Actualizada 30/06/2020 a las 06:00

Tudela podría celebrar dos festejos taurinos mayores en agosto. Esta es la posibilidad que está estudiando el actual adjudicatario de la plaza de Tudela, Juan Luis Ruiz, y para la que, como apuntó ayer la edil de Festejos, Verónica Gormedino, “prevé solicitar formalmente la apertura de la plaza de toros” con tal fin.



De salir adelante esta iniciativa, la organización de los citados festejos “está al margen del contrato de la adjudicación del coso que tenemos con esta empresa para el desarrollo de la feria de las fiestas patronales de Santa Ana”, añadió. Una feria que, como se recordará, ha quedado suspendida, igual que las fiestas, por la crisis del coronavirus, y que de haberse desarrollado hubiera ofertado dos corridas, el sábado 25, y el domingo, 26 de julio, y una novillada, el lunes 27 de julio.



UN FIN DE SEMANA



Gormedino añadió, tras haber mantenido una reunión con el empresario en la que trasladó que baraja la posibilidad los festejos de agosto ya mencionados, que se celebrarían un fin de semana -sábado y domingo- . “No se ha hablado de fechas ni nada, y no sé si serían dos corridas, o corrida y novillada, o corrida y festejo de rejones”, comentó.



Añadió que si se produce esa solicitud de la plaza “y cumple con los requisitos del Gobierno de Navarra, el consistorio la concederá, como se haría con toda persona que solicite el coso, ya sea para una corrida, para un concierto, un espectáculo cultural, etc”. Y es que, insistió en que “como Ayuntamiento solo podemos dar la licencia de apertura, y lo demás depende del Ejecutivo foral”. “Tal y como están ahora las cosas, la ley dice que no se pueden superar las 1.000 localidades, que es para lo que nosotros le podríamos dejar abrir, pero para ese aforo no sale la cuenta ya que la plaza de toros de Tudela tiene un aforo de más de 6.000. Y para superar esas 1.000 ya tiene que haber un permiso del Ejecutivo”, reflejó la edil, quien añadió que el empresario no recibiría ninguna subvención municipal para estos festejos mayores, de igual modo que tampoco la tiene para los programados dentro del convenio para la feria de Santa Ana.



Por su parte, el empresario tudelano Juan Luis Ruiz confirmó que el motivo por el que baraja la posibilidad de poder organizar dos festejos en agosto es porque, tras la suspensión de la feria de las fiestas patronales, “tenemos intención de seguir luchando por promover la fiesta en Tudela”.



En este sentido, indicó que para superar el aforo del 75% establecido con un máximo de 1.000 personas “hay que informar al Gobierno porque el protocolo es otro”. Añadió que en estos momentos, está esperando “al nuevo reglamento que va a salir”.



Renuncia a la prórroga para organizar la feria taurina en 2021



Por otra parte, el Ayuntamiento ha aceptado la renuncia de Juan Luis Ruiz a la prórroga del contrato para gestionar la plaza de toros en la feria de las fiestas de Tudela de 2021, devolviéndole la fianza de 6.377 € que depositó -se firmó en 2018 para dos años, prorrogable por otros dos-. Ha renunciado porque las fechas en las que caerán las fiestas “no son las adecuadas para seguir ofertando dos corridas y una novillada sin subvención para festejos con muerte, ya que es inviable económicamente”, indicó. “El 24 de julio será sábado “y solo sería festivo el domingo”, dijo.



Verónica Gormedino afirmó que el Ayuntamiento va a empezar a trabajar en un nuevo concurso. Sobre si se seguirá sin subvencionar festejos con muerte, dijo que tras retirar ese apoyo el anterior equipo de Gobierno “es muy difícil volver a la subvención”. “Creo que la idea es mantenerlo como está y, a lo mejor, si se puede, subir un poco económicamente -para festejos sin muerte-, o no subir pero ayudar a pagar la limpieza, ambulancias... Pero hay que hablarlo y valorarlo en el equipo de gobierno de NA+”, explicó. Ruiz dijo que estudiará el nuevo concurso ya que pretende “seguir apostando por Tudela”.