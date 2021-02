Esparza acusa a Chivite de engañar sobre las inversiones en la Ribera

Actualizada 11/02/2021 a las 06:00

“Esto es burlarse de la gente, una tomadura de pelo y un engaño”. Con estas palabras calificó ayer el portavoz de Navarra Suma y presidente de UPN, Javier Esparza, la información que facilitó el martes el Gobierno foral sobre el dinero incluido en los Presupuestos de Navarra para el presente año. Una información que decía que Tudela y la Ribera recibirán cerca de 110 millones de euros “para mejorar los servicios sanitarios y educativos”.

Esos 110 millones incluyen 1,4 para ampliaciones de varios colegios riberos y los otros 108,4, según el comunicado del Gobierno, son para “reforzar el sistema sanitario” de la comarca, aunque también decía que servirán para cubrir los gastos de personal, que, aunque no concretó, rondan los 70 millones.

En realidad, los 108,4 millones son el presupuesto total del Área de Salud de Tudela, que incluye, además de los sueldos de los profesionales, todo su gasto corriente. Las inversiones previstas rondan los 6 millones y las más importantes son la nueva área de hemodiálisis del hospital Reina Sofía, con un coste de unos 3 millones de euros, y la reforma del centro de salud Santa Ana de Tudela, que ronda los 1,1 millones.

A estas se suman también obras de ampliación y mejora en los consultorios de Villafranca, Cabanillas y Milagro con unos 300.000 euros de coste, y la renovación de equipos médicos (400.000 €) entre otras.



GASTO ORDINARIO

“La presidenta, con un vicepresidente y dos consejeros, vino a Tudela para decir que se va a pagar el sueldo del personal sanitario. Y las tiritas, la luz, la seguridad social de los trabajadores, los fármacos, si hay que comprar un ordenador... Se vendió como una mejora y un refuerzo y, en realidad, es el gasto ordinario. Lo que hizo la presidenta en Tudela no fue iniciar una gira para reactivar Navarra como dijo. Es una gira propagandística para lavar su imagen tras su pacto con Bildu y después de rechazar la oferta de Navarra Suma para los Presupuestos y darle estabilidad hasta 2023. La Ribera se merece más respeto, rigor, apoyo y menos manipulación y falsedades. Parecía que era una lluvia de millones para la Ribera y era todo falso. Intentó manipular la realidad de manera indeseable. Intentó lavar su imagen con mentiras”, aseveró Javier Esparza.

Además, añadió que en 2020 el presupuesto del Área de Salud de Tudela fue de 97 millones, pero que con la covid-19 se gastaron finalmente 108,2. “Y el presupuesto para este 2021 es de 108,2 millones. No hay ni un euro más que en 2020 y las inversiones no llegan a 6 millones. En 2010, con UPN en el Gobierno, se destinaron a inversiones 8,4 millones, otros 10 en 2011 y en 2012, ya con la crisis, 4,8. Los casi 6 millones previstos este año no son nada extraordinario”, dijo.



LAS INVERSIONES

Esparza también se refirió a las inversiones previstas para la sanidad ribera. Sobre la nueva área de hemodiálisis, que se iniciará en breve con un coste de unos 3 millones, señaló que ya estaba contemplada en el plan del Gobierno de UPN de 2015.

“La previsión era iniciarla en 2016 y estamos en 2021. La legislatura pasada no se hizo nada y la inversión se anunció tras un problema en hemodiálisis del Reina Sofía -se detectó una bacteria en el circuito del agua- que obligó a trasladar a Pamplona a todos los pacientes”, afirmó el portavoz de Navarra Suma en el Parlamento foral.

También habló de la reforma del centro de salud Santa Ana de Tudela, valorada en 1,1 millones. “La anunció en 2018 el cuatripartito y no se ha hecho nada”, señaló, al tiempo que también criticó al PSN por su postura sobre el tercer centro de salud en Tudela. “Lo llevaba en su programa y ya han renunciado. Su voluntad es nula”, dijo.

Esparza también criticó que todas las enmiendas que presentó Navarra Suma al proyecto de Presupuestos de Navarra, entre ellas varias relacionadas con la sanidad ribera, fueron rechazadas por el PSN.

INFORME CON CIFRAS PARA LA CARTA DE CAPITALIDAD

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, afirmó en una entrevista con este periódico que Tudela tendrá la carta de capitalidad esta misma legislatura, lo que supondrá una cantidad fija anual a cambio de los servicios que aporta al resto de la comarca. Lo que no concretó es la cantidad que recibirá la ciudad, ya que dijo que este año se va a estudiar.

Ayer, el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, señaló que ha pedido una reunión con Chivite para presentarle “el exhaustivo informe” que ha realizado el Ayuntamiento y que “cuantifica con exactitud la cantidad que le corresponde a Tudela en concepto de gastos de capitalidad”.

Toquero no quiso ayer concretar esa cifra, aunque el presidente de UPN, Javier Esparza, recordó que NA+ presentó una enmienda que fue rechazada y que valoró la carta de capitalidad de Tudela en 5 millones de euros, la misma cantidad que propuso el PSN en años anteriores y que tampoco salió adelante. “Si hay voluntad, hoy Tudela tendría la carta de capitalidad, pero el PSN votó en contra”, dijo Esparza.

Hay que tener en cuenta que en los más de 20 años que gobernó UPN en Navarra tampoco se concedió esta carta de capitalidad