Visitas teatralizadas en Fitero

Actualizada 15/07/2020 a las 06:00

El monasterio de Fitero vuelve a ser este verano escenario de visitas nocturnas teatralizadas, que ya son tradición en la localidad navarra, pero adaptándose a las medidas sanitarias debido a la crisis del coronavirus. En las escenas, que transcurren entre el Refectorio, la Sala Capitular y el patio del Claustro, que es novedad este año, se hace un viaje en el tiempo al modo de vida de los monjes que lo habitaban en los siglos XVI y XVII.

Las primeras visitas tuvieron lugar el pasado 10 y 11 de julio, y las próximas seis actuaciones están planificadas para los días 24 y 25 de julio, y 14, 15, 28 y 29 de agosto a las 21.30 horas. Las entradas, a precio de 5 euros para adultos y 3 euros para los menores de 12 años, se pueden adquirir online en la página www.turismofitero.com/visitas-teatralizadas-2/. El aforo de las visitas se ha reducido a grupos de 30 personas, y, entre escena y escena, son conducidos en grupos de 10 personas por voluntarios de la Asociación Cultural Atalaya, que les hacen de guías.

“Es una versión adaptada al momento actual, respetando las medidas higiénico-sanitarias, en la que se ha tenido que prescindir de escenas preciosas como la de la plaza de los Ábsides con el Monasterio de fondo”, explicó Carmen Yanguas, responsable de la Oficina de Turismo de Fitero.

2020, el año de Bécquer

Con ambientación lumínica y sonora de la época, los visitantes se colocan en sillas con distancia de seguridad alrededor del patio. Este año, el eslogan de la localidad es Fitero 2020, año de Bécquer, ya que coincide con el 150 aniversario de la muerte del poeta. A modo de homenaje, este personaje emblemática tan ligado a Fitero por haberse inspirado en el pueblo para escribir sus leyendas será uno de los protagonistas en las representaciones. La dirección de este guion adaptado a Bécquer ha sido realizada por Miguel Aguirre, miembro de la Asociación Cultural Atalaya.

Los primeros visitantes

En su primera actuación, los visitantes procedían de Tudela, Fitero, Murchante, Zaragoza, Pamplona, Cervera del Río Alhama y Estados Unidos. Víctor Cameo Bermejo (54 años, Tudela), explicó: “Ya habíamos oído hablar muy bien de las visitas teatralizadas de en Fitero. Decían que merecen mucho la pena, por eso estamos aquí”. Por su parte, José Ramón Azpilicueta Huete (30 años, Fitero), reconoció: “Siendo de Fitero es la primera vez que vengo a las visitas, pero tenía curiosidad. Me han parecido entretenidas y me ha nenseñado cosas de mi pueblo. La verdad es que las he disfrutado”. Desde Cervera del Río Alhama (La Rioja), acudió Silvia Jiménez González (50 años), que reconoció: “Tengo un amigo de Fitero y él nos informó de que se iban a realizar estas visitas”.

Además de las visitas, el Ayuntamiento de Fitero, junto con otros colectivos como la APYMA de la localidad, ha diseñado un amplio abanico de actividades para todas las edades durante este verano atípico en la localidad.