Más de 50 personas demandan en Tudela “democracia” para Cuba

Más de 50 personas participaron este domingo en Tudela en una manifestación convocada por cubanos residentes en la capital ribera para denunciar la situación que se está viviendo en su país. Entre los asistentes se encontraban el alcalde de la ciudad, Alejandro Toquero (NA+) y los ediles de esta coalición Zeus Pérez y Carlos Aguado.

La plaza de los Fueros fue el punto de partida de esta manifestación, que recorrió la calle Herrerías y el paseo de Queiles antes de regresar a la citada plaza. Los asistentes portaban banderas de Cuba y algunos carteles, como uno referente al presidente cubano Díaz-Canel en el que le pedía: “¡Vete ya!, y contigo se irá el embargo y el hambre”.

En el acto, se leyó una poesía y dos comunicados en los que los convocantes manifestaron que “estamos apoyando la libertad de expresión, la democracia y las manifestaciones libres” en Cuba.

Añadieron que el pueblo cubano “ya no aguanta más la inseguridad, la precariedad, el hambre, el desamparo y la desolación”. “Un pueblo que ha salido a las calles sin un precedente en 62 años de Revolución, que ya no tiene miedo y al que ya no lo pueden callar”, expusieron.

También indicaron que “es el momento de luchar por una Cuba donde los derechos humanos se respeten”. Reflejaron que “Ahora solo queda un camino, el de una Cuba libre”, al tiempo que abogaron por “alzar nuestra voz y gritar al mundo: ¡Abajo la dictadura! y ¡patria y vida!”.