El acceso al Parque Natural de Bardenas Reales será de pago a partir de 2021

Actualizada 31/07/2020 a las 06:00

La Comunidad de Bardenas Reales establecerá, a partir del próximo año 2021, el pago de entrada para acceder a su Parque Natural y Reserva de la Biosfera. Así lo indicó ayer su presidente, José María Agramonte, tras la Junta General Ordinaria de la Comunidad de Bardenas. A la cita acudieron 20 de los 22 entes congozantes que conforman la entidad (faltaron Tudela y el Monasterio de la Oliva).

La posibilidad del cobro de entrada aparece recogida en el borrador de la futura Ordenanza de Bardenas aprobado ayer, pero Agramonte apuntó que la intención de la Comunidad es que entre en vigor a lo largo de 2021. Para ello, a partir de ahora se comenzará a trabajar en la fórmula a aplicar que, como indicó el presidente bardenero, siempre otorgará un trato “preferente” a los vecinos de los entes congozantes en cuanto a rebaja en la tarifa o, incluso, en la exención de la misma.

Según afirmó Agramonte, esta medida busca establecer una nueva vía de financiación para afrontar los gastos fijos que acarrea el mantenimiento de los recursos turísticos del Parque (400.000 € anuales) y para llevar a cabo las actuaciones previstas en el Plan de Turismo, también aprobado ayer.

“El capítulo de Turismo es deficitario, y tampoco podemos cargar en nuestros congozantes todo el coste de la creación y mantenimiento de unas infraestructuras y dotaciones de primer nivel como las que planteamos en el Plan de Turismo. Todo esto requiere de otras vías de financiación, porque no podemos pensar que los ingresos por el Polígono de Tiro van a ser eternos”, indicó Agramonte.

EL NUEVO PLAN DE TURISMO

La importancia que Bardenas da al turismo quedó reflejada ayer en la reserva, dentro de los presupuestos de 2020, de 2,1 millones de euros destinados al desarrollo de algunas de las líneas recogidas en el Plan de Turismo.

Dentro de estas iniciativas destaca el desarrollo de productos turísticos relativos al Paisaje, Medio Natural, Actividades Económicas Tradicionales y Transformación Humana del Territorio, Birding (interpretación de la avifauna), Starlight (interpretación de las estrellas) y Cultura Bardenera.

También se contempla la instalación de infraestructuras tecnológicas para facilitar la comunicación dentro del territorio bardenero y la dotación de elementos para minimizar los riesgos de accidentes durante las visitas turísticas.

Otras de las propuestas a desarrollar son la creación de centros de acogida, información e interpretación en Carcastillo y Fustiñana, y la reforma del ya existente en el paraje de Aguilares y de las instalaciones del Ferial; la puesta en marcha de una red de senderos y una red ciclable para la práctica de actividades de ocio y deporte; o la creación de un fondo del patrimonio cultural inmaterial y etnográfico de Bardenas.

Aprobado un presupuesto de casi 16 millones para 2020

Otro de los puntos aprobados durante la Junta General de Bardenas celebrada ayer fue el presupuesto para 2020 que asciende a un total de 15.952.950 euros.

Además de los 2,1 millones reservados al desarrollo inicial del Plan de Turismo, entre las inversiones previstas destaca la construcción de nuevas infraestructuras ganaderas por valor de 1,4 millones. En concreto se trata de la realización de la segunda fase de abrevaderos a ambos lados de la carretera de Ejea y en la elevación hacia La Negra.

Por otro lado aparecen 1,2 millones destinados a gastos de personal. Como se indicó durante la Junta, la plantilla orgánica se ha ampliado contado ahora con 7 puestos fijos y 11 temporales, y quedando por cubrir los puestos de Técnico Agrícola y Administrativo.

Otro de los gastos destacados (400.000 €) corresponde al tema social, derivado de las subvenciones que aportadas a distintas iniciativas. En este apartado, la Junta aprobó ampliar hasta los 30.000 € la aportación a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

También se aprobó el cierre de cuentas correspondiente al ejercicio 2019 con un ahorro neto de 1.434.000 euros y deuda cero. El presupuesto de ese año fue de 14.688.591,28 €.

Principales puntos del borrador de ordenanza de bardenas

USOS TURÍSTICOS

Acceso y horario. Se establece, con carácter general, un horario de visitas con fines turísticos comprendido entre las 8 horas y una hora antes del anochecer.

Limitación de acceso. La Comisión Permanente podrá limitar el número de personas que pueden acceder al Parque Natural o a zonas concretas del mismo. Igualmente, podrá someterse al régimen jurídico de precios públicos el acceso al parque, o a determinadas zonas del mismo, o la prestación de servicios.

Flora y fauna silvestres, y elementos naturales. La fauna existente en el territorio de Bardenas no debe ser molestada con acciones que supongan dar muerte, maltrato, persecución, captura ni destrucción o deterioro de las áreas de reproducción, alimentación o refugio, con excepción de lo dispuesto en la normativa piscícola, cinegética y científica. Se prohíbe la recolección de las crías, huevos o nidos de los animales. No está permitido recoger, destruir o dañar en cualquier forma elementos minerales o vegetales. La recolección de hongos o caracoles podrá realizarse únicamente con fines de autoconsumo (un máximo de un kilo por persona y día).

Fotografía, grabación sonora y filmaciones. Se permiten las actividades de fotografía, grabación sonora o filmación no profesional en el desarrollo de actividades recreativas o de educación ambiental. Las actividades profesionales de esta índole y las de fin comercial o divulgativa podrán ser autorizadas por el Presidente de la Comunidad.

Cabañas. Está prohibida la explotación comercial o empresarial privada de corrales o cabañas.



MODOS DE TRANSPORTE

Vehículos a motor. Se permite la circulación con vehículos a motor por los caminos y pistas habilitados y debidamente señalizados, estando expresamente prohibida la circulación fuera de los mismos o campo a través, con la única excepción del sector agropecuario en sus explotaciones y para salvamento, protección o fuerza mayor. Todos los vehículos deberán circular a velocidades no superiores a 40 kilómetros por hora. Está prohibida la circulación en grupos de 5 o más vehículos. Solo está permitido el estacionamiento de vehículos en lugares debidamente señalizados al efecto.

Bicicletas. Se permite la circulación de bicicletas por los caminos y pistas, atendiendo preferentemente a la Red de Itinerarios marcados, estando expresamente prohibida la circulación fuera de los mismos o campo a través. Solo está permitido el estacionamiento de bicicletas en lugares debidamente señalizados al efecto.

Senderismo y tránsito de peatones. Se permite el tránsito libre a pie, de forma individual o en grupo, por la Red de Rutas de Senderismo del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas, así como por sus pistas y caminos. La práctica del senderismo deberá realizarse de forma que no se causen molestias a las personas y no se afecte al ganado, flora o fauna silvestres, siendo, en todo caso, los transeúntes responsables de la recogida de las basuras o residuos que puedan generar. Queda prohibido el tránsito por la zona militar, la cual se rige por sus propias restricciones.

Equitación. Se permite la entrada y tránsito de caballos con jinetes o caballos de montura en el territorio de Bardenas, únicamente a través de la Red de Itinerarios marcados. La práctica en grupo de paseos a caballo (10 o más personas) requerirá la previa comunicación al Presidente.



OTRAS ACTIVIDADES

Acampada y pernoctación. Queda prohibida la acampada individual o colectiva, en tiendas de campaña o autocaravanas, así como la pernocta al aire libre en todo el territorio de Bardenas. No obstante, la Comisión Permanente podrá establecer zonas de estacionamiento de autocaravanas.

Deportes aéreos. La Comisión Permanente podrá autorizar la práctica de deportes aéreos sin motor fijando en cada caso las limitaciones o restricciones que procedan.

Otros usos y actividades deportivas. Quedan prohibidas las pruebas deportivas espontáneas u organizadas, salvo aquellas que cuenten con autorización expresa por no suponer afección al funcionamiento de los ecosistemas.

Actividades económicas y empresariales. El ejercicio de actividades económicas o empresariales en el ámbito del Parque Natural queda sometido a autorización por parte de la Comisión Permanente que conllevará la inscripción en el Registro de Empresas Turísticas.

Actividades científicas y de investigación. Toda actividad científica o de investigación que se desarrolle en el área del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Bardenas deberá ser notificada al Presidente.



RÉGIMEN SANCIONADOR

Infracciones leves. Utilización de productos químicos, sustancias biológicas, la realización de vertidos o el depósito o derrame de residuos o la formación de escombreras, cuando no existiera daño para el Parque Natural; instalación de publicidad estática cuyo desmontaje por medios ordinarios no produzca daño al terreno o no exija restauración;

las acampadas contraviniendo las normas reguladoras establecidas en la Ordenanza; destrucción, deterioro, sustracción o cambio de la localización de las señales o indicadores del Parque Natural; molestar o emitir ruidos no permitidos o autorizados que perturben la tranquilidad del Parque Natural; realización de quemas no autorizadas cuando no supongan riesgo para el Parque Natural y sus valores;

circulación con vehículos de motor por el interior de los espacios naturales fuera de los lugares habilitados expresamente para ello; incumplimiento de las determinaciones de las autorizaciones cuando no se hubiera causado daño al Parque Natural; y, en general, la ejecución de usos y actividades prohibidos o contrarios a los establecidos en la Ley Foral de Espacios Naturales de Navarra y en la presente

Ordenanza.

Infracciones graves. La instalación de publicidad estática cuyo desmontaje produzca daño al terreno o exija restauración; la ejecución de usos y actividades autorizables sin la correspondiente autorización; la destrucción de elementos y recursos propios del Parque cuando no se ponga en riesgo la continuidad de este en las mismas condiciones que hasta entonces; la obstrucción o resistencia a la labor de inspección y vigilancia de los agentes del Servicio de Guarderío en ejercicio de sus funciones de protección del Parque Natural; y la realización de quemas no autorizadas en el Parque cuando supongan riesgo para tales terrenos y sus valores.

Infracciones muy graves.

La destrucción de los elementos y recursos del Parque Natural cuando se hubiera puesto en riesgo su continuidad en las mismas condiciones que hasta entonces; y la utilización de productos químicos, sustancias biológicas, la realización de vertidos, el depósito o derrame de residuos o la formación de escombreras, cuando se alteren las condiciones naturales o se produjeran daños al Parque.

Cuantía de la sanción. Leves, hasta 6.010 €; graves, desde 6.011 a 60.101 €; y muy graves, desde 60.102 a 300.506 €.