Tudela gasta un 9,4% en servicios para vecinos de otros municipios

Actualizada 02/03/2021 a las 06:00

El Ayuntamiento de Tudela presentó este lunes el informe que cuantifica en 5.678.355 euros la cantidad anual que debería recibir en concepto de Carta de Capitalidad. Un informe que ya ha trasladado el alcalde, Alejandro Toquero, a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, y que pretende conseguir una financiación extra justificada en los servicios que ofrece la ciudad a los vecinos de su área de influencia.

Unos gastos relacionados con la presencia de sedes de instituciones públicas, el hospital, educación, seguridad, limpieza, residuos, mantenimiento urbano y de infraestructuras públicas, cultura, turismo, o apoyo social a colectivos en riesgos.

Para marcar esa cantidad, se ha elaborado un informe en el que han participado distintas áreas municipales, la Cátedra de Calidad de la UNED de Tudela, Consorcio Eder, Policía Local y el consultor externo José Mª Labeaga Azcona, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la UNED, coordinador del Programa de Doctorado en Economía y Empresa e investigador afiliado de Economist for Energy. Toquero dijo que el coste para pagar a este consultor ha sido de 1.000 euros.

El informe fue presentado por el alcalde; el concejal de Industria, Carlos Aguado; y la de Hacienda, Irene Royo. Toma como referencia otro que hizo Solé-Ollé a nivel nacional sobre ciudades con rol de capitalidad y población menor a 75.000 habitantes, que, a su vez, marca unos indicadores que el informe presentado ayer señala que cumple Tudela.

Son los servicios sanitarios; seguridad y justicia; vivienda y urbanismo; entorno y medio ambiente; movilidad y comunicación; educación; atención social; economía y empresa; comercio y turismo; deporte; cultura; o empleo.

POBLACIÓN DE HECHO Y DERECHO

A partir de ahí, la clave está en la cuantificación del dinero. Y, para ello, también se ha fijado en el informe de Solé-Ollé, que diferencia entre población de derecho (empadronados) y de hecho, es decir, los de la zona de influencia. Se ha centrado en la Ribera Baja que, con datos de 2019, tenía 88.886 habitantes, de los que 36.258 eran de Tudela, por lo que da una población de hecho de 52.628. “Hemos sido conservadores porque no coge parte de la Ribera Alta o zonas de influencia como la de Tarazona o Alfaro”, dijo el concejal de Industria, Carlos Aguado.

La metodología es calcular los gastos per cápita que Tudela dedica a cada uno de sus habitantes de derecho (1.123 € anuales) tomando como referencia su presupuesto de los últimos 5 años. Y, con este dato y los de la población de hecho (no empadronados), calcular el gasto necesario para atenderles en todos los servicios que se prestan.

Un porcentaje que el informe de Solé-Ollé cifró en el 9,4% y que da la cifra definitiva de 5.678.355 €, algo superior a las enmiendas presentadas en su día por UPN, PSN o Navarra Suma, que marcaron 5 millones. “Un ciudadano no empadronado en Tudela de la Zona 7 (la Ribera) utiliza 9,4 euros por atención en servicios, uso de infraestructuras, etc., por cada 100 euros que gasta un ciudadano de Tudela”, señala el informe.

Se analizaron otras alternativas para calcular la cifra total y una de ellas daba una cantidad superior (7,6 millones), pero no basándose en datos presupuestarios de Tudela, sino medias nacionales. “Para localizarlo en Tudela habría que ir servicio a servicio y persona por persona para calcular el coste, y eso es muy complicado”, añadió Aguado.

INFORME "INCONTESTABLE"

Alejandro Toquero aseguró que Tudela asume un sobrecoste en servicios e infraestructuras. “Tenemos un presupuesto para casi 37.000 habitantes que tiene que asumir servicios para casi 100.000 personas.

Ahora, este informe ha cuantificado “con rigor” la cantidad y el informe es incontestable. Y señala que hay un sobrecoste en más del 90% de los indicadores. “Queremos lo que nos corresponde por justicia y lo reclamaré las veces que haga falta”, dijo.

Se le preguntó por las declaraciones de Chivite en las que aseguró que Tudela tendrá la Carta de Capitalidad esta legislatura, aunque Toquero insistió en que su objetivo es que esté en el presupuesto de 2022. “Me quedo con lo que dijo y con lo que prometió en la campaña electoral de 2019, aunque luego el PSN se abstiene en el pleno de Tudela”, afirmó.

“Pamplona la tiene desde 1997 (este año recibirá 21,6 millones) y una Ley Foral de 2019 ya habla de los sistemas de capitalidad. Lo lógico es que la siguiente sea Tudela”, apuntó Irene Royo.

Lo que sí añadió Toquero es que la concesión de la Carta de Capitalidad no debería influir en posibles subvenciones a la ciudad. “Nunca va a sustituir a lo que se recibía, sino que es un añadido. Pamplona también recibe subvenciones aparte de la Carta de Capitalidad”, señaló.

La UNED de Tudela y el Consorcio Eder respaldan la Carta



El informe presentado este lunes sobre la Carta de Capitalidad de Tudela incluye sendos documentos elaborados por la Cátedra de Calidad de la UNED y por el Consorcio para las Estrategias de Desarrollo de la Ribera de Navarra (EDER). Ambos no dejan lugar a dudas de que los servicios que presta Tudela como cabecera de comarca deben ser financiados de una forma específica.

En cuanto al de la UNED, elaborado por Ángel Minondo, subdirector técnico de la Cátedra, señala que Tudela cumple una serie de obligaciones en su zona de influencia cuyo soporte sobre el presupuesto municipal es superior a la de otros municipios de población similar que no las tienen que asumir. Cita que acoge la prestación de servicios públicos para no residentes (hospital, colegios, FP, universidad, etc.) que se reflejan en gastos por utilización de servicios públicos, transporte, actividades administrativas u ocio. También cita otros costes relativos a seguridad, limpieza, mantenimiento urbano, etc.

A lo anterior suma la ubicación en Tudela de espacios de desarrollo empresarial, comercial, turístico y cultural que, además de los costes citados anteriormente, implicaría también el gasto en el desarrollo de infraestructuras, urbanización, sistemas complementarios...

Otro concepto es la presencia de sedes de instituciones públicas, lo que implica que están exentas de impuestos y pueden provocar “un aumento de gastos y una pérdida de ingresos”.

Este informe acaba concluyendo que existen servicios supralocales “en todas las categorías de servicios”, lo que demuestra el “alto nivel de centralidad que ejerce en su entorno”. Y añade que no es una situación coyuntural, sino que se mantiene en el tiempo.

CONSORCIO EDER

En cuanto al informe del Consorcio Eder, cita los servicios afectados especialmente por población residente y sobrevenida. Habla de seguridad (Policía Local y Protección Civil); acciones relativas a la salud; urbanismo y arquitectura; jardines y parques; mantenimiento de calles y caminos; alumbrado público; abastecimiento y saneamiento de agua; basuras; limpieza viaria; y transporte público. “El refuerzo de la atención prestada da lugar a un sobrecoste que no es compensado por la población sobrevenida”, indica.

Algo que, añade, obliga al Ayuntamiento a reforzar determinados servicios para garantizar su calidad, lo que conlleva un incremento del gasto en el presupuesto municipal.

Por otro lado, recuerda que la Estrategia Territorial de Navarra reconoce el creciente papel de Tudela como núcleo vertebrador del sistema urbano regional y que hay que asegurar el equilibrio territorial y la cohesión social. Además, ve a la ciudad como esencial para la integración de Navarra en el Valle del Ebro y para garantizar la colaboración con Aragón y La Rioja.

Un 62% de las denuncias de tráfico son de fuera de Tudela



Otro de los anexos que incluye el informe del Ayuntamiento de Tudela corresponde a la Policía Local. En el mismo, expone qué porcentaje de infracciones tiene que atender de personas que son del resto de la comarca o de fuera de ella.

Las de tráfico las divide en dos. Por un lado están las denuncias realizadas por infracciones en las zonas de estacionamiento azul y verde.

Con datos de 2018, el total fueron 4.070, de las que 2.486 (60%) se interpusieron a empadronados en Tudela; y 1.548 (40%) a conductores de fuera, de los que 461 (12%) provenían de localidades de la comarca y 1.123 (28%) de otros municipios más lejanos.

En cuanto a las de tráfico en general, se sancionó a 3.259 conductores. De ellos, 1.248 eran de Tudela (38%) y 2.011 de fuera (62%). De estos últimos, 725 (22%) procedían de la comarca y 1.286 (40%) de fuera de ella.

DETENIDOS

También se refiere a las detenciones por delitos contra la seguridad vial y por otros temas. De 122 detenidos por seguridad vial, el 61% eran de Tudela y el 39% de fuera. En cuanto a seguridad ciudadana, el total de detenidos ascendió a 195, en este caso el 68% de Tudela y el 32% de otras localidades (no se especifica si eran de la comarca o no).