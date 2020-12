Los jóvenes de la Ribera, en pie ante el virus

Actualizada 03/12/2020 a las 06:00

Pese a tener tan solo veintipocos años, o incluso menos, ya se han convertido en referentes para otros jóvenes de su edad. Lo que ellos dicen y hacen es ejemplo para una generación cuya infancia y adolescencia ha transcurrido en mitad de la crisis económica de 2008 y que ahora, a las puertas de la madurez, se tiene que enfrentar a una pandemia que ha removido los cimientos del mundo.



Los protagonistas de este reportaje son seis jóvenes riberos que quieren alzar su voz ante el avance del coronavirus. Desean que esa influencia que tienen sobre miles de jóvenes sirva para hacer calar en ellos un mensaje de responsabilidad frente a una enfermedad que no da tregua y que requiere del esfuerzo de todos para conseguir derrotarla.



A la espera de remedios médicos en forma de tratamientos eficaces o de la tan ansiada vacuna, estos seis jóvenes riberos apuestan porque la juventud dé un paso adelante y demuestre que su generación nada tiene que ver con esa imagen incívica que dan algunos (los menos) de sus miembros.



Este reportaje contiene los testimonios del cascantino Álex Remiro Gargallo, portero de la Real Sociedad de Fútbol; del cirbonero Mario Cornago Burgos, fundador y responsable de la empresa Burcor, productora, entre otros, del Festival Ribera Sound de Tudela; de Jorge Cyrus, influencer tudelano con miles de seguidores en la redes sociales; Sheila Soria Redrado, estudiante de Biotecnología y Farmacia con la mejor nota de los institutos de la Ribera en la última EvAU; Uge Miramón Clavijo, jugador del Ribera Navarra Fútbol Sala de Primera División; e Itziar Uriel Villafranca, enfermera de la UCI del Hospital de Tudela.



Seis jóvenes riberos cuya actividad profesional y formativa se desarrolla en muy diversos ámbitos, pero que conforman una única y potentísima voz contra el coronavirus.

Mario Cornago Burgos, director ejecutivo de Burcor Producciones: “He perdido a mis 2 abuelas en 3 días. Este virus no tiene piedad”



En tan solo tres días, Mario Cornago Burgos perdió a sus dos abuelas por culpa del coronavirus. Pilar Cornago Rincón falleció en Cintruénigo el pasado 18 de noviembre a los 100 años de edad; mientras que su otra abuela, Mª Pilar Castillejo Tantos, murió en Cascante el día 21 a los 87 años. Así, en una misma semana, la de su 22 cumpleaños, el joven cirbonero se quedó sin dos de sus ‘Pilares’ más importantes de su vida.



“Este virus no tiene piedad”, afirma rotundo este joven cirbonero mientras recuerda cómo ha vivido la pérdida de sus abuelas. “Los médicos que trataron a mi primera yaya fallecida (Pilar Cornago) dejaron que algunos familiares fuéramos a verla antes de morir. Viví la experiencia de ir a la ‘planta covid’ del Hospital de Tudela y de ver esa realidad que no sale en la televisión”, explica Cornago, quien recuerda con tristeza aquella despedida “enfundado en un EPI y sin poder abrazar a mi ‘yaya’ que se estaba muriendo”. “Eso es durísimo”, afirma.



Con esa experiencia grabada, y sin apenas reponerse de este primer golpe, el joven cirbonero tuvo que afrontar la marcha de su otra abuela. “Cuando me dijeron en qué situación se encontraba le dije a mi abuelo que, antes de que llegaran los sanitarios a su casa, se encerrara con ella en la habitación y le dijera todo lo que quisiera decir..., porque igual no la podía volver a ver más”, señala.



“Todos recordamos los aplausos a los sanitarios de las 8 de la tarde y de la gente cantando en los balcones, pero la cara real de la pandemia no es esa. La verdadera imagen de esta enfermedad está en las UCI”, apunta Cornago, quien apuesta por buscar algo positivo de todo esto para seguir adelante. “Las cicatrices con las que vamos a salir de este año nos tienen que servir para no cometer los mismos errores y para ser más fuertes. Tenemos que aceptar la decepción finita, pero nunca perder la esperanza infinita”, apunta.



ENTRE ESTUDIOS Y TRABAJO

Y con esta filosofía, Cornago ha regresado a sus estudios de Derecho y Ciencias Políticas y a su labor como director ejecutivo de Burcor Producciones, la empresa familiar de espectáculos musicales a la que, con solo 16 años, llevó a otro nivel promoviendo eventos multitudinarios como el Festival Holika o el Ribera Sound de Tudela.



En 2019, Burcor facturó cerca de un millón de euros. Para este año tenía previsto disponer de una plantilla de entre 10 y 12 trabajadores fijos, con contrataciones puntuales para cada evento cercanas a las 400 personas. “Pero la pandemia ha hecho que el volumen de facturación haya caído un 90% y que todos nuestros planes se hayan cancelado”, explica Cornago.



Uno de los principales eventos que el cirbonero tenía en cartera este año era el citado Festival Ribera Sound de Tudela, que iba a tener lugar los días 17 y 18 de julio con La Oreja de Van Gogh y Ana Torroja como cabezas de cartel.



“Muchos meses antes, cuando el coronavirus no había llegado todavía a Europa, escuché la noticia de que en Wuhan habían construido un hospital en 10 días. Eso me hizo sospechar que algo gordo estaba a punto de pasar y me puso en alerta”, recuerda Cornago, quien inmediatamente se puso en contacto con la compañía de seguros contratada para el Ribera Sound. “Me dijeron que la cobertura del festival era muy amplia, pero que su suspensión por culpa del estallido de una guerra o una pandemia no estaba contemplada. Poco después el virus llegó a Italia, luego a España y en marzo, con la declaración del estado de alarma, el festival se suspendió”, explica.



MIRANDO AL 2021

Y cuando todo se había torcido, surgió la cara más amable del sector musical. “Esa misma cláusula del seguro en caso de pandemia figuraba, sin yo saberlo, en el contrato que tenía firmado con los artistas, pero no quería dejar tirado a ninguno y les ofrecí repetir en el cartel para 2021”, indica Cornago.



Por su parte, muchos de aquellos que ya habían adquirido sus entradas optaron por la opción de no devolverlas y guardarlas hasta el Ribera Sound del próximo año. “Con todas las dudas que todavía hoy tenemos con respecto a los conciertos, un gran porcentaje de compradores decidió apostar por nosotros. Y eso me emociona”, afirma el cirbonero, quien reconoce no saber cómo será el festival tudelano de 2021, “pero lo que tengo claro es que, ante todo, será seguro para espectadores, artistas y trabajadores”.

Álex Remiro, portero de la real sociedad: “Me enfada ver por redes que la gente no hace lo que debe”





A sus 25 años, el cascantino Álex Remiro es todo un icono en la Liga Santander. A día de hoy, el guardameta de la Real Social encabeza la clasificación del trofeo Zamora, que cada año otorga el diario Marca al mejor portero de la temporada, con cinco goles encajados en 11 partidos jugados. Una temporada que, a nivel de equipo, tampoco puede ir mejor. Y es que el conjunto txuriurdin es líder de la Liga con un punto de ventaja sobre el Atlético de Madrid, que tiene pendiente de jugar dos partidos aplazados.



Por ello, este curso, más que nunca, es momento de estar centrado, aunque haya una pandemia de coronavirus que haya cambiado todos los planes. “Obviamente la vida te cambia por todas las restricciones que hay y por toda la vida que dejas de hacer, pero creo que a nivel futbolístico solo me ha afectado en el parón que tuvimos la temporada pasada y en lo rápido que se jugó el final”, indica Remiro.



No obstante, si uno se pone a analizar cómo se han visto alteradas sus rutinas, da para algo más. Según cuenta, prácticamente se hacen un test al día, están separados en los vestuarios y, si comen en Zubieta, lo hacen con más de metro y medio de separación y por turnos. Y, si no, se llevan la comida a casa. “La verdad es que el único momento en el que nos juntamos es en el campo”, explica el guardameta cascantino, a la vez que afirma que “toda precaución es poca”. “Es extraño, pero, ahora, ¿qué no es extraño para todo el mundo?”, reflexiona, al tiempo que continúa diciendo que “simplemente te adaptas e intentas cumplir todas las medidas a rajatabla porque, de lo contrario, no vamos a salir nunca de esto”.



SER RESPONSABLES

Y, aun cumpliendo con las medidas, se contagió. “Tuve suerte y fui asintomático, aunque a día de hoy no estamos seguros de que realmente lo tuviera. Pude ser un falso positivo”, señala Remiro, quien añade que “pasas el virus que ha paralizado todo y por suerte no te afecta para nada, porque los síntomas son palabras mayores”. “Siempre les digo a mis amigos y a mi familia que si yo lo cogí en casa, estando solo, ellos tienen que tener mucho cuidado”, insiste el guardameta cascantino.



Es por eso que focaliza todo en la responsabilidad individual. “Me enfada ver por redes sociales que la gente no hace lo que debe y me da rabia que luego se queje”, asegura. “Yo, en mis días libres, no me voy a donde no tengo que ir y no dejo de lavarme las manos, ponerme la mascarilla...”, reconoce.



Además, bajo su punto de vista, “estamos mal acostumbrados”. “No es que no podamos hacer nada, sino que no tenemos que hacer nada. Hay que cumplir las normas porque es un tema muy serio. La gente se muere por esto y nosotros tenemos que aportar nuestro granito”, concluye diciendo Remiro.

Itziar Uriel Villafranca, enfermera de la UCI en el Hospital de Tudela: “Los primeros días pensé: ¡Dónde me he metido!”





Una semana después de acabar su carrera de Enfermería, Itziar Uriel Villafranca, de Cortes, empezó a ejercer en la UCI del Hospital Reina Sofía de Tudela. “Fue un cúmulo de sensaciones raras. Al principio tuve muchísimo miedo y los primeros días pensaba: ¡Dónde me he metido!”, relata la joven de 22 años, al tiempo que añade que solo tuvo dos semanas previas de formación. “El apoyo de las compañeras veteranas ha sido fundamental. Han tenido mucha paciencia”, continúa diciendo.



Ahora, después de medio año trabajando en el centro, asegura que está más segura y se desenvuelve mejor, pero reconoce que todavía sigue siendo duro trabajar con pacientes covid. “Son enfermos que requieren mucho tiempo y que tienen una evolución muy lenta, y luego hay algunos que salen adelante y es una satisfacción súper grande, pero hay otro tanto por ciento que no y te frustra porque estás haciendo tu trabajo y dando todo lo que puedes por ellos y al final...”, expone Uriel.



“A nivel personal es una carga emocional muy grande porque tratamos mucho con las familias y ver cómo les hablan a los pacientes es muy duro”, asegura. Al igual que lo es “cuando un paciente está bastante mal y lo van a entubar estando consciente. Ese momento de nerviosismo de ellos te emociona un poco”, relata la joven de Cortes, que nunca imaginó empezar así su carrera profesional.



Por eso, no es de extrañar que, después de lo que ve cada día en el hospital sienta impotencia cuando la gente no cumple las medidas. “Me da mucha rabia porque este verano estaba con amigas en las terrazas y nadie se ponía la mascarilla”, indica, toda vez que comenta que tiene la sensación de que “a ningún joven de mi entorno le ha tocado la situación de tener a un familiar en la UCI, ver lo que es de verdad y cómo se pasa”. “Sacar adelante un trabajo en estas condiciones es muy difícil”, reitera.



NO SE ARREPIENTE

Ella, como joven que es, entiende que es la edad de salir, “pero hay que tener en cuenta el riesgo que tenemos de contagiar a nuestras familias”. “Si vieran la situación por la que pasa un paciente enfermo por covid, sus mentes cambiarían al instante porque les haría concienciarse mucho más”, afirma.



En cualquier caso, después de todo lo vivido hasta ahora, la joven enfermera manifiesta que no se arrepiente de haber estudiado esta profesión. “No me lo he replanteado y creo que no me lo replantearé nunca. Lo tenía muy claro desde pequeña y la verdad es que cada día me siento más satisfecha por haber estudiado Enfermería. Hay momentos malos, pero los buenos siempre les superan”, termina diciendo Uriel, que en el fondo reconoce estar “contenta por haber tenido esta oportunidad de trabajar en el hospital, aunque no haya sido la forma más convencional de haber aprendido el oficio”.

Jorge Cyrus, influencer: “Ya estoy imaginando el vídeo que haré poniéndome la vacuna”



El tudelano Jorge Berne Sancho, más conocido en las redes sociales como Jorge Cyrus es, a sus 23 años, la viva imagen del influencer. Cuenta con 292.000 seguidores en Instagram, 354.000 en Tik-Tok y cerca de 90.000 en Twitter, y realiza vídeos de forma periódica para el canal Mtmad relatando las más disparatadas aventuras a las que se enfrenta a diario bajo el título ‘Mi vida es un Cyrcus’.



Estudiante de Magisterio Infantil en Zaragoza, Jorge Cyrus vive ahora a caballo entre la capital aragonesa y su Tudela natal, con la matrícula de la universidad como ‘salvoconducto’.



Y es que la actividad de este joven no ha descendido un ápice por la pandemia. Incluso, su presencia en las redes se ha incrementado. “La gente está un poco hasta las narices de tanta información del coronavirus como aparece en los medios de comunicación. En mis vídeos intento salir de este bucle y hablar de otros temas para que la gente que los vea pueda, por unos minutos, evadirse de esta situación y reírse con mis historias”, indica el tudelano.



DAR EJEMPLO

En cualquier caso, Jorge Cyrus asegura ser consciente del poder que los influencers tienen sobre sus seguidores y del papel que pueden jugar en la lucha ante el coronavirus. De hecho, fue el propio director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien en verano pidió ayuda a estos líderes de opinión de las redes para que hicieran esta labor de concienciación entre sus followers. “Queramos o no, los que nos exponemos ante miles de seguidores estamos siendo, de alguna forma, representantes de la juventud..., y tenemos que dar ejemplo”, explica el tudelano, quien asegura ser un “fiel cumplidor” de las normas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias.



Haciendo gala de su carácter extrovertido y descarado, Jorge Cyrus prefiere mirar al futuro con una sonrisa. “¡Ya estoy imaginando el vídeo que haré cuando me ponga la vacuna! ¡Ese día haré un directo, colgaré cuatro historias en mis redes sociales y subiré un vídeo a Mtmad!”, bromea.

Uge Miramón, jugador del Aspil-Jumpers Ribera Navarra fútbol sala: “Si a mí, con 18 años, me faltaba el aire, imagina a los mayores”





A Eugenio Miramón Clavijo ‘Uge’, jugador tudelano del Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala, la llegada de la covid-19 le pilló con 18 años recién cumplidos. La edad en la que uno empieza a salir y a experimentar cosas nuevas. “Normalmente un chaval de 18 años piensa en salir con los amigos y en pasárselo bien, pero los jóvenes de mi edad tenemos que estar concienciados”, señala.



Y lo dice después de haberlo sufrido en primera persona, aunque en su caso sólo perdió el gusto y el olfato. “Fue raro. Cuando me enteré no sabía ni dónde meterme. Pensé en mí y en el equipo porque no nos beneficiaba. La palabra que mejor lo define es agobio”, reconoce el joven jugador, al tiempo que asegura que luego sí notó las secuelas. “Cuando volví a entrenar -tres semanas más tarde- sentía que me faltaba el aire y me cansaba muy rápido”, relata, toda vez que añade que “si a mí no me entraba el aire a los pulmones con 18 años, imagínate a las personas mayores”.



“Tenemos que ser responsables porque este virus no es una tontería. Ha matado a mucha gente”, insiste. Una responsabilidad que, en su caso, es doble. “Tenemos que entender que si los jóvenes salimos y no respetamos las normas, nuestros familiares mayores pueden pagar las consecuencias”, dice Miramón, quien, por otra parte, indica que, como jugador profesional, “no quieres que el equipo tenga que parar, porque en Primera todo se paga”.

Eso sí, el virus no ha impedido que siga con su vida. “Tenemos que estar alerta, pero también tenemos que seguir con nuestras vidas. Mis amigos y yo siempre vamos con mascarillas e intentamos salir menos de seis”, apunta Miramón.

Sheila Soria Redrado, estudiante de Biotecnología y Farmacia: “La Biotecnología está luchando ante el virus y yo deseo ayudar”





La tudelana Sheila Soria Redrado logró la mejor nota entre todos los alumnos de la Ribera en la prueba de la EvAU (13,689) y, gracias a ello, ahora ocupa una de las 10 plazas del doble grado de Biotecnología y Farmacia de la Universidad de Salamanca. Dos campos que están en primera línea de ‘batalla’ contra la pandemia y que lo seguirán estando en el futuro ante posibles nuevas amenazas.



“Decidí que quería estudiar este doble grado en 4º de la ESO, cuando la posibilidad de que llegara una pandemia mundial era algo de ciencia-ficción. Ahora resulta que la formación que estoy recibiendo encaja perfectamente con la situación que estamos padeciendo”, afirma Soria, quien reconoce que ella, junto al resto de sus compañeros, “estamos muy ilusionados porque vemos que lo que estamos aprendiendo va a tener una aplicación inmediata en beneficio de la sociedad”. “La Biotecnología está en primera línea en la lucha contra el virus, y yo deseo estar ahí y ayudar”, indica Soria, a la vez que espera que esta pandemia “sirva para concienciar a la sociedad de la importancia que tiene invertir en investigación científica”.



En cuanto al desarrollo de las vacunas, la joven asegura tener el “corazón dividido”. “Por una parte tengo ganas de que comience la vacunación para ir recuperando nuestra vida anterior pero, por otra, considero que este tipo de desarrollos suelen ser más lentos. De todos modos, lo que tenemos que hacer es dejar estos temas en manos de los que realmente saben porque yo, por ahora, solo soy una estudiante de primero de 18 años”, concluye Soria.