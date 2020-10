La plantilla de Trenasa convoca una manifestación para el sábado en Castejón

Actualizada 06/10/2020 a las 12:09

La plantilla de Trenasa ha convocado una manifestación para el próximo sábado en Castejón para denunciar el inminente cierre de la planta, que afecta a un total de 110 trabajadores.

La manifestación partirá a las 17:00 horas desde la puerta de entrada de la fábrica y recorrerá distintas calles de la localidad para protestar por la decisión de la dirección de Trenasa de cerrar la factoría argumentando pérdidas desde 2016.

El acto concluirá en la plaza del Ayuntamiento de Castejón, donde los representantes de los trabajadores leerán un comunicado.

El representante de la plantilla tiene muy claro lo que volverán a pedirle a la dirección de la empresa: “Insistiremos en que no compartimos su decisión porque tenemos trabajo y no vamos a permitir que se externalice para así cerrar la fábrica”.

Por otra parte, ha agradecido el apoyo del Parlamento de Navarra, que ayer pidió al Gobierno foral que tome las medidas que estén a su alcance para evitar el cierre de Trenasa.

“Me parece perfecto que luchen por salvar los puestos de trabajo, es lo que queremos todos, porque, si no, se va a quedar la Ribera completamente desindustrializada y con muy malas perspectivas de futuro”, ha indicado el presidente del comité de empresa.

En este sentido, ha insistido en que la plantilla seguirá reclamando a las instituciones que “fuercen a la empresa a no externalizar nuestro trabajo. Sabemos que buscan unos talleres en la zona de Zaragoza para soldar armaduras y rehabilitar unos trenes que iban a llegar de Francia que nos habían obligado a realizar unas inversiones: se adaptaron plataformas al ser trenes de dos pisos, se construyó una nave de pintura de 25 metros y ahora nos lo van a quitar”.

Molina ha reconocido que la plantilla no se opone a una reindustrialización si fuera necesario, “pero que den una solución al problema de Trenasa para que 110 familias no se queden sin trabajo. Si no tenemos que trabajar para el grupo CAF y debemos hacerlo para otro, estamos abiertos a ello, lo que queremos es una solución”.