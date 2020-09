El gerente de la Mancomunidad de la Ribera hace otro informe de la oferta de Cespa

Actualizada 27/09/2020 a las 06:00

El gerente de la Mancomunidad de la Ribera, Fermín Corella, ya ha presentado un nuevo informe de valoración de la oferta de Cespa-Acciona para el concurso de limpieza viaria de 17 localidades de la comarca los próximos 10 años, con un presupuesto máximo de 27,6 millones de euros.

Una oferta que en su anterior informe decidió excluir porque, en su opinión, incumple las horas de barrido manual en Tudela -las cifró en más de 8.000 horas menos-. Este extremo siempre ha sido negado por la empresa, que defiende que su propuesta apuesta por reducir este sistema y por dar más importancia al baldeo con agua de las calles, que asegura que da más rendimiento y es más eficaz.

CAMBIO DE CRITERIO

El nuevo informe del gerente modifica su tesis anterior y no excluye la oferta de Cespa-Acciona, algo que ya se esperaba, teniendo en cuenta que la citada exclusión fue anulada por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra. De hecho, en su resolución hablaba de actuación discriminatoria y de “un claro juicio de valor” al no darla por válida.

Ahora queda por saber la puntuación que ha dado a esta oferta, que se verá completada por la de los otros dos técnicos que participan en la mesa de contratación, el de Servicios Contratados del Ayuntamiento de Tudela y otro externo. En su caso, ambos no solo dieron por buena la oferta de Cespa-Acciona, sino que le concedieron mejor puntuación que a la de FCC, la otra que quedaba en liza. Las dos restantes que se presentaron fueron eliminadas previamente por no llegar a la puntuación mínima exigida.

DOS RESOLUCIONES EN CONTRA

Sin embargo, la Mancomunidad optó por asumir las tesis de su gerente y acordó excluir a Cespa-Acciona dejando como única empresa con opciones a FCC, a falta solo de abrir la oferta económica. Además, una vez que esta decisión fue anulada por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, la Mancomunidad decidió no cumplir la resolución.

Para ello, se basó en un informe externo que proponía, entre otras opciones, la de renunciar a la adjudicación del contrato y convocar un nuevo concurso con modificaciones en el pliego, ya que el presidente de la entidad, el concejal de Tudela Fernando Ferrer (NA+), siempre ha dicho que contenía errores y que no era bueno para la capital ribera.

Este acuerdo se tomó con los votos a favor de 9 miembros de la Comisión Permanente de la Mancomunidad (7 de NA+ y 2 del PSN) y la oposición del vicepresidente de la entidad, Mariano Herrero, también de NA+. La tercera representante del PSN se abstuvo.

Pero Cespa-Acciona volvió a recurrir la anulación del concurso y el Tribunal le dio de nuevo la razón.

Finalmente, ya en agosto, un año y 8 meses después de que se convocara el concurso, la Permanente rectificó su decisión anterior y esta vez, por unanimidad, decidió acatar los acuerdos del Tribunal y continuar con el concurso teniendo que valorar de nuevo la oferta de Cespa-Acciona.

Ha sido esta semana cuando se ha vuelto a reunir la mesa de contratación, donde el gerente presentó su nuevo informe.

Fernando Ferrer prefirió este sábado no pronunciarse sobre cómo va el proceso porque aseguró que primero tiene que darlo a conocer a los miembros de la Permanente.

Lo que sí recalcó es que la Mancomunidad va a exigir a la empresa que gane, sea cual sea, el cumplimiento máximo del pliego de condiciones, que insistió en que “no es bueno para Tudela”, para tener la mejor limpieza posible.



CLAVES



Desde 2016. Se encargó un estudio para analizar las necesidades de cada localidad y se sumaron 17 (Corella y Ablitas no quisieron).



Para 10 años y 27,6 millones. El concurso se convocó en enero de 2019 para 10 años con un presupuesto de 27,6 millones.



Cuatro ofertas. Se presentaron FCC-Grupo Rubio; Cespa-Acciona; Urbaser; y Brócoli Facility Service con OHL y el Grupo Sifu.



Tres excluidas. La mesa de contratación eliminó a las dos últimas empresas por no llegar a la puntuación mínima. Hizo lo mismo con Cespa-Acciona basándose en el informe del gerente de la Mancomunidad , que dijo que no cumplía las condiciones. Los otros dos técnicos se opusieron a su exclusión. Por tanto, solo quedaba la de FCC, a falta del último paso, la apertura de la oferta económica.



Recurso. Cespa-Acciona reclamó ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos. Le dio la razón e instó a la Mancomunidad a volver a aceptarla. El Tribunal habló de actuación discriminatoria y de “un claro juicio de valor” al excluir esa oferta.



Anulación. La Mancomunidad , basándose en un informe externo, decidió no cumplir el acuerdo del Tribunal, renunciar a la licitación y convocar otro concurso.



Nuevo recurso. Cespa-Acciona volvió a recurrir y el Tribunal le dio la razón.



La Mancomunidad rectifica. Tras este segundo acuerdo del Tribunal, la Mancomunidad acabó rectificando y la Permanente, por unanimidad, decidió retomar el concurso valorando de nuevo la oferta de Cespa-Acciona.