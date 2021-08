Un bar a los pies de la Catedral de Tudela

El bar Moncayo de Tudela debe su nombre a los orígenes aragoneses de su fundador, Jesús Visanzay Marrodán, descendiente de Tarazona, quien abrió este establecimiento en 1981 en un rincón privilegiado junto a la catedral de Santa María. En 1988 adecuó la parte baja de su casa familiar para abrir el segundo bar Moncayo, al lado del primero, y con el que coexistió hasta 2006, momento en que se jubiló y quedó el actual.

Desde 1995, el bar lo regentan sus dos hijos, Jesús y Óscar, que llevan la hostelería en la sangre. “Siempre me he dedicado a esto porque es lo que he vivido desde pequeño. Es como abrir a la gente las puertas de la terraza de mi casa, porque literalmente hemos vivido en este edificio toda la vida”, explica Óscar en referencia al negocio familiar.

UNA COMIDA EN UN PINCHO

El tipo de cocina se basa, según lo definen sus dueños, en “pinchos grandes, elaborados y contundentes, como si fuera una ‘minicomida’ dentro de un pincho”. De todos ellos, el que destaca por unanimidad es el de foie de pato fresco, aunque también existe gran variedad y cantidad de fritos entre los que tiene gran protagonismo el calabacín. “Lo mezclamos con todo: jamón, queso Philadelphia, pimiento, virutas de palomitas...”, apunta Óscar.

Su ingenio y creatividad para combinar ingredientes ha tenido su recompensa en varias ocasiones en los Premios de Exaltación de la Verdura de Tudela organizados por la Orden del Volatín. Quedaron en segundo lugar en la XII Edición con su pincho de alcachofa en hojaldre con foie y compota de manzana, y obtuvieron el tercer puesto por su crepe de espinaca en la XI Edición. Tanto es así, que hasta el conocido cocinero Karlos Arguiñano se ha pasado en alguna ocasión por el local para probar sus especialidades.

Su localización céntrica hace que “mucha gente pase por delante al ir al Mercado de Abastos o a la Catedral, por lo que vienen muchos turistas y gente de Tudela”, reconoce Óscar, quien destaca que “es un lugar relajado en medio del bullicio que tiene mucho encanto”.

POR DENTRO

Dirección. Calle Merced 1, Tudela.

Horario. Todos los días de 12 a 22 horas.

Teléfono. 948 41 09 46.

Especialidad. Pincho de foie.

Precio del pincho de foie. 3 euros.

Ingredientes. Foie de pato fresco, pan tierno, pimienta negra molida y sal Maldon.