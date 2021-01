UPN pide al Gobierno central la reversión del antiguo edificio de Correos de Corella

Actualizada 26/01/2021 a las 11:19

El senador por Navarra de UPN, Alberto Catalán, ha preguntado al Gobierno de España sobre "los motivos por los que no revierte el antiguo edificio de Correos y telégrafos al Ayuntamiento de Corella" y le ha reclamado que actúe en ese sentido con "la mayor brevedad posible".

Catalán ha recordado que el edificio fue construido en un solar cedido por el Ayuntamiento en 1954. Hasta el año 2010 vino prestando sus servicios la oficina de Correos. En dicha fecha, debido al mal estado del inmueble, se trasladó a otro local y en la actualidad no se le da ningún uso al inmueble, según ha explicado el senador.

Para Catalán, cumplido el motivo de la cesión y tras el traslado de los servicios postales a otro espacio, "es lógico que dicho inmueble pase al Ayuntamiento con el fin de ser acondicionado para acoger iniciativas de interés para la localidad". "No tiene ningún sentido el empecinamiento del Gobierno para que dicho solar no vuelva a ser propiedad del Ayuntamiento. Además, el Gobierno no ha esgrimido, cuando se le ha demandado desde el Senado, ningún impedimento legal ni de otra índole para revertir la situación. Ni tampoco en el rechazo a tal posibilidad en el debate, en la Cámara Alta, de una enmienda de UPN para los Presupuestos Generales de 2021", ha añadido.

Finalmente, Catalán, ha manifestado que la zona donde está ubicado el edificio, parque Maria Teresa, fue rehabilitada "con gran esfuerzo por parte del Ayuntamiento y del Gobierno de Navarra". "Allí se construyó, en 2010, el centro de creación joven en el edificio de la antigua casa sindical y, en 2011, el centro cultural en el solar que albergó las antiguas escuelas públicas. También está ubicado en dicha zona el club de jubilados y el cine en el edificio del antiguo cine, reformado, en su día, por la Fundación Maria Villar Díaz (madre del empresario corellano Antonio Catalán) y que en la actualidad es propiedad del Ayuntamiento", ha señalado.

Así, ha indicado que "solo queda por recuperar para la ciudad y para albergar iniciativas de interés para la misma, por ejemplo, las destinadas a niños y adolescentes, el antiguo edificio de Correos, reversión que debiera ser una realidad a la mayor brevedad posible".