Arden tres hectáreas de hierba y matorral en un pinar en Milagro

Efectivos de bomberos del parque de Peralta , con el apoyo de bomberos de Tudela , han extinguido a lo largo de la noche un incendio declarado en un pinar en la zona de Soto de la Peña, en Milagro

A las 23.27 horas de este lunes se recibió el aviso del fuego que afectaba a matorral y hierba en una zona de pinares. No obstante, al no haber viento, las llamas no cogieron altura y no alcanzaron a los árboles, ha informado fuentes del Gobierno de Navarra.

Los efectivos de bomberos se retiraron a las 5.24 horas de este martes y se ha visto afectada una superficie de tres hectáreas de vegetación. También ha intervenido Protección Civil de Milagro.