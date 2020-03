Sendaviva ofrece nuevas experiencias científicas y culinarias en su 17ª temporada

Actualizada 09/03/2020 a las 16:36

Sendaviva comenzará el próximo 19 de marzo su 17ª temporada, una campaña en la que el parque contará con multitud de novedades para sus visitantes. Así, ofrecerá nuevas actividades pensadas para los más pequeños donde desarrollarán su creatividad científica o culinaria. Además, también reforzará su total compromiso con el Medio Ambiente con la remodelación de diferentes instalaciones de animales como la zona de los felinos y de las aves rapaces, asemejando su propio hábitat natural. Y ampliará su oferta de espectáculos, que tendrán como temática principal los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU.

Además, durante esta nueva temporada Sendaviva seguirá apostando fuerte por su política de respeto y cuidado del Medio Ambiente y ha retirado de la restauración del parque todos los vasos de plástico, más de 2.000 kilogramos, utilizando en su lugar vidrio, que es 100% reciclable y puede reciclarse tantas veces como se quiera sin perder calidad. Una medida que se suma a las tomadas por Sendaviva años atrás como la instalación de un parque solar que permite el autoconsumo energético o haberse sumado al movimiento ‘Too Good To Go’, bajo el lema #Lacomidanosetira, para combatir el desperdicio de alimentos en sus locales. Todo encaminado a que Sendaviva sea, día tras días, un parque más ‘verde’.

CIENCIA Y COCINA EN NUEVAS ACTIVIDADES

Entre las principales novedades de la temporada destacan las nuevas actividades del parque, que se unirán a las interactivas ‘Mundo Zoorprendente’ y ‘Encuentro con lémures’. Así, en la nueva actividad ‘Pequeños científicos’ los niños podrán realizar distintos experimentos relacionados con la naturaleza y que nunca habían podido imaginar en un enclave lleno de encanto, el Aula de la Naturaleza. Contarán con la inestimable ayuda de un monitor y un científico loco que hará las delicias de los participantes con su particular sentido del humor. Una actividad perfecta para realizar en familia y en la que los pequeños de la casa conozcan, a través de curiosos experimentos, más sobre el entorno que nos rodea.

Y para los amantes de la cocina, el parque también estrena una actividad totalmente culinaria que se desarrollará en la Brasería: ‘Chef Júnior’. En ella, los pequeños chefs podrán elaborar y cocinar sus propias comidas y convertirse, por momentos, en cocineros de renombre. Una actividad que fomenta los hábitos saludables en la alimentación entre los más jóvenes, a la vez que les enseña a conocer las propiedades de los diferentes alimentos a la hora de preparar un plato, todo ello encaminado hacia una alimentación saludable.

Y la tercera actividad nueva es ‘Animales de cuidado’, en la cual los participantes conocerán los cuidados especiales que deben tener las distintas crías que nacen a diario en el parque, aprenderán a alimentarlas, a cuidarlas y realizarán las tareas más sorprendentes para que crezcan sanas y fuertes.

NUEVAS INSTALACIONES DE FELINOS Y DE AVES RAPACES

Durante la temporada Sendaviva estará inmerso en una remodelación progresiva de las instalaciones de felinos, de aves rapaces y el aviario. Así, a lo largo de la campaña se llevarán a cabo distintas mejoras en dichas instalaciones con el objetivo de asemejarlas al hábitat natural de los animales, a la vez que permitirán a los visitantes poder observarlos de una manera más cómoda y con mejor visibilidad.

Así, para la apertura del parque los visitantes podrán acceder al nuevo recinto de aves rapaces, donde los ejemplares de diferentes especies conviven en semilibertad y pueden ser observados en un agradable paseo.

Del mismo modo, los visitantes podrán ver en el renovado recinto de los tigres blancos, a Zuri y Tristán, las crías nacidas en Sendaviva que el próximo 15 de abril cumplirán un año. En la nueva instalación, se podrá observar a las crías de tigre blanco correteando en un recinto que ha ampliado considerablemente su tamaño, jugando con la frondosa vegetación o bañándose en las nuevas zonas de agua.

Durante la temporada el parque estrenará una segunda instalación de felinos y concluirá la ampliación del aviario, las cuales se encuentran actualmente en proceso de construcción.

Y, en el apartado de atracciones, también se han afrontado mejoras para que los visitantes puedan vivir nuevas experiencias. Como es el caso de Valhalla, en la cual se ha mejorado el recorrido y las sensaciones para disfrutar al máximo de la experiencia virtual que ofrece Sendaviva.

ESPECTÁCULOS Y CONCIENCIACIÓN DE LOS ODS

Sendaviva ha aumentado su oferta de espectáculos de cara a la nueva temporada, con una amplia variedad de formatos para todos los gustos. La carpa del Circo disfrutará con un espectáculo circense, en el que un clown venido a menos tratará de divertir al público presente recordando sus mejores actuaciones, sin conseguirlo y, a través de sus sueños, transportará a los presentes por la historia del circo por medio de la magia, las acrobacias y el humor.

Además, el parque ofrecerá nuevos espectáculos basados en la concienciación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU. Así, en el nuevo Teatro de las Marionetas, se podrá disfrutar de dos novedosos shows. En la actuación de marionetas ‘Eco, la ardilla’, el personaje principal aleccionará al público sobre el consumo responsable del agua, recordando la importancia de no malgastarla y de saber utilizarla de manera sensata.

El segundo espectáculo que acogerá el Teatro de las Marionetas es ‘El viejo árbol’, en el cual dos curiosos personajes narrarán una historia, a través de enigmas y adivinanzas, que ayudará a los presentes a aprender la importancia de reciclar y mantener con vida los bosques, y ser mejores con los ecosistemas terrestres y marinos.

Por su parte, en la Casa de las Mascotas tendrá lugar el espectáculo infantil ‘En busca de la aventura perdida’ en la que Palmira, una de las mascotas del parque, tratará de encontrar, con la ayuda de una exploradora un poco peculiar, a Piko, la otra mascota de Sendaviva, que ha desaparecido. Una aventura que fomentará entre los más pequeños la igualdad de género demostrando la valentía y capacidad de Palmira y la exploradora para salvar a Piko.

CUATRO DÍAS SEGUIDOS DE INICIO DE TEMPORADA

Sendaviva arrancará su 17ª temporada abriendo cuatro días seguidos, del 19 de marzo, festividad de San José y Día del Padre, hasta el domingo 22 de marzo, y finalizará la temporada el domingo 8 de noviembre, con un total de 113 días abierto. En Semana Santa, el parque abrirá sus puertas cinco días seguidos, del jueves 9 de abril al lunes 13 de abril, y del viernes 17 al domingo 19 de abril. Durante 2020 el parque también permanecerá abierto el viernes 1 de mayo y el lunes 12 de octubre.

De marzo a noviembre Sendaviva abrirá sábados, domingos y festivos en horario de 11:00 a 20:00 horas. Excepto los meses de julio y agosto, en los que permanecerá abierto con horario especial de 11:00 a 23:00 horas.

PROMOCIÓN DE APERTURA

Sendaviva ha lanzado una promoción de apertura en la compra de entradas a través de la web (www.sendaviva.com) de 6€ de descuento sobre el precio de taquilla para las entradas de los días entre el 19 de marzo y el 30 de abril (a excepción de los cinco días de Semana Santa). Durante estas fechas, la entrada de adulto (mayores de 12 años) en la web costará 22 euros y los niños (entre 5 y 11 años) y las personas mayores de 65 años pagarán 15 euros. Los mejores de 5 años tienen la entrada gratis.

Además, también existe la posibilidad de adquirir los bonos ‘Senda Amigo’ y beneficiarse de todas las ventajas y descuentos que ofrecen. Así, el Bono ‘Senda Amigo’ familiar (incluye a dos adultos y hasta 3 hijos mayores de 5 años) cuesta solo 210 euros. El Bono ‘Senda Amigo’ de adulto tiene un precio de 90 euros; y el Bono ‘Senda Amigo’ infantil, 70€.

SENDAVIVA, COMPROMETIDO CON EL MEDIO AMBIENTE

Sendaviva continúa desarrollando acciones pensadas para convertirse en un parque más ‘verde’, reforzando su identidad y su política interna para ser un parque sostenible, responsable y respetuoso con el Medio Ambiente.

Si el pasado año dio varios pasos importantes en este sentido, como la instalación de una planta fotovoltaica de 100 kW para generar energía para su autoconsumo; la eliminación de cerca de 540 kilogramos de productos de plástico de un solo uso (más de 170.00 unidades), sustituidos por productos compostables; sumarse al movimiento ‘Too Good To Go’, bajo el lema #Lacomidanosetira, para combatir el desperdicio de alimentos en sus locales, este año ha tomado otra medida destinada a reducir el impacto sobre el Medio Ambiente y el calentamiento global.

Así, Sendaviva ha retirado de la restauración del parque la totalidad de los vasos de plástico que se entregaban a los comensales, más de 2.000 kilogramos, y se proporcionarán vasos de vidrio en su lugar. Hay que recordar que el vidrio es 100% reciclable y puede reciclarse tantas veces como se quiera sin perder calidad. De esta manera, Sendaviva continúa trabajando por ser un parque cada vez más ‘verde’ y estas acciones lo corroboran.