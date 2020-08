Suspendido de forma cautelar el concurso del corredor verde

Actualizada 01/08/2020 a las 06:00

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra ha suspendido de forma cautelar el concurso que convocó el Ayuntamiento de Tudela para redactar el proyecto del corredor verde junto al río Ebro. La decisión llega después de que el Colegio de Arquitectos de Navarra presentara una reclamación por no estar de acuerdo con el pliego y ahora habrá que esperar a que este Tribunal la resuelva para saber si sigue adelante o hay que cambiar las condiciones.



Como se recordará, el Ayuntamiento sacó a concurso el proyecto por 110.110 euros, 49.610 para el proyecto y 60.500 para la dirección de obra. La actuación, con un presupuesto de casi 2 millones de euros, busca crear un corredor verde en todo el paseo del Prado y conectarlo con La Mejana.



CRÍTICAS DE I-E



La suspensión cautelar de este concurso ha generado las críticas de Izquierda-Ezkerra, que sí reconoció que considera el proyecto como “estratégico” para Tudela.



Pero añadió que tiene que abordar cuestiones como la posible legalización del aparcamiento de Ribotas, ubicado en zona de flujo preferente del Ebro, y que eso exige un estudio de inundabilidad muy concreto.



Además, afirma que el pliego ha sido recibido con “estupor” por muchos profesionales. “Contempla actuaciones muy delicadas por precios muy baratos y sin pedir ni valorar en la adjudicación el equipo técnico adecuado. No se entiende que no se pida un técnico ambiental o un biólogo, cuando se trata de intervenir en un área natural inundable en la que el impacto ambiental es un aspecto más que relevante”, recalca I-E.



Este grupo acusa a Navarra Suma de que lo más valorado, con 70 puntos sobre 100, es el precio. “No se valora la calidad técnica ni la tercera parte que su precio. Parece que solo saben ejecutar las obras ya financiadas y proyectadas”, afirma la portavoz, Olga Risueño, quien recuerda que ya se tuvo que anular el concurso del proyecto del estadio Ciudad de Tudela por errores en el pliego.



RESPUESTAS DE NAVARRA SUMA



Las críticas de I-E fueron respondidas por el concejal de Urbanismo, Zeus Pérez. Explica que tienen “clarísimo” lo que quieren hacer y defiende que el pliego cumple con la ley, “como pone de manifiesto el informe jurídico favorable para su aprobación y el escrito de alegaciones al recurso”.



Reconoce que en los concursos suelen suceder estas cosas y cita el de parques y jardines que, “viniendo de la época en la que la señora Risueño era concejal, acumula un año de recursos”.



Además, incide en que este recurso no retrasa el proyecto y que los técnicos le aseguran que se resolverá a favor del Ayuntamiento. “I-E ha tenido 4 años para poner en marcha este corredor y no lo hizo. Le guste o no, va a ser impulsado y llevado a cabo por NA+ con la ayuda y asesoramiento de arquitectos, ingenieros, paisajistas, etc. Transformaremos una zona de Tudela que es prioritaria”, concluye.