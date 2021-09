Un espectáculo de gigantes, música y baile recuerda las fiestas de Cintruénigo

Por segundo año consecutivo, Cintruénigo no disfrutará de sus fiestas patronales, del 7 al 13 de septiembre, debido a la pandemia de la covid-19. No obstante, los cirboneros pudieron ‘revivir’ los momentos entrañables de su ciclo festivo de una forma muy particular. Fue a través del espectáculo que unió el viernes a la Comparsa de Gigantes, la Banda Municipal de Música, el Grupo de Dantzaris y los Gaiteros de la localidad.

Más de 1.000 personas pudieron disfrutar del evento en las dos funciones programadas, con limitación de aforo, en el patio del colegio Otero de Navascués. El espacio central del patio simulaba la plaza de los Fueros cirbonera, que acoge eventos destacados de las fiestas. Durante el espectáculo, gigantes, músicos y dantzaris fueron repasando los tradicionales eventos festivos cirboneros con su música y baile. Tras el acto, la comparsa homenajeó a Álvaro Calvo por sus 25 años formando parte de este colectivo.