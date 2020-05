EDER otorga más de 687.000 euros en ayudas a 22 proyectos riberos

13/05/2020 a las 06:00

Un total de 22 proyectos presentados por 9 empresas, 7 Ayuntamientos y 2 fundaciones de la Ribera recibirán 687.011,13 euros en concepto de subvención para llevar a cabo las citadas iniciativas con una inversión total de 1.982,209,33 euros.



Estas ayudas corresponden a la cuarta convocatoria de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo-LEADER, y están financiadas por la Unión Europea (FEADER) en un 65%-446.557,23 euros-, y por el Gobierno de Navarra en el 35% restante -240.454,90 euros-.



El Consorcio EDER, entidad encargada de gestionar estas ayudas, presentó ayer los proyectos beneficiados que se desarrollarán en 9 municipios distintos de la Ribera.



Estas iniciativas, algunas de ellas ya en ejecución, deberán estar concluidas entre los meses de abril y mayo del próximo año 2021.



La presentación de los proyectos corrió a cargo, a través de una comparecencia telemática, del presidente de EDER y alcalde de Tudela, Alejandro Toquero; y de Abel Casado y Elena Fernández, gerente y técnica de Acción Local del Consorcio, respectivamente.



A esta cuarta convocatoria se presentaron un total de 56 iniciativas (frente a las 46 de 2019), siendo elegidas las citadas 22 (28 en 2019). De las 34 restantes, la mayor parte de ellas (26) fueron desestimadas al no contar con presupuesto suficiente para subvencionarlos, mientras que el resto no cumplían las bases reguladoras o se retiraron antes de la resolución de la convocatoria.



LA CRISIS NO AFECTA



Los 11 proyectos productivos, correspondientes a empresas y fundaciones, percibirán una ayuda de 334.533,22 € sobre una inversión de 1.266.948,59 €. La puesta en marcha de estas iniciativas generará la creación de unos 15 puestos de trabajo en Ablitas, Arguedas, Cintruénigo, Fitero, Tudela y Valtierra.



Por su parte, los restantes 11 proyectos, presentados por los Ayuntamientos de Ablitas, Arguedas, Cintruénigo, Falces, Fitero, Ribaforada y Tudela, contarán con una subvención de 352.477,91 euros, sobre una inversión de 715.260,74 euros.



Los responsables de EDER indicaron que, pese a la actual situación de crisis, ninguna empresa, Ayuntamiento o fundación beneficiada “nos ha comunicado que vaya a desistir de sus intenciones”. De todos modos, y en caso de que esto ocurriera, EDER informó que el remanente se destinaría a completar la subvención asignada de algún proyecto seleccionado y para intentar realizar una quinta convocatoria en 2021.

LOS PROYECTOS



CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS DEPENDIENTES (ABLITAS)

Solicitante: Fundación Carmen Uguet De Resayre.

Proyecto: Creación y puesta en marcha de centro de día de atención a dependientes con capacidad de 20 plazas.

Inversión: 339.790,36 €.

Subvención: 30.000 €.



OBRADOR VILLA JAVIER (TUDELA)

Solicitante: Fundación Tudela Comparte.

Proyecto: Adecuación de instalaciones para crear un obrador dirigido a aprovechar los excedentes locales agroalimentarios y convertirlos en productos innovadores.

Empleos a crear: 2 (1 jornada completa y 2 medias jornadas).

Inversión: 130.946,14 €.

Subvención: 40.000 €.



HORNO COSCOLÍN (TUDELA)

Solicitante: Virginia Coscolín Jiménez.

Proyecto: Rehabilitación de las instalaciones del local, manteniendo el antiguo horno de leña para la elaboración de antiguas recetas de pastas artesanales y comida casera.

Empleos a crear: 2 (2 jornadas completas).

Inversión: 125,387,70 €.

Subvención: 40.000 €.



SOLTECO NAVARRA (CINTRUÉNIGO)

Solicitante: Solteco Madera Plástica SLU.

Proyecto: Creación de empresa destinada a la producción de madera plástica.

Empleos a crear: 2 (2 jornadas completas)

Inversión: 120.969,93 €.

Subvención: 40.000 €.



PUESTA EN MARCHA HOTEL SANTA ANA (TUDELA)

Solicitante: Grupo Hobo Sleep.

Proyecto: Dotación de mobiliario y equipamiento para la puesta en funcionamiento del Hotel Santa Ana, en la calle Rúa 27-29.

Empleos a crear: 3 (3 jornadas completas).

Inversión: 159.959,76 €.

Subvención: 40.000 €.



ESTUDIO CARVID (TUDELA)

Solicitante: Estudio Carvid SL.

Proyecto: Nueva tienda de decoración con ampliación de la actividad a hogar, oficina, artículos y materiales de decoración y proyectos.

Empleos a crear: 1 (2 medias jornadas).

Inversión: 64.431,73 €.

Subvención: 25.772,69 €.



ADQUISICIÓN DE centro de mecanizado (TUDELA)

Solicitante: Carpintería Ortega y Navas SL.

Proyecto: Adquisición y puesta en marcha de un centro de mecanizado.

Empleos a crear: 1 (1 jornada completa).

Inversión: 64.800,00 €.

Subvención: 25.920 €.



PENSIÓN HORNO DE LA HIGUERA (TUDELA)

Solicitante: Marcelina Melero Gómez.

Proyecto: Rehabilitación de edificio para convertirlo en una pensión, que contará con 8 dormitorios con sus respectivos cuartos de baño.

Empleos a crear: 1 (1 jornada completa).

Inversión: 154.251,40 €.

Subvención: 40.000 €.



FITEBIKE RUTAS Y ALQUILER DE BICICLETAS (FITERO)

Solicitante: Imanol Calleja Berrozpe.

Proyecto: Creación de una empresa para ofrecer rutas guiadas por la Ribera, tanto a pie como en bicicleta; alquiler de bicicletas de montaña y eléctricas; así como rutas para niños en edad escolar.

Empleos a crear: 1 (1 jornada completa).

Inversión: 17.990,18 €.

Subvención: 7.014,73 €.



BUGGYS BARDENA TOUR (VALTIERRA)

Solicitante: Alberto Samanes Samanes.

Proyecto: Empresa de turismo activo que ofrecerá rutas en buggys por Bardenas, sotos del Ebro, montes de Valtierra y Arguedas.

Empleos a crear: 1 (1 jornada completa).

Inversión: 48.966,94 €.

Subvención: 18.880,94 €.



MIGAS Y TORRIJAS BRASSERIE (ARGUEDAS)

Solicitante: María Belén Floristán Murillo.

Proyecto: Comercializar platos cocinados de migas y torrijas.

Empleos a crear: 0,5 (1 media jornada).

Inversión: 65.045,21 €.

Subvención: 25.618,08 €.



ZONA DE ESPARCIMIENTO PARA PERSONAS MAYORES (TULEBRAS)

Solicitante: Ayuntamiento de Tulebras.

Proyecto: Se pretende dotar a Tulebras de un lugar de esparcimiento y ejercicio físico dirigido al disfrute de las personas mayores.

Inversión: 36.335,49 €.

Subvención: 24.159,74 €.



CAMBIO DE CARPINTERÍAS EN EL CENTRO DE JUBILADOs (ABLITAS)

Solicitante: Ayuntamiento de Ablitas.

Proyecto: Sustitución de las carpinterías para mejorar la eficiencia energética.

Inversión: 44.146,43 €.

Subvención: 35.317,14 €.



PEATONALIZACIÓN y ELIMINACIÓN BARRERAS PASEO SAN RAIMUNDO (FITERO)

Solicitante: Ayuntamiento de Fitero.

Proyecto: Peatonalización y eliminación de barreras arquitectónicas, promoviendo la movilidad sostenible y favoreciendo el acceso peatonal y ciclable al paseo de San Raimundo de Fitero.

Inversión: 95.696,41 €.

Subvención: 30.000 €.



CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA (CINTRUÉNIGO)

Solicitante: Ayuntamiento de Cintruénigo.

Proyecto: Recuperación del antiguo edificio del CIN para que las entidades locales desarrollen actividades socioculturales, deportivas y ambientales.

Inversión: 134.082,22 €.

Subvención: 75.000 €.



INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN CASA CONSISTORIAL (ABLITAS)

Solicitante: Ayuntamiento de Ablitas.

Proyecto: Instalación de un ascensor de acceso a todas las plantas del inmueble.

Inversión: 116.520,82 €.

Subvención: 30.000 €.



MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL COLEGIO PÚBLICO (ARGUEDAS)

Solicitante: Ayuntamiento de Arguedas.

Proyecto: Instalación de alumbrado más eficiente en el colegio de Arguedas.

Inversión: 71.194,72 €.

Subvención: 40.000 €.



ILUMINACIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO (FALCES)

Solicitante: Ayuntamiento de Falces.

Proyecto: Sustitución de los equipos de iluminación actuales por nuevos equipos LED y mejora de la eficiencia energética del colegio.

Inversión: 48.312,88 €.

Subvención: 38.650,30 €.



CAMBIO DE VENTANAS DEL COLEGIO (RIBAFORADA)

Solicitante: Ayuntamiento de Ribaforada.

Proyecto: Cambio de las ventanas del colegio público San Bartolomé para conseguir un mayor ahorro energético, bienestar y confort.

Inversión: 48.462,92 €.

Subvención: 38.770,34 €.



RECORRIDO PEATONAL POR CASCO HISTÓRICO Y SUBIDA AL CASTILLO (ABLITAS)

Solicitante: Ayuntamiento de Ablitas.

Proyecto: Realizar un itinerario peatonal por el Casco Histórico de Ablitas, para ponerlo en valor, así como para señalizar el acceso al Castillo.

Inversión: 67.813,38 €.

Subvención: 30.000 €.



PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA AUTOCONSUMO EN ESCUELA INFANTIL (RIBAFORADA)

Solicitante: Ayuntamiento de Ribaforada.

Proyecto: Instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo en la escuela infantil de Ribaforada.

Inversión: 13.686,02 €.

Subvención: 10.948,82 €.



ACCESIBILIDAD viaria (ABLITAS)

Solicitante: Ayuntamiento de Ablitas.

Proyecto: Mejorar la accesibilidad en la calle Escuelas y en las avenidas Barillas y Tudela.

Inversión: 39.009,45 €.

Subvención: 958,35 €.