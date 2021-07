27 familias de alumnos sin plaza en Jesuitas Tudela piden una vía más

Un total de 27 familias cuyos hijos no han sido admitidos en el colegio San Francisco Javier (Jesuitas) de Tudela para cursar 1º de ESO el próximo curso 2021-2022 se han unido para demandar al departamento de Educación del Gobierno foral que cree, “de manera excepcional”, una vía más en este centro concertado de la capital ribera, pasando de las 5 con las que cuenta actualmente a 6. Añaden que, “subsidiariamente”, es decir en caso de que no se tenga en cuenta esta solicitud, “se aumente la ratio” de esas cinco vías, que actualmente es de 30 alumnos por aula en este colegio Además, demandan que “se tenga en cuenta la libertad de elección de centro de las familias” y consideran que “no se están entendiendo los nuevos baremos” de admisión escolar que ha establecido Educación.

Con tal fin, estas familias han enviado un escrito con sus firmas al director general de Educación del Gobierno foral y al Servicio de Inspección Educativa pidiendo esa nueva vía. Un escrito que también han registrado en el Consejo Escolar de Navarra y en el Defensor del Pueblo de Navarra “como posibles instituciones mediadoras para la resolución de este grave problema que afecta a tantas familias”, según dijeron. Además, ayer solicitaron reunirse con el consejero de Educación, Carlos Gimeno y, como señalaron, “no nos ha contestado aún”.

En total, según indicaron, son 43 los alumnos y alumnas que no han sido admitidos en Jesuitas, procedentes de distintos centros educativos de Primaria de Tudela y diferentes localidades de la Ribera. “Nos hemos organizado de la manera más rápida posible desde la publicación de las listas provisionales de admitidos, el 25 de junio. Somos 27 familias, ya que no hemos podido contactar con todas, y no sabemos quienes son las restantes”, indicó Amaya Lizar Martín, en representación de los afectados junto con Marta Peral Marín y Carlos Romeo Arnedo.

Falta de información

Como explicaron, las preinscripciones “han ido muy tardías, del 24 al 28 de mayo”. “Las listas provisionales de admitidos se publicaron el 25 de junio, con un breve plazo de reclamaciones de 3 días, y las definitivas el 2 de julio, teniendo que matricular a nuestros hijos los días 5 y 6 de julio en sus centros adscritos sin saber siquiera si van a ser allí admitidos debido a las listas de espera que se publicaron en el resto de centros públicos”, dijeron. “Los plazos de reclamación a las listas de espera, por su brevedad y por la época vacacional en la que estamos, nos dejan poco margen de reacción. Además, desde los centros educativos y desde el mismo departamento de Educación no hay suficiente información, nadie sabe nada y, a fecha de hoy, seguimos sin conocer a qué centros van a ir nuestros hijos el próximo curso, lo que nos genera una incertidumbre que les transmitimos a ellos”, expusieron.

Añadieron que el próximo lunes se publicarán las nuevas listas de Mejora de Opción, “que es otra de las novedades en la matriculación de este año, lo que nos deja a la espera nuevamente de otra posible matriculación, los días 15 y 16, según el centro asignado”.

Las familias afectadas trasladaron “la gran irritación social entre el colectivo de padres y madres en esta zona de la Ribera por la desafortunada gestión del departamento de Educación en la escolarización del próximo curso en 1º de ESO”. “Estamos viviendo con sorpresa y preocupación estos días y, a medida que pasa el tiempo, vamos sabiendo que el descontento está siendo generalizado y el malestar es palpable tanto en centros públicos como en concertados”, indicaron, al tiempo que criticaron que la nueva baremación para la admisión del alumnado “y su falta de información, o el solo hecho de residir en un pueblo de la Ribera deja excluidas a muchas familias y les priva del derecho a la libre elección de centro para sus hijos”. Respecto a los centros públicos, dijeron que “también se ha creado otra plataforma de padres y madres en el IES Valle del Ebro por la lista de espera que ha habido en este centro”.

Más natalidad

Como explicaron, hubo una mayor tasa de natalidad en la Ribera en los años que nacieron los niños que ahora van a iniciar 1º de ESO. En concreto, en el Hospital Reina Sofía nacieron 953 niños en 2007, aumentando a 1.079 en 2008 y 1.055 en 2009 . “Supongo que esto está en conocimiento del Gobierno de Navarra. Si salen más niños de Primaria a ESO se necesitan, por tanto, más vías”, comentó Lizar. “Es un problema estructural, pero hay falta de organización”, añadió Romeo, quien indicó que su demanda “no es un tema político”, aseguró que los nuevos criterios de admisión escolar del Gobierno foral para acompasarse a la Ley Celaá son “complicados” de entender y que “ha sido una ley que no ha llegado a un acuerdo con la Comunidad educativa, que es algo fundamental”.

Un nuevo baremo que prima la proximidad del domicilio o del lugar del trabajo de los padres al centro; la renta per cápita, favoreciendo a los hogares con menos ingresos; la concurrencia de discapacidad; o ser familia monoparental entre otros aspectos. “Nos ha discriminado en parte, porque no hemos tenido ningún punto para sumar para la admisión”, dijo Lizar. “Dicen que hay baremaciones que pesan más que otras, pero eso no viene especificado en el BON. Me lo tengo que creer”, añadió.