El Paloteado de Fustiñana está de vuelta

Por segundo año consecutivo, la pandemia ha obligado a suspender las fiestas patronales que hubiera celebrado Fustiñana del 5 al 12 de agosto. Una cancelación que, sin embargo, no ha afectado en esta ocasión al Paloteado en honor de los santos Justo y Pastor, patronos de la localidad. Y es que, tras no poder celebrarse de forma presencial el año pasado por la crisis sanitaria -se optó por difundirlo en formato de vídeo en redes sociales-, este espectáculo regresó el viernes en su formato habitual, y con un público con mascarillas y guardando las distancias de seguridad que marcan las actuales medidas.

La plaza de la Diputación acogió este espectáculo que combina los bailes de los danzaris del Grupo Barde-Ribera, con los versos satíricos con los que obsequian a los asistentes el Mayoral y el Rabadán, y en los que realizan un repaso de acontecimientos relevantes en el municipio durante el último año. Unos personajes que fueron interpretados por Íñigo Bienzobas Gil (Mayoral) y Jonathan Salvatierra Sola (Rabadán).

CON LOS COLECTIVOS LOCALES

Durante el acto, ambos actores se refirieron a las ‘no fiestas’ y las tradicionales comidas populares que se suelen organizar, así como al programa de verano alternativo a las mismas ‘Las Noches al Sol’. “Menos mal que este año no hay comidas populares, que con tan poca sombra alguno hubiera acabado en los hospitales”, afirmaron.

El Rabadán señaló que “durante todo el verano tres actuaciones simultáneas hemos podido tener”, a lo que el Mayoral apuntó: “Las Noches al Sol, menudo programón. Mariachis, conciertos, hinchables... ¡Hasta Pedro III el Mago tuvo el domingo actuación”. “Eso sí, no han contado con ninguna agrupación municipal. Excepto a la Banda, a ningún otro grupo del pueblo le han propuesto participar. Y no será por falta de colectivos en esta localidad: la banda, gaiteros, gigantes, auroros, sevillanas... aunque este año no nos queremos quejar, que nos han dejado un local para ensayar”, expusieron.

Los versos de ambos personajes también se refirieron al skatepark construido en la localidad con la colaboración del Gobierno foral, o los ERTEs que se han tenido que aplicar en algunas empresas de la zona por la pandemia. Ambos personajes también pidieron un aplauso para el equipo de fútbol local, La Peña de Fustiñana, que esta temporada ha subido a Preferente.

También propusieron al público jugar al ‘Quién es quién’. Mayoral y Rabadán tenían que adivinar qué foto había señalado una de las danzaris, mientras ellos cerraban sus ojos, de entre las de distintas personas de la localidad que se encontraban en un panel a sus espaldas. Entre esas fotos estaban las del alcalde, Sergio Vitas, y ediles, o las de personas que regentan bares en Fustiñana.

Tras pedir la colaboración del público, que debía responder a las preguntas de los dos personajes para ir descartando las fotos no señaladas por la danzari, quedaron dos, la del alcalde y la de Loles Cepillo, dueña de la tienda de chucherías situada en la céntrica plaza de los Fueros y que se ha retirado tras muchos años regentando este establecimiento. Ante la pregunta “¿Se ha ganado el cariño de la gente todos estos años por su entrega y trabajo?”, descartaron, haciendo gala de su sátira, al alcalde.

A Cepillo le dedicaron los siguientes versos: “A la Loles queremos felicitar por todos estos años de dedicación al comercio local. Esperamos que de tu jubilación puedas disfrutar”.