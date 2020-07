Fitero honra a aquellos que ya no están

Actualizada 08/07/2020 a las 06:00

En recuerdo de los vecinos fallecidos durante el estado de alarma por la crisis del coronavirus y en reconocimiento a todas aquellas personas que, durante estos meses, han colaborado desinteresadamente para luchar contra la pandemia. Estos fueron los objetivos del homenaje celebrado el lunes en Fitero, con la plaza de las Malvas como escenario, y con la presencia de 238 personas respetando así el aforo limitado.

El acto estuvo presidido por el Delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, María del Carmen Maeztu; y por el alcalde de Fitero, Miguel Aguirre.

Entre los asistentes se encontraba la corporación municipal al completo y, como invitados, acudieron diversos alcaldes de la Ribera; una amplia representación de personal sanitario del área de salud de la zona; miembros de Protección Civil, Guardia Civil, Policía local y Policía Foral; además de comerciantes, empresarios, agricultores, empleados del Ayuntamiento o representantes de la Mancomunidad de Residuos, entre otros.

ACTO INSTITUCIONAL

El primero en tomar la palabra fue el alcalde, quien hizo una cronología de algunos de los acontecimientos vividos como primer edil durante esos días, “unos días difíciles de recordar llenos de emociones difíciles de expresar y con muchos agradecimientos que dar”. “Nunca olvidaré el 21 de marzo. Fue un día aciago y supuso un punto de inflexión en Fitero. La llamada telefónica de Raquel, la directora de la residencia de ancianos, nos ponía en el peor de los escenarios. Me acordaré para siempre de esa llamada y de esa frase que me dijo: ‘Miguel, el virus está en casa’”, relató Aguirre, quien continuó recordando cómo “aquella misma tarde Balneario de Fitero nos prestó colchones y ropa para las empleadas que, voluntariamente , decidieron confinarse en la residencia para convivir con nuestros mayores”. “Luchasteis hasta la extenuación y visteis de primera mano como ese maldito virus acababa con la vida de 9 de nuestros residentes. Pero hay algo por lo que Fitero se muestra profundamente orgulloso de todas vosotras. Ninguno de nuestros mayores murió solo y no le faltó una mano amiga y cercana”, afirmó el alcalde.

Posteriormente intervino la directora de la residencia, Raquel Ayensa, quien, emocionada, recordó a cada uno de los residentes fallecidos. “Nunca los podremos olvidar, así como el reto profesional que supuso este virus para todos los trabajadores. El miedo, la impotencia, la incertidumbre, el cansancio no hicieron que flaquearan nuestras fuerzas y ganas de sacar todo esto adelante”, afirmó.

A continuación, la consejera Maeztu se dirigió a los familiares de las víctimas para mostrarles sus condolencias. “En poco más de 2 meses hemos visto cómo fallecían 528 personas en Navarra, gran parte de ellas en residencias. Estábamos ante un enemigo invisible y dependíamos los unos de los otros”, apuntó Maeztu, quien agradeció la disposición del Balneario para convertirse en centro receptor de personas mayores con Covid. “Nunca olvidaremos la pancarta que pusisteis y que decía: ‘Nuestro éxito está en intentarlo. Fitero os da la bienvenida’ con la que recibisteis en el Balneario a todos los afectados”, destacó.

Por último habló el Delegado del Gobierno en Navarra. “Detrás de las cifras de fallecidos hay nombres y apellidos, con familias, amigos, con planes y proyectos vitales. Actos como este nos permiten recordar cada una de esas historias que la pandemia nos ha arrebatado”, afirmó Arasti quien concluyó lanzando un mensaje de unidad.

“Hemos estado unidos y tenemos que seguir estándolo en esta nueva etapa de la pandemia que presenta un doble desafío: sanitario y económico”, concluyó.