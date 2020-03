El vicepresidente de la Mancomunidad (NA+) votó en contra de anular el contrato de limpieza

12/03/2020 a las 06:00

El vicepresidente de la Mancomunidad de la Ribera y alcalde de Monteagudo, Mariano Herrero, compañero de partido del presidente, Fernando Ferrer, ambos de Navarra Suma, votó en contra de anular el concurso de limpieza y convocar otro nuevo para la limpieza de 17 municipios de la comarca durante los próximos 10 años por 27,6 millones de euros. Fue el único que se posicionó en contra de toda la Permanente de la entidad, aunque una representante del PSN, Elena Sancho, concejal de Ribaforada, tampoco la apoyó y decidió abstenerse. El resto, 8 de NA+ y dos socialistas, votaron a favor.

La oposición de Mariano Herrero rompió el consenso que Fernando Ferrer aseguró el martes a este periódico que había habido en la Permanente sin citar que se había producido un voto en contra, lo que este periódico atribuyó a que había sido por unanimidad. Al mismo tiempo, agradeció al PSN su apoyo a la decisión sin citar tampoco que una de sus representantes se había abstenido.

Según la RAE, consenso significa un acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos, es decir, que no admite un voto en contra. A este respecto, Fernando Ferrer consideró que, para él, consenso es “que te has juntado unas personas y que has consensuado una decisión”. “Para mí, consenso es estar en una mesa de trabajo y que de la mesa sale una decisión tomada. No tienen por qué coincidir todos los miembros. Y unanimidad es que todos los miembros tomen una decisión, para mí esa es la diferencia”, afirmó.

Lo que también llama la atención es la postura de los dos representantes socialistas que apoyaron anular el concurso (los alcaldes de Cabanillas y Fontellas, Gustavo Rodríguez y Andrés Agorreta, respectivamente), ya que quien lo impulsó y sacó adelante fue, precisamente, un compañero de partido, Tomás Aguado, ex alcalde de Murchante y que presidió la Mancomunidad en la anterior legislatura.



SILENCIO DEL VICEPRESIDENTE

Este periódico se puso ayer miércoles en contacto con Mariano Herrero para que explicara su voto en contra rompiendo así también la postura de su partido, pero prefirió no hacerlo. “Ni confirmo, ni desmiento. Fue un debate interno y no voy a hacer declaraciones”, dijo.

Por su parte, Ferrer tampoco quiso hacerlo, aunque sí reconoció que la posición de su compañero “llama la atención”. “Sinceramente, para mí ha sido una sorpresa”, reconoció.

En cuanto a la postura de los socialistas, mostró “mucho agradecimiento” por el voto a favor de los alcaldes de Fontellas y Cabanillas y también por la abstención de Elena Sancho “por no votar en contra”.

El presidente defendió que es la Permanente la que tiene que tomar la decisión sobre este concurso “porque es el órgano de contratación de la Mancomunidad y la mesa de contratación es una mesa de trabajo”. Además, dijo que su objetivo es que el nuevo concurso se pueda convocar en 3 o 4 meses y dijo que el nuevo pliego “se encargará a una persona entendida para que lo revise porque hay que mejorar cosas”.



ASAMBLEA INFORMATIVA EL LUNES

Ferrer no quiso entrar en más detalles sobre la decisión tomada, ya que dijo que el lunes 16 se celebrará una asamblea extraordinaria de la Mancomunidad en la que dará toda la información. Lo que no habrá es votación, ya que se tratará de una asamblea meramente informativa.

La anulación de este concurso llega después de una larga polémica en la que una de las ofertas, la de Cespa-Acciona, fue excluida por la mesa de contratación basándose en el informe realizado por el gerente de la Mancomunidad. Sin embargo, los otros dos, uno del Ayuntamiento de Tudela y otro externo, se opusieron a esta decisión y, de hecho, valoraron mejor su oferta técnica que la de FCC-Grupo Rubio, la otra que quedaba en liza.



EN CONTRA DEL TRIBUNAL

Sin embargo, Cespa-Acciona presentó una reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, que le dio la razón y acordó que la Mancomunidad aceptara la oferta y valorara las dos de nuevo.

Además, cuestionó el informe del gerente de la entidad y dijo que evidenciaba “un claro juicio de valor” sobre la propuesta de Cespa-Acciona. Añadió que no valoró igualmente esta oferta y la de FCC-Grupo Rubio, lo que podría ser calificado de “discriminatorio”.

Pero este acuerdo no se ha cumplido y, por contra, la Mancomunidad ha decidido anular el concurso y convocarlo de nuevo con otro pliego distinto.

PSN CRITICA A SUS DOS REPRESENTANTES POR VOTAR A FAVOR: "ES INCOMPRENSIBLE"

“Es incomprensible”. Con estas palabras calificó el secretario de organización del PSN, Ramón Alzórriz, la posición de los dos representantes socialistas en la Permanente de la Mancomunidad que votaron a favor de anular el concurso y convocar otro nuevo.

“El PSN no está de acuerdo en sacar un nuevo pliego. Respalda el que se sacó con Tomás Aguado en la presidencia en la anterior legislatura, que se hizo con consenso, colaboración y coordinación con cada una de las localidades”, afirmó Alzórriz.

A la pregunta de si el partido iba a tomar medidas contra los dos alcaldes socialistas que votaron a favor, no respondió.

Añadió que el acuerdo del Tribunal de Contratos Públicos de Navarra, que dijo que había que aceptar la oferta excluida de Cespa-Acciona y volver a valorarla junto a la de FCC-Grupo Rubio, “en ningún momento cuestiona el pliego”. “Ni tampoco 2 de los 3 informes técnicos, sino que incide y señala claramente uno de ellos diciendo que está de parte”, señaló en referencia al del gerente de la Mancomunidad, Fermín Corella.

Alzórriz afirmó que “no se puede hacer borrón y cuenta nueva porque eso no es lo que indica el tribunal, que sirve para que no haya este cuestionamiento de contratos, y más uno tan importante como este”, recalcó.



CRÍTICAS DE I-E

También se pronunció sobre el tema la concejal de I-E y vicepresidenta de la Mancomunidad la anterior legislatura, Olga Risueño. “Nos parece un error porque ya ha habido una empresa -Cespa/Acciona- que ha dicho que va a recurrir y eso alargará el proceso y seguramente lo paralizará”, señaló.

Y denunció que no tienen ninguna información. “No tenemos el informe del bufete de abogados que se encargó, que entendemos que será el que motive la decisión, o el de la secretaria de la Mancomunidad, que suponemos que habrá hecho otro. Y dicen que van a cambiar el pliego. ¿Qué problemas han detectado en el actual”, se preguntó.

Además, mostró su extrañeza por la decisión tras la “contundencia y claridad” del acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra.

CESPA-ACCIONA RECURRIRÁ LA ANULACIÓN

Al día siguiente de aprobarse la anulación del concurso y la convocatoria de otro, una de las empresas participantes en el mismo, Cespa-Acciona, confirmó que recurrirá, aunque también dijo estar a la espera de conocer la justificación de esta decisión. Además, fuentes de la misma señalaron que el lunes presentó un requerimiento del Tribunal Administativo de Contratos Públicos de Navarra para pedir que se cumpliera su acuerdo, que resolvió que había que valorar su oferta.