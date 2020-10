El equipo de gobierno de Corella carga contra parte de la Policía Local

Actualizada 09/10/2020 a las 06:00

Alternativa Corellana Independiente (ACI), que ostenta la alcaldía con Gorka García Izal y suma otros cinco concejales, cargó ayer con dureza contra parte de la plantilla de la Policía Local, tras la polémica desatada porque, ante la falta de efectivos, los agentes van a dejar de hacer el turno de noche y se derivarán las llamadas a Guardia Civil y Policía Foral.

Fue el martes cuando Comisiones Obreras denunció esta situación criticando con dureza a ACI por ser “incapaz de dar soluciones”. Criticó que en 2019 se firmara un convenio con Policía Foral por 238.000 € para que patrullara por las noches ante la falta de agentes locales; varios cambios en la jefatura y también al jefe actual “por su inexperiencia y que ha conseguido ponerse en contra a la mayoría de la plantilla”. A lo anterior añadió que, a pesar de no haber suficientes policías, se permitió a dos su traslado a Pamplona y Tudela.

El Ayuntamiento ya respondió el miércoles asegurando que “ante la situación que quiere provocar una parte concreta del grupo de agentes” no iba a permitir ningún acto de indisciplina.

Pero ayer ACI emitió otro comunicado en un tono mucho más duro porque consideró que las críticas de CC OO eran “un ataque directo” contra su grupo.

ACI criticó primero la actuación de algunos agentes en marzo, cuando comenzó la crisis sanitaria, en referencia a una frase de CC OO, que denunciaba la eliminación del turno de noche, “en estos momentos tan necesarios por la situación que estamos viviendo”. “¿Ahora se acuerdan de los momentos necesarios? ¿Y desde marzo no eran necesarios? Que recuerden algunos agentes dónde han estado todos estos meses. Por el Ayuntamiento no se les ha visto, pero tampoco una llamada de aliento o proponiéndose para cualquier trabajo durante la pandemia. Nada de nada”, aseguró.

AGENTES DE BAJA EN 2019

En cuanto a que no se cubra el turno de noche, ACI se remontó a otros hechos ocurridos en 2019. “Estos agentes tan comprometidos, profesionales y responsables con la ciudadanía de Corella no deben recordar que unos meses antes de las elecciones de mayo de 2019 -de marzo a agosto- 5 agentes estaban de baja. Unos por enfermedades graves, pero otros de manera repentina después de una negociación laboral fallida”, indicó ACI, que añadió que esa situación obligó a cerrar el turno de noche y alguno más. “Entonces no les preocupó y plantearon un pulso, un órdago a nuestro grupo, en un momento crítico ante la cercanía de las elecciones”, recalcó.

Además, acusó a “un grupo muy concreto de agentes” de no querer buscar soluciones y salió en defensa del actual jefe. “Desde el primer día, algunos consideraron que si era amigo del alcalde, el jefe pasaba a ser su enemigo. Pretenden desacreditarle por su juventud, pero desconocen su capacidad, a diferencia de algunos que llevan tiempo solo trabajando por ellos y para ellos”.

HORAS SINDICALES

Por otro lado, ACI desveló que un agente solicitó cinco días seguidos de horas sindicales del 23 al 30 de septiembre -coincidiendo con las ‘no fiestas’. “Se le negó por necesidades del servicio. La carta se le entregó a las 9 y a las 13.30 del mismo día trajo un parte de baja. Será legal agrupar horas sindicales en 5 días seguidos, pero, ¿es responsable en estos días en que la policía podía ser tan necesaria?”, indicó.

Por último se refirió al coste de que Policía Foral cubriera el turno de noche varios meses de 2019. “Los costes anuales de Policía Local sobrepasan ampliamente los 800.000 € y cubrir los tres turnos con Policía Foral serían 714.000. Algo menos costoso y sin problemas de cubrir bajas o vacaciones. Y por el servicio prestado, una mayoría muy importante de ciudadanos de Corella valoró de manera muy positiva el servicio que realizó la Foral, donde se percibió una sensación de seguridad y cumplimiento del deber que se empezaba a olvidar en Corella”, aseveró, antes de concluir que no quieren generalizar esta actitud a todo el cuerpo de policía porque hay agentes comprometidos.