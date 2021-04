Tudela vuelve a sacar los libros a la calle

Actualizada 24/04/2021 a las 06:00

Tras el paréntesis de la pasada edición por la pandemia, Tudela volvió a celebrar este viernes 23 de abril el Día del Libro con un amplio abanico de actividades y sacando los libros a la calle, concretamente con los stands que instalaron en la plaza de los Fueros las librerías Letras a la Taza y Santos Ochoa, a las que se sumó Floristería Nenufar.

Una plaza de los Fueros que también acogió el homenaje que rindió el Ayuntamiento a la emblemática Librería Julio Mazo por sus 45 años “contribuyendo a la cultura” en la ciudad. Una trayectoria que echó el cierre el pasado mes de noviembre, con la jubilación de Rosa Mª Zudaire Orcoyen, viuda de Julio Mazo, y que desde su fallecimiento en 2003 estuvo al frente del negocio. La propia Zudaire, acompañada de sus hijos Asthar e Ilenka, recibió este reconocimiento de manos del alcalde, Alejandro Toquero, y la edil de Cultura, Merche Añón. Toquero destacó el casi medio siglo que esta librería hizo disfrutar a los tudelanos “del maravilloso mundo de la lectura”.

Rosa Mª Zudaire, tras recibir una placa conmemorativa y un ramo de flores, dijo que su marido estaría orgulloso de este reconocimiento ya que “él fue el artífice de que en el Día del Libro saliera el libro a la calle en Tudela”. Mostró su deseo de que “las librerías jóvenes que hay en la ciudad tengan un larguísimo y feliz camino con los libros, como lo he tenido yo”.

En el mismo acto se dio a conocer el fallo del concurso de microrrelatos del Día del Libro. Los premiados fueron Aitana Monzón Blasco por su trabajo Ariel, elegido por votación del público; y Raquel Apastegui Salvatierra por Contacto y Enrique Álvarez Asiain por Un hombre y dos destinos -estos dos últimos seleccionados por el Grupo Literario Traslapuente-. Los tres galardonados son de Tudela y cada uno de ellos recibió 200 euros.

El Día del Libro incluyó además otros actos con la lectura como protagonista, que promovió el Ayuntamiento en colaboración con la Biblioteca Pública, la Asociación Navarra de Escritores y la librería Letras a la Taza. También colaboró en la jornada la residencia Nuestra Señora de Gracia.

LOS MICRORRELATOS

Ariel - Aitana Monzón

Para ojear las cenizas que te elevan el nombre, a veces tienes que olvidar que vienes de Polonia. Cada once de febrero, nada más levantarte, te acercas a la cocina. Todo está en orden, todo está limpio y, sin embargo, dos vasos de leche que derramas. Por eso, por el miedo a los alemanes, la lengua se te pega a la boca. Cruzas el domingo con sonido perdido en la madera. Se te cae la toalla a los pies. Te conviertes en señora de tu cuerpo. Tus hijos hemos visto a través de esta rendija lo que se le hace al alma cuando duerme. Pero aún es pronto. Ven: inclínate, escúchanos, léenos un cuento esta noche. Deja buscar a los crepúsculos tus ojos verdes, tu nombre sepultado. Sylvia, no cierres todos los huecos. Deja al menos respirar las hojas tibias.

Contacto - Raquel Apastegui

Han entrado de nuevo los alienígenas. Sus trajes espaciales no me permiten distinguir prácticamente ninguna parte de su anatomía... tal vez dos ojos que me miran. No se han molestado en atarme, pero puedo sentir desconocidas sustancias circulando por mis vasos sanguíneos y manteniéndome en este sopor, en este trance. Mi conciencia conecta y desconecta mientras ellos me estudian, me analizan. Tienen para ello unos complicados artilugios. Hay alguno de tal tamaño que sólo introducen parte de él en mi celda. Es entonces cuando intento, con el resto de mis fuerzas, atisbar el exterior, pero sólo distingo una luz cegadora y el trajín de muchas criaturas. Luego una de ellas, ya a solas, parece recitar una cuenta atrás que me da pánico...

Vuelvo a comprobar su saturación, incrédula, mientras le arropo para evitarle en lo posible los temblores de la fiebre. “91”. De EPIs para adentro repaso mis movimientos para asegurarme de no cometer ningún error y entrar en contacto. Sobre todo por las niñas. “90”. Necesito examinar cuanto antes el progreso de la neumonía en la radiografía portátil. “89”. Y con esa analítica en fase tan inflamatoria... debería pensar en la posibilidad de bajarla a UCI. Por su mirada de terror parece que me ha leído la mente. No sé si quedarán camas libres. “88”. “Preparad el traslado. Nos lo llevamos”.

Un hombre y dos destinos - Enrique Álvarez

El hombre tomó la decisión equivocada. Tan terrible fue su equivocación al elegir, que su vida cambió por completo, para mal, de una manera que no pudo predecir. Se había convertido casi en todo lo contrario de lo que era por culpa de esa mala decisión. Su puesto de trabajo se degradó, sus amigos ya no eran sus amigos, incluso su mujer terminó siendo otra de la que debía ser. Lo que son las cosas, ni siquiera el amor resistió.

Se arrepintió tanto de la decisión errada, lloró tanto su terrible desdicha, pidió con tanta insistencia una nueva oportunidad, que se le concedió el deseo de volver atrás, y pudo tomar, esta vez sí, el camino correcto.

Desde ese momento, su ser quedó desdoblado en dos vidas diferentes. Y ahora, de vez en cuando, se encuentra con su otro yo en el bar, en la parada del autobús o en el parque paseando a otro perro. Le pregunta cómo le va, le aconseja, le dice con falsa indulgencia que en esta vida todo tiene consecuencias y que las malas decisiones, se pagan.

El otro sonríe al escucharle, se arrepiente de su decisión errada, llora su terrible desdicha, pide con insistencia una nueva oportunidad...