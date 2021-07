Tudela tendrá ferias del 15 de julio a 1 de agosto en una nueva ubicación

Aunque por segundo año consecutivo no va a haber fiestas patronales en Tudela por la pandemia de la covid-19, la ciudad sí va tener en esta ocasión ferias, entre el 15 de julio y el 1 de agosto, aunque con cambio de ubicación. En lugar de montarse en el paseo del Prado, como se venía haciendo en las últimas décadas, a excepción de 2020 en que no se instalaron, se ubicarán en el polígono La Barrena, concretamente en una zona situada entre la gasolinera y los cines Ocine.

Con tal fin, la Asociación de Industriales Feriantes de Navarra (AIFNA) ha alquilado los terrenos a sus propietarios. “Son, por una parte, un terreno de unos 50x25 metros justo detrás de los cines, y otra parcela de la parte delantera, de aproximadamente 150x50 metros, que ahí es donde van a estar todas las atracciones. Es una zona muy grande”, explicó José Javier Goldáraz, secretario de AIFNA.

Este cambio de lugar viene motivado porque, como se recordará, en 2020 la Confederación Hidrográfica del Ebro trasladó al Ayuntamiento que no se podía montar el recinto ferial en el paseo del Prado, situado junto al río, al tratarse de una zona inundable. Esto motivó que el consistorio anunciara la reubicación del mismo, aunque no se concretó el lugar al suspenderse las fiestas.

“La CHE se mantiene en esta postura de no ubicarlas en ese paseo, que no entendemos, porque la feria ha estado un montón de años allí, y zona inundable habrá sido y será siempre, digo yo”, comentó Goldáraz. Dijo que para los feriantes hubiera sido más fácil seguir en ese paseo “porque está toda la infraestructura eléctrica, de aguas, etc., preparada”. No obstante, “a pesar de todos los problemas que nos ha planteado la CHE”, agradeció al Ayuntamiento de Tudela su colaboración. Al situarse el recinto ferial en suelo privado, no hay ocupación de vía pública, por lo que el Ayuntamiento no tiene que autorizar ninguna licencia en este sentido. Sí que son necesarias actuaciones técnicas de índole sanitario (en el caso de que exista algún puesto alimentario), de seguridad de las instalaciones; y licencia de actividad, que se llevan a cabo desde Urbanismo.

Goldáraz añadió que para ubicar las caravanas de los feriantes habían solicitado al consistorio ribero poder aparcarlas en la parcela del polígono industrial municipal contigua a las denominadas naves nido, propiedad del Ayuntamiento. No obstante, añadió que, finalmente, “vamos a intentar, si es posible, colocarlas más cercanas al recinto ferial para no dejarlo solo durante la noche”.

ATRACCIONES Y HORARIO

Goldáraz explicó que en La Barrena se instalarán “entre 35 y 50 atracciones, que es prácticamente lo mismo que en el paseo del Prado”. No dio una cifra exacta porque, como dijo, “estamos cerrando todo, porque fue la semana pasada cuando la CHE dijo otra vez que no se podía usar el paseo del Prado”. La apertura del recinto ferial será de seis de la tarde a once de la noche, de lunes a jueves y los domingos; y de seis de la tarde a doce de la noche los viernes y sábados.

Se mostró satisfecho de poder volver a instalar las ferias en Tudela. “Empezamos a ver un poquito la luz. No hay fiestas, pero ya estamos hablando de otra cosa para nuestro sector. Llevamos desde octubre de 2019 sin trabajar”, dijo. Solicitó el apoyo de los tudelanos. “Que vayan a las ferias y nos hagan levantar un poco la cabeza, porque esto ha sido muy duro”.