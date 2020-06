Actualizada 12/06/2020 a las 09:53

La Policía Local de Tudela tuvo que intervenir en varias ocasiones por diversos acontecimientos ocurridos este jueves 11 de junio.

A las 12:00, una ciudadana alertó de una persona andando semidesnuda por la calle Capuchinas. Desplazada la patrulla, identificó al responsable, quien se encontraba desorientado por, al parecer, haber dejado de seguir algún tratamiento médico.

Sobre las 12:55, SOS informó de un bebé inconsciente en un domicilio. La patrulla que se desplazó al lugar encontró al bebé ya consciente y atendido por una vecina. Al parecer, el niño había quedado inconsciente durante unos minutos por un resfriado. Tras presentarse en el lugar la UVI móvil, ésta decidió trasladarlo al hospital de forma preventiva.

A las 15:00 jpras, un viandante alertó de la presencia de humo saliendo de un domicilio. Los agentes de la Policía acudieron a la vivienda donde su morador les explicó que se había quedado dormido con la sartén en el fuego. Se comprobó que el piso estaba suficientemente ventilado y que no existía mayor peligro.

Hacia las 19:00 horas, una mujer informó a la Policía de que había vivido un episodio de violencia de género por su expareja, cuando se encontraba esta con sus dos hijos menores. Desplazada la patrulla, el presunto agresor no se encontraba en el lugar, desplazándose al parecer, a una localidad cercana donde reside. Se informó de los hechos a Policía Foral, quienes procedieron a su detención en su domicilio. La mujer agredida fue acompañada al Centro de Salud para valoración de sus lesiones y posterior presentación de denuncia por los hechos acontecidos.

Por último, a las 21:45, una persona solicitó ayuda policial al no recordar donde había dejado su vehículo particular. Una vez identificado el reclamante, no se pudo determinar donde había estacionado el turismo. Al comprobar que era vecino de una localidad de otra provincia y no dar motivo para encontrarse en Tudela, fue propuesto para sanción al haber cambiado de provincia durante el estado de alarma. Se gestionó el servicio de un taxi para que lo llevase a su domicilio.