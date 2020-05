Una cadena solidaria de mascarillas para Anfas

01/05/2020 a las 06:00

Con la visita de la Guardia Civil a los domicilios de alrededor de 300 personas con discapacidad de distintas localidades de la Ribera para entregarles una mascarilla, además de un dibujo para colorear con un arcoíris y la frase ‘todo va a salir bien’, y un diploma de la benemérita por su buen comportamiento en el confinamiento por la crisis del coronavirus. Este es el último paso de la cadena de solidaridad surgida hace unas tres semanas en respuesta a la propuesta de Anfas (Asociación navarra en favor de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y sus familias) para “proteger y cuidar de nuestra gente”, afirma Encarna Sánchez, responsable de la entidad en la comarca.

Y es que, recuerda que el 13 de marzo tuvieron que suspender la actividad en Anfas. “Está todo cerrado excepto las viviendas de Anfas, que es el hogar de nuestra gente”, afirma. Añade que, en este tiempo de confinamiento, “los chavales y sus familias están siendo realmente unos campeones”. No obstante, dice que “se están moviendo muchísimo los servicios sociales, Cruz Roja, los centros educativos, Tasubinsa, Anfas, etc., intentando proporcionar todos los recursos que podemos, pero hay familias que lo están pasando muy complicado ya que nuestra gente necesita una atención más directa, tiene más difícil el acceso a la educación con ordenadores o tablets, y al principio algunas personas no estaban entendiendo por qué no se podía salir”. “Los primeros días hacíamos vídeo llamadas en las que les decíamos que no podía salir nadie, y han entendido que estábamos todos igual. Nos hemos apoyado en las nuevas tecnologías y vamos a ir aumentando estas llamadas en grupo entre profesionales, voluntarios y ellos, porque nos emociona a todos y nos hace mucha ilusión vernos”, añade.

EL VALOR DE LA SOLIDARIDAD

Sánchez, pensando en que en la salida tras este confinamiento “nuestros chicos estén protegidos y en cómo apoyar a nuestra gente desde la distancia”, contactó con la Asociación de Mujeres del Barrio de Lourdes de Tudela a través de una de sus integrantes, que es voluntaria de Anfas. “Pregunté si nos podían hacer mascarillas para ellos y dijeron que sí inmediatamente. Son fantásticas, han colaborado otras veces con nosotros y no se les pone nada por delante”, dice, al tiempo que indica que las citadas mascarillas “son para las personas que tenemos ahora más cerca porque participan en programas de Anfas y son socias”.

A partir de ese momento, y teniendo en cuenta los pocos medios de los que disponen, comenzó la que denomina como “una cadena de favores”. Una integrante de la asociación de mujeres que fue modista donó telas; la mercería Mis Hilos y Fildor, de Tudela, gomas; la librería El Cole, también de Tudela, recoge todas las aportaciones de particulares que quieren aportar alguno de estos materiales.... A ellos se sumó la Guardia Civil, que se encarga de hacer llegar a sus destinatarios las mascarillas junto con el dibujo para colorear preparado por Sánchez y el diploma ya citado de la benemérita.

Las primeras mascarillas en repartirse, con motivos infantiles, fueron las destinadas a los niños, ya que eran los primeros en poder salir a pasear. “Sé que les está haciendo mucha ilusión la visita de la Guardia Civil con las mascarillas hechas por estas mujeres y el diploma. Es algo sencillo, que no tiene apenas valor económico pero sí de otro tipo ya que creo que les hemos llevado un poquito de ilusión”, afirma Sánchez, quien agradece “toda esta cadena de favores y la participación de toda esta gente”.

Destaca, en una situación complicada como la actual, “estas pequeñas cosas bonitas, esa solidaridad y esas ganas de hacer algo por los demás para que reciban este pequeño regalo”. “Está claro que la solidaridad es un valor que sostiene una sociedad. Cuando las cosas se hacen realmente con corazón, todo es bonito. Este es un regalo muy pequeño, pero lo no material vale más que lo material. De esto salimos juntos, y la muestra es este pequeño gesto”, comenta.

CON CARIÑO Y HABILIDAD

Fefa Blanco, integrante de la Asociación de Mujeres del Barrio de Lourdes, afirma que son entre 10 y 12 socias de la entidad y 4 de Anfas las que cosen las mascarillas. “Son las mejores modistas que tenemos, y lo bordan. Han estado haciéndolas con un cariño y con una habilidad increíble, y estamos entusiasmadas porque no es solo lo que hacemos, sino lo que nos está ayudando a nosotras”, afirma, al tiempo que indica que cosieron 156 para los niños “y ahora se están haciendo las restantes para adolescentes”. Hasta ayer habían realizado 267 unidades, “pero estoy segura de que se van a superar las 300”, dice. “Se producen los milagros”, asegura.

Desde la Guardia Civil de Navarra indican que, tras contactar Sánchez con ellos, el reparto lo llevan a cabo distinta