modalidad que se suma a la del pase diario, que son pases para cinco días”, señaló.

Reducción de un 20% para terrazas, que se prevé que vuelvan a su aforo en enero

En el caso de las terrazas y veladores, y teniendo en cuenta el Ayuntamiento “ que el sector de la hostelería ha sido uno de los más afectados por las restricciones para combatir la pandemia de covid-19”, establece la aplicación para el próximo año de una reducción del 20% de la tasa por la instalación de esas terrazas. Además, como apuntó Irene Royo, en caso de que hubiera nuevas medidas restrictivas con un supuesto cierre del interior de los establecimientos, “se aplicará una reducción de un 50% sobre la tarifa reducida, es decir el 50% sobre ese 20%”. Las citadas medidas, según indicó la edil, “se van a establecer para 2022 con una disposición transitoria” en la ordenanza de ocupación de vía pública.

archivo

Como se recordará, debido a la pandemia, el consistorio de la capital ribera eliminó esta tasa en 2020, concretamente no la aplicó desde el 14 de marzo hasta final de año. “Y en este ejercicio aún no se les ha cobrado. Está la ordenanza vigente en el 2021 y se sigue manteniendo la tasa que está. No obstante, lo que vamos a hacer es una interpretación del aprovechamiento, de modo que, a nivel general, se va a reducir esa tasa entre un 50 y un 60%. Luego, a nivel individual, porque vamos caso por caso, a uno le puede suponer una reducción de un 70 u 80%, y a otro un 30 o 40%. Esto se debe a que algunos no pidieron ampliación de espacio para colocar mesas, con lo que para ellos la bonificación será del 80%, y en cambio, otros han podido solicitar, a lo mejor, el doble de espacio”, según puso de manifiesto la concejala de Hacienda.

OCUPACIÓN INICIAL

Irene Royo consideró que, “ahora ya” que la incidencia de la pandemia de coronavirus ha bajado considerablemente “se espera volver a los espacios que había para terrazas de los bares antes de esta crisis”. En este sentido, afirmó que se han fijado como límite para tomar la decisión de volver a recuperar los aforos iniciales de los veladores “una vez que terminen las próximas fiestas de Navidad, ya que en esas fechas festivas hay demanda”.

En concreto, la edil de Hacienda del consistorio de la capital ribera concretó que “nos gustaría que, a partir del 8 de enero del próximo año” las terrazas y veladores situados en calles y plazas de la ciudad “volviesen a la ocupación que había antes de la crisis de la covid-19”.