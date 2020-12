Reparto de juguetes solidarios en Tudela

Actualizada 17/12/2020 a las 06:00

Promover una recogida de juguetes que ya no se usaban y, posteriormente, prepararlos y clasificarlos por edades antes de repartirlos a familias desfavorecidas para que sus hijos tengan su regalo en una época de tanta ilusión para los más pequeños como es la Navidad. Esta es la iniciativa que ha puesto en marcha la Asociación de Mujeres del Barrio de Lourdes de Tudela y que va a llegar a más de 30 hogares, principalmente de la capital ribera, y de algunas localidades de la comarca. Un reparto que la entidad llevará a cabo entre hoy y mañana, en la intimidad, y que también incluirá el libro El cuento del coronavirus, los superhéroes del hospital, que escribió la tudelana Ainhoa Lizuain Hernando durante el confinamiento destinando el dinero recaudado por su venta al hospital de Tudela. Ha donado 50 ejemplares para este proyecto de la asociación.

TRAS VER UNA PELÍCULA

Esta iniciativa surgió de Pilar Vallespín, integrante de la junta de esta popular asociación de la ciudad que cuenta con 113 socias, de las que actualmente, al no poder realizar actividades por la crisis de la covid-19, están matriculadas 89. “Estaba viendo con mi hija una película navideña de las que ponen ahora en la que lanzaban desde un avión juguetes para una aldea que estaba un poco aislada “, dice. Trasladó la idea al resto de la junta, integrada por 8 socias incluida la presidenta de la entidad, Mª Pilar Madurga, para ver si se podía materializar “en un año tan especial y duro como ha sido este por la pandemia, que familias desfavorecidas puedan entregar sus regalos navideños a sus hijos”, señala.

“Lo propuso y dijimos todas que sí”, apunta Madurga. Comenzaron hace alrededor de tres semanas solicitando juguetes. “Lanzamos la iniciativa a través del grupo de WhatsApp de la asociación, en el que estamos ochenta y tantas mujeres. Las compañeras han colaborado y nos han traído bastantes juguetes. Luego también ha habido dos asociaciones que se han enterado y también han traído... Es el primer año que lo hacemos, y no hemos dado publicidad”, explica. No obstante, conforme se ha ido conociendo esta iniciativa, han sido muchas las personas que han preguntado cuándo podían donar juguetes, algo por lo que la entidad se muestra muy agradecida aunque no ha recogido más al comenzar hoy el reparto. Entre los juguetes los hay usados, pero también nuevos, y son de todo tipo, desde peluches a muñecas, pasando por juegos, puzzles, trenes, teclados, helicópteros o cuentos, entre otros.

Las ocho integrantes de la junta se han encargado de prepararlos en la sede de la entidad ya que, según dicen, “a raíz de la covid-19 no podemos juntarnos las socias en la sede”. Una labor que han realizado por las tardes, y para la que se han turnado ya que, precisamente debido a las medidas por la pandemia, no pueden estar más de seis personas en el local.

La presidenta, por ejemplo, se ha encargado de limpiar y desinfectar los juguetes usados “para que no haya ningún contacto anterior”, señala. Otras integrantes de la junta, como la propia Vallespín, Pepi Villalba o Sagrario Jiménez, han trabajado en empaquetar los regalos. Y María Casanova “nos ha dicho qué familias los van a recibir”, dice Madurga.

Casanova incide en que a cada niño se le va a entregar un regalo “adecuado a su edad”. Por su parte, Villalba señala que han preparado estos juguetes, “que están en perfectas condiciones, con todo el cariño del mundo y teniendo en cuenta que son unos regalos que nosotras hubiéramos podido hacer a nuestros hijos o nietos”. Para Jiménez reconoce que, al realizar una iniciativa de este tipo por primera vez, “nos ha pillado todo nuevo, pero ya vamos mejorando, y el broche de oro han sido los libros que ha donado Ainhoa Lizuain para que cada niño se vaya, además de con un juguete, con una lectura, que es un complemento perfecto”.

Vallespín califica esta iniciativa solidaria como “un éxito”, aunque en la junta aún no han hablado sobre si tendrá continuidad.