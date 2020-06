Una vuelta al cine de película en Tudela

Actualizada 20/06/2020 a las 06:00

Una numerosa fila de cinéfilos emocionados, aunque respetando las marcas de separación que había en el suelo por las medidas sanitarias, se fue acumulando a las puertas del cine Moncayo de Tudela.



La razón no fue otra que su reapertura después de tres meses como consecuencia de la pandemia del coronavirus, gracias a que el Cine Club Muskaria ha querido retomar sus ciclos para despedir la temporada. Habrá siete proyecciones más de tres películas después de la primera, que fue el jueves con Dios es mujer y se llama Petrunya y a la que asistieron más de 100 personas.



ILUSIÓN POR VOLVER AL CINE



La primera en acercarse a la taquilla fue María José Ansó Castillo, que aseguró estar “muy emocionada por la vuelta, ya que no hay un cine de barrio así en muchos sitios”. Lo que más le gusta de este cine es que le resulta muy “acogedor” y “familiar”.



Con bastante tiempo de antelación llegó también Asun López Iglesias. “Ya pensaba que no iba a abrir y al enterarme me llevé una grata sorpresa”, señaló. Es una espectadora habitual, ya que para ella es “un lujo tener un cine diferente, más de autor, barato y para el que no hace falta coger el coche”.



Sin duda, los que llevaban contando los días para volver a sus butacas eran los socios del Cine Club Muskaria. Tere Villafranca Marín, socia desde hace más de 40 años, explicó que lo que, a su parecer, hace especial a este cine, es que “no sólo ofrece las películas comerciales que te encuentras en el resto”, sino que propone “otros géneros interesantes pero menos conocidos”. También reconoció que tenía “mucha ilusión por volver”.



Rudi Ortiz Besga lleva siendo socio 4 años, pero reconoció haber “echado mucho de menos” la rutina de ir al cine los jueves por la noche. Aunque no ha visto muchas películas durante el confinamiento porque prefiere “la atmósfera que se genera en la sala”, destaca la saga de Blade Runner.



Otro cinéfilo que aguardaba en la fila con ganas era Patxi San Juan Calvo, uno de los socios pioneros en sus inicios, que luego se trasladó a Madrid, pero que tras su vuelta a Tudela se unió de nuevo al club. San Juan explicó que le encanta ir al cine porque le da “la posibilidad de ver la película y comentarlo con otros después”. En su caso, las películas le han hecho más llevadera la cuarentena, y su favorita ha sido Hollywood.



En cuanto a las medidas de seguridad, los socios, que de normal entraban directamente, tenían que recoger una invitación para controlar el número de asistentes. En la entrada era obligatorio el uso de mascarilla y la desinfección de manos, pero no durante la proyección, donde había que dejar butacas vacías entre los distintos grupos.



EL BROCHE FINAL AL CURSO



Julio Mazarico, presidente del Cine Club Muskaria, aclaró que se trata de una “apertura testimonial”, para tener “un reencuentro con sus habituales” y poder ponerle el “broche final” a la temporada, que ha visto canceladas muchas de sus proyecciones por el parón. El ciclo de cine independiente tendrá lugar durante seis sesiones en las que se proyectarán Invisibles y Especiales, y el próximo jueves 25 le tocará el turno a Solo nos queda bailar, de Levan Akin, con la que se pondrá fin a la temporada hasta septiembre.



Mazarico añadió que quisieron dedicar la primera proyección tras el parón a Roberto Sola, un gran amante del cine fallecido recientemente y que no faltaba a ninguna película desde hace muchos años, siempre acompañado de su bicicleta, que aparcaba en la entrada del edificio.

CLAVES



1 Jueves 25. Solo nos queda bailar, película sueca dirigida por Levan Akin, que se proyectará en VOSE, como acto de cierre de la actividad del curso actual hasta septiembre. 20.15 h.



2 Ciclo de cine independiente. Los días 20, 21 y 22 de junio con la proyección de Invisibles, y los días 27, 28 y 29 con Especiales. 20.15 horas.