El alcalde de Tudela da positivo en coronavirus y anuncia que continuará trabajando desde su casa

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha anunciado este martes, a través de su perfil de Twitter, que ha dado positivo en la prueba de Covid-19. Ha destacado que está "bien" y que trabajará desde su casa mientras dure la cuarentena.



Según ha explicado, si bien no tiene síntomas, se ha realizado la prueba PCR al notar una "pérdida en la capacidad del gusto". Una prueba cuyos resultados han dado positivo.



Tal y como ha informado en esta red social, "ya se han activado los protocolos para analizar mis contactos más estrechos en las últimas 48 horas".



Ha indicado, además, que pasará la cuarentena en su casa "teletrabajando en contacto directo con mi equipo y los concejales" del Ayuntamiento de Tudela.

Me acabo de realizar las pruebas PCR porque aunque no tengo ningún síntoma, he notado desde ayer pérdida en la capacidad del gusto. Me acaban de dar los resultados y he dado positivo en Covid19. (Sigue)